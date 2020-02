Quando abrimos um negócio, ou em momentos em que estaremos em contato direto com clientes e fornecedores, saber trabalhar a marca da empresa é uma das técnicas fundamentais para garantir o sucesso e longevidade do projeto. E os produtos personalizados de papelaria podem ajudar com isso.

Além de agregar um valor percebido maior para a sua empresa, você conseguirá fixar o seu nome. São muitos os produtos e serviços que poderão ser desenvolvidos, todos baseados em técnicas simples e eficazes.

Pequenos detalhes podem significar o fechamento de grandes contratos. Afinal, quem recebe a papelaria personalizada, ganha a experiência e o posicionamento do seu negócio no mercado.

Se você quer saber como trabalhar o branding do seu empreendimento de maneira profissional, pense em ter alguns produtos personalizados essenciais para impactar seus clientes. Quer saber quais os itens que você não deve dispensar? A Tecnicópias separou uma lista exclusiva.

Cartão de Visitas

Essa é uma das peças essenciais para o seu kit de produtos personalizados. Além de ser a porta de entrada para fazer networking e oferecer o seu trabalho, o cartão de visitas costuma ser o primeiro contato de um cliente ou fornecedor com o negócio em questão.

Pense sempre em produzir um cartão objetivo, elegante e com o propósito alinhado à missão e valores da sua empresa. Coloque-se no lugar de quem receber o seu cartão e pense na impressão que você deseja transmitir.

Papel Timbrado

Com a popularidade das impressoras à laser, muitas pessoas acreditaram que a impressão colorida de papel timbrado estaria fadada ao fracasso.

Porém, lembre-se sempre que a experiência do seu cliente deve ser sempre a melhor possível. E o papel timbrado é parte fundamental deste processo.

Através destes documentos, você estará redigindo propostas, contratos, fichas cadastrais e muitos outros documentos importantes.

Além de ser uma excelente oportunidade para continuar trabalhar sua marca, você estará passando uma visão muito mais profissional da sua empresa.

Agendas

Pretende presentear cliente e fornecedores com um mimo? As agendas são itens essenciais para isso, e possuem o poder de agregar muito valor ao seu negócio.

Isso porque agendas anuais e agendas de anotação são produtos de papelarias que qualquer empreendedor precisa ao longo do tempo. Então, imagine seus parceiros utilizando o seu produto?

Eles estarão expostos a todo o tempo à sua marca, fazendo com que a lembrança da sua empresa fique cada vez mais nítida.

É muito importante que você conte com uma gráfica especializada em produtos personalizados com impressão de alta qualidade para garantir a experiência necessária de impactar clientes, fornecedores e colaboradores.

Por isso, a Tecnicópias é a gráfica de Curitiba que está a 36 anos no mercado produzindo o que você precisa para alavancar ainda mais sua empresa.

Faça um orçamento online e confira todos os serviços disponíveis para montar o kit de papelaria perfeito.