Danificou a suspensão do veículo?

Então chegou a hora de ser bem atendido na Boiko Suspensões

Quem dirige sabe: às vezes, basta um descuido ao estacionar, um meio-fio que parecia estar mais longe ou um buraco mal sinalizado para a suspensão do veículo sofrer com impactos. São situações comuns, mas a boa notícia é que, se isso acontecer, agora você sabe que pode contar com a Boiko Suspensões para recuperar a estabilidade ao conduzir.

Empresa referência no ramo de gabarito e alinhamento de suspensão de automóveis desde 1953, a Boiko está aqui para resolver este tipo de problema e trazer segurança para você e sua família, nas cidades e nas estradas.

Riscos comuns no trânsito

Motorista consciente dirige sempre com atenção, mas mesmo assim, às vezes é difícil escapar de alguns desafios. Seja um buraco que estava encoberto pela chuva, uma freada brusca de outro condutor, uma lombada mal sinalizada ou a presença de objetos na pista, são vários os fatores que podem causar pequenos impactos e, assim, comprometer a suspensão do seu veículo.

Este tipo de problema pode gerar desalinhamento, desgaste excessivo de peças e pneus e, ainda, a diminuição da eficácia das frenagens, aumentando riscos e prejudicando o controle ao dirigir. Por isso, é fundamental atentar-se a qualquer pequeno impacto sofrido pela estrutura do carro e, imediatamente, procurar uma empresa especializada como a Boiko para a manutenção e o suporte devidos.

Sinais de que seu veículo precisa de alinhamento

O alinhamento das rodas é fundamental para manter os pneus no solo, garantindo melhor dirigibilidade e menos desgaste excessivo de peças. Por isso, vale a pena atentar-se caso o seu carro:

– Puxe para um ou outro lado;

– Tenha rodado 10.000km desde o último alinhamento;

– Tenha um ou mais pneus mais desgastados que os outros;

– Fique com o volante lateralizado em uma reta, fora da posição original;

– Tenha pneus novos ou passado por substituição de suspensão ou direção;

– Faça sons estranhos;

Por que escolher a Boiko?

Suspensão é questão de estabilidade e segurança ao dirigir, por isso, é ideal contar com parceiros especializados, que vão garantir serviços de qualidade e preços justos. A Boiko soluciona problemas de alinhamento, melhorando o manuseio do carro e aumentando a vida útil de pneus e peças, o que ajuda até na questão da economia de combustível.

Empresa certificada e credenciada pelas principais seguradoras do Brasil, a Boiko conta com profissionais capacitados, em constante qualificação, possui maquinário de última geração e sistema de diagnóstico computadorizado, oferecendo qualidade e garantia nos serviços com excelente custo-benefício.

Ao melhorar o manuseio do seu carro, a Boiko Suspensões ajuda você a aumentar a vida útil dos componentes do veículo e aumenta sua segurança e dos demais ocupantes do veículo.

Conheça os nossos serviços

Conte com a Boiko para:

– Gabarito e alinhamento em suspensões automotivas, linha leve e pesada;

– Eixo traseiro de Peugeot 206/207, a base de troca;

– Suspensão de veículos nacionais e importados;

– Estoque amplo e completo com peças novas e genuínas;

– Retífica de disco de freio, tambor de freio e volante de motor;

– Embuchamento de pinça de freio;

– Recondicionamento de peças de suspensão.

