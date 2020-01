Com processos internos modernizados e métodos personalizados para cada cliente, escritório é referência em credibilidade e inovação

Precisa de um contador de confiança em Curitiba e Região Metropolitana, que seja especialista em informações contábeis, fiscais e trabalhistas? Nesse caso, você precisa conhecer a União Contabilidade.

Localizado no centro do município de Pinhais, o escritório tem uma bela trajetória de 25 anos de história. Nesse período, acompanhou várias empresas de sucesso nos mais diversos segmentos, em áreas como indústria e construção civil.

Outra expertise da equipe especializada da União é a de empresas que comercializam mercadorias sujeitas ao regime do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por Substituição Tributária (ST).

Modernidade e inovação no atendimento

Sob coordenação do contador Márcio J. Schmid (CRC-PR 035358-O/6), o escritório se destaca por uma atuação de décadas permeada por sólida confiabilidade e respeito por seus clientes.

A construção desse trabalho impecável só foi possível graças à coragem para inovar. Na União, há atendimento pessoal e personalizado para cada cliente, considerando as necessidades, perfil, objetivos e anseios de cada empreendimento atendido pelo escritório. Essa dinâmica é realizada por meio de ferramentas como procedimentos internos inovadores e conferências constantes e efetivas.

Não é à toa que, nessas duas décadas e meia de atuação, a Contabilidade União cresceu com seus clientes, realizando projetos de qualidade para ver as empresas atendidas serem bem sucedidas em qualquer conjuntura socioeconômica.

História

A União Contabilidade surgiu de forma providencial num momento muito delicado para o empresariado brasileiro.

O escritório abriu as portas no fim de 1994, logo no início da estabilização da moeda nacional após a criação e implementação do Plano Real. Era o momento em que a economia voltava a aquecer e a retomar seu crescimento, depois de diversos planos econômicos frustrados e jogadas mal sucedidas. Nesse período, o capital existente, que até então transbordava as aplicações financeiras, passou a circular e a fomentar novos negócios.

Como seu nome sugere, a União Contabilidade surgiu de um grande encontro entre um especialista em normas trabalhistas e outro em normas tributárias. O propósito desse poderoso trabalho em equipe era realizar serviços tributários que fossem além da mera análise e do processamento de informações. O intuito era focar no crescimento empresarial firme e constante dos clientes atendidos, e essa proposta inclui a orientação e o direcionamento do administrador, para que os objetivos almejados sejam conquistados de forma rápida e consistente.

Esses propósitos ainda são o alicerce da União, que cresceu, se expandiu, e hoje conta com 18 colaboradores, engajados em acompanhar de perto todas as mudanças constantes na economia, nos avanços tecnológicos e digitais e, é claro, na atualização das leis trabalhistas e tributárias.

Todos os anos, são centenas de milhares de alterações na legislação brasileira, o que exige que o contador esteja sempre atento para não deixar nenhum detalhe escapar. Para se ter uma ideia, só em 1994 – ano de surgimento da União – foram feitas quase 195 mil alterações nas normas tributárias, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Segundo levantamento do mesmo órgão, em 2016, foram exatas 363.779 mudanças.Se você precisa de um serviço de contabilidade de confiança, que esteja atento às modernizações e disposto a contribuir para o crescimento exponencial do seu negócio, entre em contato com a União Contabilidade. Para saber mais, acesse o site: https://www.contabilidadeuniao.com.br/