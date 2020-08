66% dos brasileiros querem abrir o próprio negócio para ter mais liberdade e autonomia.

Em busca de liberdade, autonomia e até a realização do sonho da empresa própria, muito brasileiros desejam abrir seus negócios. Segundo uma pesquisa realizada pela MindMiners, dois terços dos brasileiros, 66%, desejam essa autonomia.

Apesar do alto percentual, a pesquisa, que entrevistou 300 homens e mulheres, mostrou que 64% não buscaram ajuda para iniciar a empresa. Desses, quem já procurou foi até o Sebrae, 19%, e universidades e faculdades, 13%.

Entre os motivos apontados pela pesquisa para os entrevistados não abrirem suas empresas, está a falta de capital, com 49%. No entanto, há outro empecilho na hora de tomar a decisão de abrir o próprio negócio: a burocracia.

Em 2019, o Brasil caiu no ranking do Banco Mundial que mede a facilidade para fazer negócios, saindo do 109º lugar, em 2018, para 124º, em 2019. O relatório mede o impacto das leis, regulamentações e burocracia para funcionamento e abertura de empresas.

Os países são julgados por medidas como o número de dias gastos na abertura de empresas, no pagamento de impostos, na obtenção de alvarás de construção, na conexão com a rede elétrica e no registro de uma propriedade, na obtenção de crédito e na execução de contratos e resolução de insolvência.

Em comparação com outros países, Brasil ficou abaixo da Nova Zelândia (1º), Cingapura (2º) e Hong Kong (3º). Na América Latina, Chile ficou em 59º e México em 60º. Por outro lado, o Brasil ficou à frente de vizinhos como Argentina (126º) e Venezuela (188º).

Cenário local

Apesar dos números não facilitadores para os novos empresários, Curitiba é a 5ª cidade com mais empresas ativas no país, com 347.474 negócios abertos atualmente. A capital paranaense fica atrás de São Paulo (1.947.541), Rio de Janeiro (907.658), Belo Horizonte (407.547) e Brasília (371.954).

Por isso, o cenário, perto de outras cidades brasileiras, é bom na região. E, para auxiliar os novos empreendedores a embarcarem no empreendedorismo, há alguns facilitadores que ajudam em toda a parte burocrática, tornando mais simples todo o processo.

