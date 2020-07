Número de mestres e doutores tem aumentado no Brasil.

Você já ouviu falar da britânica Stephanie Travers? E do brasileiro André Kalil? Pois, os dois – cada um em sua área – prova o quanto é importante a especialização no mercado de trabalho. Stephanie é engenharia química pela Universidade de Bradford, na Inglaterra, com especialização no Imperial College de Londres. Ela é engenheira de fluidos da Petronas e subiu ao pódio com Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 da Mercedes Benz, que é patrocinada pela Petronas. Kalil fez Medicina na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), residência em medicina interna e especialização em Intensivismo no Instituto Nacional de Saúde (NIH) e Infectologia na Universidade de Harvard. Hoje, ele coordena uma pesquisa para descobrir um medicamento para combater a COVID-19 na Universidade de Nebraska.

Se especializar em uma determinada área, ingressar no meio acadêmico, ganhar uma promoção, mudar de profissão ou realizar pesquisas. Os motivos podem ser vários. O fato é que os profissionais que possuem especialização são mais valorizados.

E muitas pessoas já estão correndo atrás dessa especialização. Segundo o estudo Mestre e Doutores 2015, conduzido pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), houve crescimento no número de mestres e doutores entre 2009 e 2014 no Brasil. Enquanto o primeiro registrou um salto de 60,6% (hoje são mais de 445 mil mestres), o segundo cresceu 70,42%, ultrapassando 168 mil doutores.

Quem tem maior especialização também ganha mais. De acordo com uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas (FGV), profissionais que têm pós-graduação recebem cerca de 66% mais do que seus colegas que possuem somente graduação.

Segundo outra pesquisa, da Catho Educação, analistas que possuem mestrado ou doutorado chegam a ganhar 118% a mais dos que são apenas graduados.

Foto: Shutterstock

Como escolher

A qualificação profissional permite que você sempre esteja um passo a frente daqueles que interromperam o seu desenvolvimento por algum motivo. Mas vale lembrar que cada curso de capacitação deve ser avaliado conforme a sua necessidade.

De modo geral, existem dois tipos de especialização O stricto sensu inclui os mestrados acadêmicos, voltados para formação de pesquisadores e professores universitários; mestrados profissionais, doutorados e pós-doutorados.

O mestrado profissional também habilita o aluno a seguir carreira acadêmica, mas o objetivo do curso é o mercado de trabalho, uma forma de aprofundar os conhecimentos, sejam eles tecnológicos, científicos ou ainda artísticos. Confere o diploma de mestre.

O doutorado visa formar pesquisadores e também professores universitários, abordando temas mais complexos do que o ensinado no mestrado. O aluno recebe o título de doutor. Caso ele ainda queira se dedicar à uma pesquisa iniciada no doutorado, ele faz o pós-doutorado.

Outra modalidade são os cursos lato sensu, que incluem as especializações e MBA´s. Normalmente são voltados para quem busca um aperfeiçoamento profissional.

A especialização é ideal para quem quer se atualizar sobre a sua área de conhecimento. Ganha o certificado de especialista. Os MBA´s (do inglês Master in Business Administration) são direcionados aos profissionais que querem reforçar ou aprimorar conhecimentos de administração, além de ampliar a visão do mundo corporativo.

Quando fazer

Turbinar o currículo é válido sempre, mesmo em momentos de crise econômica. Na realidade, no momento de crise é que os profissionais devem reavaliar sua carreira e fazer novos direcionamentos – se necessários.

Por causa do isolamento social imposto pela pandemia da COVID-19, as aulas e cursos estão sendo realizados remotamente. É a chance de aproveitar melhor o tempo e poder iniciar o curso no conforto de casa. E quando o mundo retomar as atividades normais, você já galgou um degrau.

O Unibrasil é reconhecido com a nota máxima 5 pelo MEC e conta com vários cursos na área de pós-graduação. São cursos de especialização, MBA, Mestrado e Doutorado, além de cursos de curta e média duração. Os cursos são nas áreas de saúde, ciências humanas, ciências sociais e exatas. Entre as principais características da pós-graduação estão o ensino prático, vivências e experiências, networking qualificado e jornadas de aprendizado internacionais. Além disso, o corpo docente é formado por 80% de mestres e doutores.