Descubra as funções da imunoterapia, que vem ganhando cada vez mais popularidade

Em um universo tão atribulado, cada vez mais pessoas acabam sofrendo com problemas de saúde relacionados a alergias ou até mesmo com baixa imunidade.

Geralmente, todos os médicos são questionados, quase todos os dias, sobre quais os principais sintomas e os tratamentos indicados para tratar os problemas de alergia e imunidade. Afinal, perguntas como “acho que minha imunidade está baixa”, “minha rinite nunca melhora”, são algumas que escutamos sempre.

Porém, um procedimento médico vem ganhando bastante força no mercado. A imunoterapia é ideal para tratar esses tipos de caso de uma maneira simples e bastante eficaz. E, apesar de já existir a quase 20 anos em mercados europeus, o Brasil começa a aproveitar todos os seus benefícios com cada vez mais intensidade.

Como um simples exemplo, os pacientes da Clínica TopSaúde Vacinas que foram submetidos ao procedimento, apresentaram uma incrível melhora de até 90% dentro do quadro anterior.

Em entrevista, o médico Flávio Machado de Oliveira (CRM/PR 31671), falou sobre um dos principais benefícios deste tipo de tratamento: “Ele consegue trazer anticorpos e imunidade para os pacientes de uma maneira simples e extremamente eficaz. Nossa missão como médicos, é a de espalhar e ajudar cada vez mais pacientes que apresentem esse tipo de quadro”, disse.

Ressalta também, ser o tratamento acessível e menos custoso que os convencionais.

E se você não conhece a imunoterapia, através deste artigo, você poderá conhecer um pouco mais sobre o tratamento que ajuda cada vez mais pessoas a se livrarem de alergias, problemas de imunidade e outros sintomas.

Imunoterapia – O que é?

A imunoterapia é um tratamento médico que consiste basicamente em alterar o sistema imunológico atual do paciente através de proteínas alteradas em laboratório.

Esse procedimento potencializará a força do sistema imunológico para que a identificação de células prejudicadas ou até mesmo cancerosas sejam tratadas.

Ela é responsável por fortalecer o sistema imune do paciente, para que ele consiga criar capacidade própria de combater vírus, bactérias ou até mesmo o câncer e outras doenças autoimunes.

Porém, este tratamento é indicado quando todas as outras alternativas, consideradas não invasivas, passam a não fazer mais efeito no paciente.

Quais as vantagens da imunoterapia?

Entre tantos benefícios que este tratamento pode trazer para a vida do paciente, podemos listar um dos mais importantes abaixo:

Melhora da qualidade de vida do paciente

Sistema imunológico funcionando normalmente, capaz de suportar crises alérgicas e doenças do cotidiano de maneira mais leve.

Combate a gripes e doenças cotidianas em um curto espaço de tempo

Existem efeitos colaterais?

Como todo procedimento mais forte, os efeitos colaterais podem acontecer e podem ter seus sintomas diferentes, bem como sua intensidade, dependendo do paciente.

É muito importante que você confie em seu médico e siga todas as suas orientações para garantir um tratamento eficaz e sem complicações.Se você pretende iniciar um tratamento eficaz, procure o seu médico e discuta com ele se a imunoterapia é indicada para o seu caso. Lembre-se que somente um profissional poderá avaliar com exatidão o seu quadro clínico.

