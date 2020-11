Responsável Técnico: Dr. Carlos Alberto Juraszek – CRM/PR 39935

Pesquisas indicam que cerca de 5% a 6% das crianças menores de 3 anos têm alergia a algum alimento. Com relação à rinite alérgica, ela acomete quase 20% da população geral no Brasil, sendo 33,4% crianças e 34% adolescentes.

Entre os alimentos com potencial alergênico, o leite é campeão. Porém, também segundo estudos (Instituto Girassol), cerca de 85% dos alérgicos ao leite de vaca saram por volta dos 3 anos de idade. Já crianças alérgicas ao ovo podem melhorar somente na idade escolar e os alérgicos a frutos do mar ou amendoim podem nunca melhorar.

As crianças podem desenvolver tolerância a determinado alimento porque quando nasce ela tem duas “categorias” de imunidade. Uma que nasceu com ela – a inata – e a outra, a adaptativa, que como o próprio nome diz será adquirida através de vacinas, medicações e, principalmente, da ingestão do leite materno.

Restrições

Por causa desse sistema imunológico imaturo, as crianças com menos de dois anos não podem realizar o teste alérgico, nem fazer uso das vacinas antialérgicas. Segundo a clínica Top Saúde, esses dois procedimentos são vetados pela Academia Europeia de Alergia e Imunologia por risco de choque anafilático no paciente. E também porque nesta idade ela não formou anticorpos.

Crianças maiores podem fazer o teste. No entanto, nenhuma pessoa deve fazer uso de remédios antialérgicos nos sete dias anteriores a ele. Isso porque o resultado mais eficaz se dá em pacientes em crise. Se você toma o medicamento, ele pode mascarar o resultado.

A clínica Top Saúde realiza dois tipos de testes. O Prick Teste é o teste no qual o médico aplica gotas de extratos que podem causar alergia sobre a pele e então utiliza uma lanceta pequena para aprofundar o contato da gota com a pele – é indolor. Em cerca de 15 minutos é realizada a leitura. O outro teste é o Patch, no qual são colados adesivos na pele contendo substâncias alérgenas. Eles são retirados em dois dias. É necessário voltar ao médico para avaliação do resultado.

