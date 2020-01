Depois de definir o curso, a opção pela instituição é a decisão mais impactante na busca pelo reconhecimento do mercado de trabalho

Na corrida pelo ingresso ao ensino superior, alunos se deparam com uma gama de faculdades, cursos e propostas praticadas pelo setor. A dúvida não é mais apenas pela qual carreira seguir, mas também em qual instituição estudar.

Algumas exigências são fundamentais e estão por todos os lados: qualidade de ensino, conhecimento e possibilidades de um futuro promissor. Buscam instituições consolidadas, que ofereçam muito mais que o acesso facilitado à educação superior e entreguem vantagens para a formação profissional e engajamento no mercado de trabalho.

Alguns critérios para guiar na escolha da instituição, como a qualidade do corpo docente, infraestrutura, empregabilidade e resultados emitidos pelo Ministério da Educação, são essenciais. Já quando falamos em infraestrutura, por exemplo, laboratórios para diferentes áreas e devidamente equipados, biblioteca e estrutura apta a receber diariamente, com qualidade e conforto, milhares de acadêmicos, são sinais de solidez de instituições que oferecem o melhor para quem procura uma formação realmente de qualidade e não apenas um diploma universitário.

Onde encontrar a faculdade ideal

Em Curitiba várias instituições estão com processos seletivos abertos. O candidato a uma vaga no ensino superior tem muitas opções, desde as mais baratas até as de alto investimento. Das com qualidade comprovadas pelo Ministério da Educação por meio de avaliações constantes até as que precisam melhorar para oferecerem serviços de qualidade.

É inegável a dificuldade em aliar alta qualidade com mega descontos e preços baixos. A conta não fecha, por isso, o cuidado deve ser redobrado com instituições que oferecem condições exageradamente facilitadas. “É praticamente impossível manter um corpo docente altamente capacitado, uma infraestrutura moderna e aconchegante, praticando valores irreais e abaixo do mercado. A formação pode ficar comprometida, por isso, decidimos priorizar a qualidade em detrimento aos descontos agressivos ”, comentou Alessandro Kinal, Diretor Executivo do Centro Universitário UniBrasil, instituição genuinamente curitibana, fundada por professores de Direito da UFPR, onde o corpo docente é formado por 80% mestres e doutores que recebem formação continuada e capacitação constante.

Recentemente o Centro Universitário UniBrasil recebeu, pela segunda vez consecutiva, a nota máxima 5 na avaliação do MEC no ensino presencial e a distância (EaD), além da nota 4 no Índice Geral de Cursos (IGC) divulgado recentemente pelo Inep, posicionando a instituição entre as 23% melhores instituições de ensino superior do país.

Biblioteca do Campus Unibrasil em Curitiba: mais de 100 mil exemplares disponíveis para alunos e comunidade

Outras conquistas de peso dão notoriedade social ao UniBrasil. A oferta do Mestrado e Doutorado em Direito, avaliados com nota 4 pela Capes, já formou mais de 100 profissionais preocupados com a concretização dos direitos fundamentais e da democracia. O campus com aproximadamente 150 mil m², biblioteca com mais de 100 mil volumes, intercâmbios internacionais e eventos com presença de personalidades das diversas áreas do saber, são avanços disponíveis à comunidade acadêmica que garantem estabilidade ao UniBrasil, quando comparado a instituições de ensino superior locais.

Agora, quando se fala em empregabilidade é fundamental considerar dois importantes fatores: o índice da faculdade e a área que deseja estudar. O curso de Engenharia de Software do UniBrasil é um grande exemplo a ser dado: além de ter o mercado aquecido, a graduação possui parceria com diversas empresas do segmento e isso favorece o ingresso dos acadêmicos do Centro Universitário no mercado de trabalho muito antes do esperado. A garantia de empregabilidade dos egressos da instituição nesse setor, hoje, é de incríveis 100%.

Todos esses avanços confirmam a respeitabilidade do UniBrasil na sociedade, consagrado por impulsionar a pesquisa acadêmica e científica , o desenvolvimento e a formação dos profissionais do futuro. É a entrega de todas as exigências feitas na hora de escolher o ensino superior ideal. É caminho a ser seguido.