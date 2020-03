Para facilitar, o cliente tem à disposição a possibilidade de fazer pedidos e orçamentos on-line

A Tecnicópias, que possui 37 anos de tradição em serviços de cópias e impressões de alta qualidade, comunica que diante do quadro de pandemia do COVID-19 está reduzindo seu horário de atendimento.

A empresa continua atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30, mas temporariamente suspendeu o atendimento aos sábados.

No sentido de proteger seus colaboradores e também clientes, a empresa está tomando todas as medidas e cuidados de higiene para evitar a propagação do vírus.

Para facilitar o dia-a-dia dos clientes, a Tecnicópias dispõe de atendimento por e-mail através do site www.tecnicopias.com.br/orcamento e realiza entregas. A empresa possui um rol amplo de serviços em todo tipo de impressão digital, de adesivos e convites até credenciais e livretos e revistas.

A empresa reafirma seu compromisso com seus clientes e acredita que, com a ajuda de todos, o mundo vencerá a pandemia.