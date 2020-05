O impacto da pandemia do novo coronavírus no ensino superior, tem gerado alguns possíveis cenários quanto ao futuro desse segmento. Embora seja difícil mensurar os efeitos dessa crise devido a inúmeros fatores, ainda assim é necessário tomar certas decisões nesses tempos de incertezas.

De acordo com uma pesquisa sobre o impacto da Covid-19 na educação superior realizada pela Educa Insights e divulgada pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) no início de maio, mesmo diante do cenário instável, as pessoas pensam em ingressar em um curso superior. Segundo o levantamento, 20% planejam iniciar sua graduação ainda este ano (2020). Outros 36% esperam ingressar no início de 2021 e 40% preferem esperar a situação normalizar. Apenas 5% afirmaram aguardar a metade de 2021.

É uma previsão de dias melhores. Momento de se reinventar com a aceleração do uso de tecnologias educacionais, variedade de recursos e amadurecimento de ideias.

Como se preparar para a era pós-covid?

De acordo com as informações divulgadas pelo Mapa do Ensino Superior com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério da Economia, a variação negativa do saldo de empregos no Brasil durante crises econômicas, no período de 2009 a 2019, afetou menos as pessoas empregadas que possuíam o ensino superior completo.

Todos esses aspectos mostram a importância da educação superior como um todo, em especial do Ensino Superior Privado, que é responsável pela formação de 79% da mão de obra qualificada.

Essa qualificação é fundamental para o combate da crise econômica e posterior reconstrução da sociedade.

Diante disso, o UniBrasil Centro Universitário, instituição genuinamente curitibana, com respeitável estabilidade entre as faculdades locais e com garantia da continuidade de seus trabalhos, preza pelo processo de ensino e aprendizagem, e tem compromisso com a pesquisa acadêmica e científica. É por meio de projetos integradores ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que a instituição mantém a sua missão nesse “novo normal”, promover o acesso à educação superior e formar pessoas que possam assumir a plenitude da condição humana, impulsionando as potencialidades dos profissionais para o mercado de trabalho, capacitados, críticos e comprometidos em agregar melhorias à sociedade brasileira.

A presença de profissionais qualificados, promoverá a recuperação sustentável do país e das comunidades em que o estudante está inserido. Por isso, o aluno que deseja cursar uma graduação precisa considerar alguns critérios na hora de escolher seu curso. “Pesquisar por instituições consolidadas, com expertise, que entreguem diferenciais para a formação e engajamento no mercado de trabalho, são alguns dos critérios. Também é importante pesquisar sobre a qualidade do corpo docente, empregabilidade e os resultados emitidos pelo Ministério da Educação”, comentou a Reitora do UniBrasil, Prof.ª Dr.ª Lilian Pereira Ferrari.

A solução para os futuros profissionais

Diante dessa situação que se estende há meses, o momento é de fragilidade humana e emocional, dadas as limitações de movimento e espaço. Mas afinal, o que esperar ao retomar ou iniciar as atividades acadêmicas em meio a tantas transformações?

A professora Lilian reforça a ideia de que é preciso se reinventar e desapegar de certos pré-conceitos. “Nós, como instituição de ensino, temos a responsabilidade de continuar ofertando o acesso ao conhecimento por meio de iniciativas que permitam a segurança de todos, em um espaço adequado, moderno, com estrutura física e pedagógica que acompanhem as tendências de mercado capaz de formar profissionais altamente preparados”.

No UniBrasil, os constantes investimentos o classificam como confiável e estável, quando comparado a outras instituições de ensino superior. O campus com aproximadamente 150 mil m², biblioteca com mais de 100 mil volumes, intercâmbios internacionais e eventos com presença de personalidades das diversas áreas do saber, estão disponíveis à comunidade acadêmica.

No último ano, por exemplo, o Centro Universitário recebeu pela segunda vez consecutiva a nota máxima 5 na avaliação do MEC no ensino presencial e a distância (EaD), e a nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC). A oferta do Mestrado e Doutorado em Direito avaliados com nota 4 pela Capes, que já formou mais de 100 profissionais, também dá notoriedade social ao UniBrasil.

Àqueles que pretendem cursar uma graduação e garantir uma posição no mercado de trabalho, o UniBrasil está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno na modalidade Agendado, o qual ganhou uma nova versão: a online. Para concorrer a uma vaga, o candidato deverá agendar o seu exame em ambiente virtual no site da instituição até o dia 31 de julho de 2020, conforme calendário/turnos apresentado no ato da inscrição, pelo sistema do Processo Seletivo. O exame terá a duração máxima de 1 hora e poderá ser realizado pelo computador, tablet ou até mesmo celular com acesso à internet. Serão ofertadas 1400 vagas para ingresso no 2⁰ semestre letivo deste ano.

