Algumas universidades estão realizando provas online e outras adiaram as provas presenciais para 2021

Com um 2020 atípico, muitas universidades deixaram seus vestibulares para o ano que vem. Outras instituições adotaram as provas on-line. Até mesmo o Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) foi adiado para 2021. https://www.unibrasil.com.br/como-se-preparar-para-o-enem-durante-a-pandemia/. Portanto, ainda há tempo para estudar e garantir uma vaga na universidade. Levando-se em consideração o número de inscritos no Enem deste ano, 6,1 milhões de pessoas vão tentar ingressar no ensino superior.

Mas como se preparar para o vestibular e ter um resultado positivo? Estudar, estudar e estudar. Parece complicado, porém não é se você levar a sério algumas dicas. O UniBrasil, centro universitário que está realizando provas online todos os dias, elencou as principais delas. Confira:

Todo mundo tem uma forma de melhor fixar os conteúdos. Alguns preferem apenas ler, outros escrevem o que leem, alguns preferem salientar os conteúdos principais com canetas coloridas e outros priorizam a realização de exercícios. Não há uma fórmula certa. Você deve encontrar a sua melhor maneira de estudar. Isso vai economizar tempo!

Leia e leia muito. Ler não é importante apenas para fazer uma boa redação. Ela constitui a melhor forma de fixar a ortografia, aprimorar a interpretação de texto na hora de resolver as questões e te deixar por dentro dos temas da atualidade.

Outra dica é sondar o terreno e realizar os cadernos de provas dos últimos anos daquela instituição que você almeja entrar. Tente fazer um dia de prova simulada levando em conta o horário de início dos testes, o tempo exigido e apenas o material permitido. Depois, confira o gabarito e foque principalmente na disciplina que você teve menos acertos.

Falando em conhecer o terreno, faça uma pesquisa sobre a instituição de ensino que quer, as características das provas aplicadas e até mesmo a história do centro universitário, sua localização, benefícios que oferece – sabia que algumas oferecem descontos nas mensalidades conforme a nota no Enem? –, e as formas de ingresso. No UniBrasil, além do vestibular há outras formas de ingressar. Confira aqui https://ingresse.unibrasil.com.br/formas-de-ingresso/

Cuide de você! Todos sabemos que este ano foi um ano que exigiu muito – principalmente emocionalmente. Então, respeite o seu corpo. Durma o tempo necessário para descansar, sempre com uma rotina para dormir e para acordar. Uma noite sem descanso prejudica mais a concentração e memória do que muita gente pensa, isso porque o sono REM é fundamental para assimilar o que aprendemos e só chegamos a ele quando dormimos profundamente.

A alimentação também merece atenção e precisa ser regrada, privilegiando os alimentos naturais. Evite o excesso de cafeína, doces e chocolates. Primeiramente eles dão energia, mas depois ela cai drasticamente. Junto à alimentação, mexa-se. Vale desde uma caminhada até um passeio de bicicleta. Também não fique muito tempo sentado. Tente se levantar a cada 45 minutos, pelo menos.

Quando estiver próximo do dia da prova, se você for fazer a presencial, vá conhecer o local de aplicação. Reveja todos os pontos do edital – principalmente quanto aos materiais permitidos para levar no dia. E vale a pena ressaltar sempre, chegue ao local da prova com antecedência. Você não quer jogar todo o esforço fora porque se atrasou e não pode entrar, não é?

E atenção! Estude até alguns dias antes da prova, mas deixe a véspera para o descanso. Tente relaxar e entenda que estudar em cima da hora não vai te ajudar. Pelo contrário.

E caso você prefira – por pertencer ao grupo de risco, por estar com a Covid e isolado ou mesmo por comodidade – pode fazer as provas no conforto de casa. O processo seletivo do UniBrasil permite fazer o vestibular na modalidade agendado e on-line em todos os dias. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro de 2021.

O processo oferta vagas para o 1.⁰ semestre letivo de 2021, nos cursos de graduação presencial de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Odontologia, além das Engenharias Agronômica, Civil, Mecânica e de software. Saiba mais aqui https://www.unibrasil.com.br/55765-2/

O UniBrasil é uma instituição de ensino com 20 anos de experiência. Possui Centro Tecnológico, Complexo Esportivo e Clínica Integrada de Saúde, além de Núcleo de Práticas Jurídicas, Clínica Veterinária, Farmácia Escola e mais de 50 laboratórios modernos e equipados. O campus está localizado a apenas 15 minutos do centro de Curitiba e conta com estacionamento com 1680 vagas gratuitas, além de bicicletário.

Todas as informações sobre o vestibular 2021 podem ser acessadas aqui https://ingresse.unibrasil.com.br/