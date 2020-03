Algo que se mantém inalterado diante da pandemia do COVID-19 é o prazo para entrega do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, ano-base 2019: dia 30 de abril, impreterivelmente. Pelo menos até o momento. Até esta segunda-feira, a Receita Federal já havia recebido mais de 6,6 milhões de declarações.

Atuando em Curitiba, Pinhais e região desde 1994, a União Contabilidade está ciente do momento complicado que o mundo está vivendo. Por isso, está seguindo as orientações gerais do governo do Paraná e da Prefeitura de Pinhais no que se refere ao combate ao coronavírus.

Mas, como escritório de contabilidade não pode parar. Além disso, a realidade do COVID-19 tem alterado expectativas de pelo menos três setores: indústria, comércio e serviços. A empresa afirma que está oferecendo um atendimento estratégico para encontrar as melhores soluções nesse cenário de crise.

Na prática, para proteger a saúde dos colaboradores, a empresa afastou as mesas respeitando a distância de pelo menos dois metros, está mantendo as janelas abertas e o álcool gel sempre disponível. Os colaboradores estão evitando a manipulação de documentos físicos, dando preferência aos digitais. Também foram reforçadas as medidas de higiene (limpeza das mesas, mãos, documentos, etc.).

