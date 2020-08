Esse tipo de produção gráfica resulta em materiais com qualidade superior

Quem ouve falar em impressão digital pode pensar que ela é usada somente em projetos profissionais e em grandes quantidades. Mas não é. Com a evolução da técnica de impressão, ela ficou mais acessível a todos. Então, que tal investir naquela festa – no momento, apenas para a família e/ou transmitida online – com toppers para bolo, tags para doces, cartazes, lembrancinhas? E tudo personalizado e impresso com qualidade superior?

Na prática, a impressão digital necessita de um computador. Ela consiste na transferência dos dados digitais do computador para a impressora que passa para o papel. É um dos métodos mais utilizados para a produção de materiais gráficos em geral hoje em dia.

De acordo com a Tecnicópias, gráfica que tem 36 anos de tradição em Curitiba, a impressão digital permite a otimização de pequenas demandas e promove maior agilidade na entrega. Ou seja, é ideal para imprimir convites de aniversário, cartões de agradecimento e adesivos. E isso pode ser feito até de última hora.

Outro ponto que merece destaque como uma das principais vantagens deste modelo de produção gráfica, está o brilho das imagens, que apresentam um padrão próprio de qualidade.

Pela impressão digital ser algo extremamente democrático atualmente, é possível imprimir em vários tipos de superfícies. Que tal a lembrancinha ser um caderno, um calendário, ingressos (sugestão para aquela festa com o tema Oscar) ou até imãs de geladeira (festinha com o tema viagem?). É uma forma de inovar aliada à tecnologia.

