Nesta semana, o Instituto de Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) divulgou o Índice Geral de Cursos (IGC) do Ministério da Educação. O IGC é o indicador mais importante sobre a qualidade da educação superior brasileira e uma referência de consulta sobre cursos e faculdades para aqueles que pretendem ingressar no ensino superior e ter acesso a formação de qualidade. De todas as instituições avaliadas, apenas 21% alcançaram o conceito 4, enquanto apenas 2% o índice 5.

Como funciona o indicador

O IGC é o mais completo dos três indicadores do Ensino Superior divulgados anualmente pelo Inep, construído com base nas notas dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição. Ele é quem avalia a qualidade das instituições de educação superior e é divulgado imediatamente após os resultados do Enade.

O índice IGC é o resultado da média dos últimos três CPCs – Conceito Preliminar de Curso, que avalia individualmente os cursos superiores e combina diversas variáveis, como: infraestrutura, corpo docente, recursos didático pedagógicos, o desempenho dos estudantes no ENADE e o Índice de Desenvolvimento Discente (IDD) – que mostra a capacidade da IES em transferir conhecimento ao seu aluno ao longo do curso e o conceito CAPES dos cursos de pós graduação stricto sensu da instituição. Todas essas avaliações também seguem a escala de 0 a 5.

As instituições que alcançam 4 e 5 no IGC são consideradas de excelência, pois cumprem todos os requisitos necessários para uma formação competente e conceituada, enquanto os resultados inferiores a 3 são insatisfatórios, impedindo essas instituições de obter determinadas autonomias, como abertura de novos cursos, novos campus e ampliação de número de vagas por curso.

Paraná entre as melhores do Brasil

Prestes a completar 20 anos de atuação no ensino superior, o UniBrasil, instituição genuinamente paranaense fundada por professores de Direito da UFPR, tem alcançado resultados significativos em todas as avaliações sobre qualidade do ensino superior no país, como por exemplo, obteve as notas máximas nos dois últimos processos de recredenciamento do Ministério da Educação, tanto no ensino presencial quanto no ensino a distância (EaD).

Levando em conta a maioria dos aspectos avaliados pelo IGC, o Campus Universitário UniBrasil localizado no bairro Tarumã, conquistou o índice 4, em uma escala que varia de 0 a 5, e se destaca novamente como uma opção altamente qualificada para quem mora ou trabalha na zona leste da capital paranaense. Isso significa que o UniBrasil está entre as 23% melhores instituições de ensino superior do país.

Com 26 cursos de graduação presencial, 28 cursos EaD, diversos cursos de pós-graduação, além de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado, o UniBrasil está posicionado entre as instituições de elite no estado do Paraná, classificado como o melhor Centro Universitário de Curitiba considerando todas essas avaliações consecutivas.

Aos que pretendem estudar no UniBrasil, a instituição está com inscrições abertas para o Vestibular Agendado. O ingresso também pode ser feito utilizando a nota do ENEM e, para aqueles que passaram na primeira fase da Universidade Federal do Paraná, não precisa realizar outra prova do vestibular, basta apresentar os documentos necessários e efetuar a matrícula. Ficou interessado sobre essas oportunidades? Acesse: ingresse.unibrasil.com.br e saiba mais.