Escrever em papeis e agendas ainda é uma das maneiras mais terapêuticas e saudáveis de se lidar com o dia a dia

Escrever sempre foi um dos hábitos mais antigos e terapêuticos de todos os tempos. E apesar de todos os aparatos tecnológicos entre opções de documentos online e aplicativos de produtividade, escrever em papel ainda segue sendo uma das melhores formas de estimular a mente.

Segundo o jornalista Seth Porges, responsável por publicar um artigo no veículo de comunicação Bloomberg, estudos recentes comprovam que escrever em papel estimula ainda mais a memória e a prática de escrever permanece cada vez mais reforçada.

Para pessoas focadas em produtividade, a escrita em agendas ainda segue sendo o método mais simples de manter todos os compromissos e marcá-los de forma prática e sucinta. Afinal, existem diversas formas de organizar o dia nos dias de hoje com materiais físicos.

Um exemplo disso são as agendas anuais, que muito estão se tornando um planner diário, onde a decoração e a adequação às necessidades diárias estão muito mais focadas em serem uma “terapia” do que de fato uma simples agenda de compromissos e afazeres.

Outro método simples e muito interessante de continuar utilizando agendas e cadernos dos dias de hoje, a âmbito pessoal, é poder expressar todas as suas emoções, voltando a ter domínio sobre todas elas.

No âmbito profissional, as agendas anuais são ferramentas eficientes até os dias de hoje, e continuam sendo um dos brindes mais procurados por empresas para dar de presentes a fornecedores e colaboradores.

Isso porque ter um local físico para anotar todos os compromissos e que possa estar à mão em qualquer situação, evita possíveis problemas e desencontros. Ter uma agenda com os compromissos escritos em papel, por exemplo, ajuda na assimilação e lembrete mental de todos os compromissos.

