Médico responsável Dr. Flavio Machado de Oliveira – CRM/PR 31671

O Brasil é um dos países que tem o maior número de pessoas com rinite no mundo. Cerca de 40 milhões de brasileiros têm a doença, segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (Asbai). Outro levantamento, do Isaac (The International Study of Asthma and Allergies in Childhood), revela que 30% dos adolescentes e 26% das crianças apresentam sintomas de rinite alérgica.

Os sintomas mais frequentes são coriza, espirros, tosse, coceira nos olhos, nariz e congestão nasal, em maior ou menor intensidade. Infelizmente os principais desencadeadores da rinite são os chamados aeroalérgenos domiciliares, como os ácaros, seres microscópicos que se alimentam da descamação da nossa pele.

Apesar de ser bastante comum no Brasil, ela é uma doença que pode prejudicar o desenvolvimento das crianças, o rendimento no trabalho em adultos e aumenta risco de infecções nos idosos. Há o controle, feito com eficácia através da imunoterapia – o chamado uso de vacinas contra alergia.

Segundo a Asbai, esse tratamento é a introdução, por via injetável, do que causa a alergia em concentrações crescentes visando obter um estado de tolerância à substância. A imunoterapia na prática regula a produção de anticorpos e diminui as células inflamatórias que participam da reação alérgica. A melhora é gradual, conforme forem sendo aplicadas as vacinas.

A Top Saúde Vacinas é uma clínica médica que tem o projeto Viva sem alergia que é baseado na imunoterapia. Pela iniciativa, o paciente agenda o exame de alergia – que custa R$ 40 — e em seguida passa por avaliação médica gratuita. Só então inicia o tratamento com as vacinas (imunoterapia). Crianças menores de dois anos não podem fazer o teste alérgico e nem fazer uso das vacinas antialérgicas.

A Top Saúde está localizada no bairro Hauer, com fácil acesso pela Avenida Marechal Floriano Peixoto e amplo estacionamento. Mais informações sobre o projeto e agendamentos podem ser feitos pelo site www.topsaude.med.br/alergias/