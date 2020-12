Os conceitos Enade e CPC são dois dos principais indicadores de qualidade do ensino superior divulgados pelo MEC e Inep

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgaram as notas de dois importantes indicadores de qualidade do ensino superior: o conceito Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e o CPC (Conceito Preliminar de Curso).

O resultado de ambos os índices posiciona o UniBrasil Centro Universitário entre as mais notáveis instituições de ensino superior da Capital e do estado do Paraná. A avaliação conquistada pelo curso de Engenharia Elétrica do UniBrasil, por exemplo, o intitula como o melhor de Centros Universitários do Paraná. Já Educação Física bacharelado se destacou como o melhor curso presencial de Curitiba e o 2º melhor entre os Centros Universitários do Paraná. E as notas conquistadas pelos cursos de Enfermagem, Biomedicina, Farmácia, Fisioterapia e Nutrição, os classifica como os melhores cursos entre os Centros Universitário de Curitiba.

Segundo a professora Lilian Pereira Ferrari, reitora do UniBrasil, o protagonismo e o compromisso da instituição em promover um ensino de qualidade, em desenvolver habilidades acadêmicas e competências profissionais, foram reafirmadas mais uma vez, com esses conceitos. “Parabéns aos alunos que participaram do exame e mostraram seus conhecimentos e qualificações como os profissionais do futuro. Ao nosso corpo docente, pelo trabalho constante na disseminação do conhecimento. Esse resultado é de muito orgulho para todos nós. Parabéns!”.

Sobre o Enade

O Enade avalia o rendimento dos acadêmicos do último período de todos os cursos superiores – bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia – em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua formação. As notas do exame seguem uma escala de 1 a 5.

Em 2019, foram avaliados os cursos de Biomedicina, Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Educação Física, Fisioterapia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica de 8.368 instituições públicas e privadas em todo o Brasil

Sobre o CPC

O CPC é mais abrangente do que o Conceito Enade, pois além do desempenho dos estudantes, considera corpo docente, infraestrutura, recursos didático-pedagógicos e demais insumos. Ou seja, ele avalia a qualidade dos cursos.

O conceito avalia o curso em uma escala de 1 a 5.