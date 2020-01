Valorize os seus produtos de forma simples e eficiente através de um cardápio inteligente

Se você tem um negócio no ramo alimentício, com certeza deve saber a importância que o cardápio tem para o sucesso do seu restaurante. E com a mudança de comportamento do público cada vez mais rápida, é importante ter em mãos um cardápio inteligente e que consiga atingir públicos diferenciados.

O cardápio do restaurante é um dos pilares fundamentais que garantirão o sucesso do seu negócio. Afinal, ele é um dos principais responsáveis por apresentar ao seu consumidor todos os pratos disponíveis no estabelecimento.

E se você está pensando em reestruturar o seu catálogo por algo mais impactante e que seja de agrado a uma gama maior de pessoas, é importante estar atento a algumas dicas fundamentais que poderão mudar e impactar positivamente o seu restaurante.

Saiba quem é o seu público

Para entender como montar um cardápio de sucesso para o seu restaurante, é fundamental entender com exatidão quem são as pessoas que consomem os seus produtos. Desta forma, a definição da nova comunicação do empreendimento será muito mais fácil.

Tenha em mente que seu novo catálogo precisa ser inovador, mas de acordo com o princípio do negócio. Por exemplo: se os clientes estão acostumados com muitas imagens e poucos textos, não faz sentido trocar essa estrutura. O que será preciso é otimizar as informações para algo mais harmônico.

Layout do Cardápio

Seja fiel ao seu negócio, mas esteja sempre avaliando o que o setor alimentício tem feito de diferente na hora de captar os clientes através do cardápio do restaurante.

Uma dica estratégica é, se possível, colocar imagens dos pratos com informações específicas ao lado como:

• Nome do prato

• Quais os ingredientes

• Foto com excelente qualidade

• Valores do prato

• Opções de tamanhos (Quantas pessoas aquela alimentação serve de fato)

Para isso, invista em uma montagem de cardápio simples, objetivo e moderno. Acompanhe o que os seus concorrentes locais estão fazendo e coloque numa balança o que você acha certo e o que não funcionaria para o restaurante. Essa é a maneira mais eficaz de conseguir entregar algo novo ao cliente.

Esse modelo novo de layout com certeza causará o interesse do seu consumidor em saber mais informações sobre o prato a ser escolhido. E consequentemente, fará com que o seu atendimento ganhe destaque.

Otimize seu cardápio

Trabalhar com restaurante nos dias atuais, significa estar exposto a sazonalidades. Por isso, é importante ter um cardápio que seja otimizado, tanto para os períodos de maior movimento, como para a variação de valores que possam surgir (principalmente relacionadas a bebidas).

Ao imprimir seu cardápio, tire suas dúvidas com a gráfica, ou até mesmo com o designer de como poder aproveitar aquela estrutura e poder modificar os valores (principalmente), sem fazer com que o produto impresso perca a qualidade.

Onde imprimir?

Para garantir que a qualidade do seu cardápio seja a melhor possível, faça a impressão com uma gráfica que seja capaz de entregar o melhor resultado em um período curto, para que suas vendas não sejam impactadas por um grande período.

Com a Tecnicópias, você consegue ter acesso a impressão digital do seu cardápio em um curto espaço de tempo. Além de contar com o serviço de uma das melhores gráficas de Curitiba, você tem como respaldo a tradição do estabelecimento, que a mais de 36 anos atua neste mercado.

Faça seu orçamento com a Tecnicópias e estruture o melhor cardápio para o seu restaurante em Curitiba.