A pandemia acelerou mudanças nas empresas e, com isso, os administradores tiveram de se reinventar

Quem gosta de cinema e gosta de estudar a trajetória dos grandes líderes, certamente conhece a história de Walt Disney. Antes de se tornar o sucesso que foi, ele foi demitido de um jornal porque seu editor dizia que ele não tinha boas ideias. Depois acabou falindo uma empresa. Só quando comprou o Disney Brother’s Studio, com seu irmão, é que ele prosperou. Ou seja, a resiliência foi uma das suas características.

Mas, o que é essa palavrinha que tantos comentam? A resiliência na verdade veio da física, onde ela significa a propriedade que alguns corpos têm de retornar à forma original após terem sofrido uma deformação. No mundo dos negócios, ela seria a capacidade de se adaptar às mudanças.

E mudança foi o que mais houve neste último ano. O que exigiu características que todo líder resiliente deve ter, como autoconfiança, otimismo, empatia, criatividade, controle emocional e direção para o propósito.

Pesquisa do Ibre/FGV (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas) revela que quase 90% das empresas brasileiras fizeram alguma mudança no seu modo de operação durante a pandemia. Entre elas, está a adoção do home office (serviços administrativos), a implantação do serviço de delivery (para o varejo) e novos produtos e serviços desenvolvidos (para o setor de serviços).

David Denyer, professor da Cranfield School of Management, é autor do estudo “Organizational Resilience: A summary of academic evidence, business insights and new thinking”. Ele comenta que a implementação de qualquer estrutura para resiliência organizacional requer esforço e liderança eficazes. “Um mundo cada vez mais complexo e dinâmico exige líderes que sejam capazes de dirigir e coordenar a mudança, mas que o façam de forma colaborativa, não com visões e metas ‘de cima para baixo’, mas aproveitando o talento de quem pode desenvolver soluções para desafios emergentes”.

Ele resume que seria um equilíbrio entre “defesa e progressão, consistência e flexibilidade”.

Agora estamos vivenciando o que os especialistas chamam de mundo BANI (do inglês Brittle, Anxious, Nonlinear e Incomprehensible ou frágil, ansioso, não-linear e incompreensível). E para torná-lo um pouco mais compreensível, a busca pela conhecimento é o principal caminho.

O UniBrasil, que possui nota máxima no MEC, oferece vários cursos para líderes. Um deles é o MBA em Inovação e Desenvolvimento de Lideranças que, além de mostrar algumas dessas mudanças mundiais, vai mostrar como construir as competências para melhor enfrentá-las.

