Responsável Técnico: Dr. Carlos Alberto Juraszek – CRM/PR 39935

Cerca de 20% da população apresenta um episódio de urticária em algum momento da vida. O dado é da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai). Mas muita gente ainda se confunde com alergia e urticária, mesmo porquê elas podem apresentar os mesmo sinais e sintomas.

Os principais deles são coceira e angiodemas (inchaço). Porém, a alergia é desencadeada por algum fator externo, como contato com substâncias irritantes, ácaros e pólen. A urticária seria uma doença autoimune, no qual o corpo reage contra si mesmo. A urticária pode ser a manifestação de uma alergia. Mas normalmente ela não precisa de um fator externo.

Outra manifestação de pele que também pode ser confundida é a dermatite atópica. Uma doença não contagiosa, com fator hereditário e que pode estar associada à asma e rinite. É caracterizada por erupções que coçam e fazem crostas. Geralmente surgem na dobra dos braços e atrás dos joelhos, mas podem afetar todo o corpo.

Dados da Asbai revelam que cerca de 20% das crianças têm dermatite atópica. Desse percentual, 5% apresentam a forma mais grave da doença. A dermatite aparece em 3% dos adultos.

Apesar de ser hereditária, alguns componentes podem desencadeá-la como trigo, ovo e leite e ainda ácaros, perfume e suor. Fatores emocionais também podem ser um gatilho.

A imunoterapia é uma alternativa de tratamento eficaz para elevar a qualidade de vida, podendo até zerar os sintomas. As vacinas diminuem o grau de sensibilização e inibem as reações alérgicas.

Na prática, são dadas doses crescentes do alérgeno até atingir dose de manutenção que deve ser mantida por cerca de dois anos para garantir o efeito duradouro. Por isso, a clínica Top Saúde, em Curitiba, oferece as vacinas com baixo custo.

A Top Saúde ainda oferece comodidades como ampla sala de espera e estacionamento no local. Para marcar consultas e exames, ligue para (41) 3524-0995 e 3524-0987 ou ainda pelo WhatsApp (41) 99717-6339.