O calendário de mesa é um dos itens indispensáveis de qualquer pessoa que gosta de controlar seus compromissos e que não abre mão de um detalhe a mais em seu local de trabalho.

Muito utilizados em consultórios médicos, escritórios, lojas e comércios, o calendário de mesa continua sendo um dos brindes mais populares para as empresas produzirem e presentearem colaboradores, fornecedores e clientes.

A impressão digital destes calendários de mesa é fundamental para garantir qualidade no material e uma grande economia financeira.

Se você ainda está em dúvida sobre o porquê deveria investir nestes produtos como brindes para o seu negócio neste final de ano, conheça algumas vantagens que somente o calendário de mesa personalizado pode oferecer.

Informações sempre à mão

Quase sempre estamos precisando consultar datas, compromissos e agendar reuniões durante o dia a dia comercial. E ter um calendário de mesa próximo é fundamental para ajudar neste processo.

O que poderia demandar muito tempo, para pegar o celular e abrir o aplicativo, por exemplo, os dias do próximo ano podem estar disponíveis na palma da mão de maneira descomplicada.

Exponha seus serviços

O calendário de mesa, além de ser extremamente funcional por mostrar todos os dias do ano, é excelente para expor seus produtos para outras pessoas.

Através de uma estratégia simples, você poderá inserir diversos produtos ou serviços dentro do calendário, tornando-se assim uma ótima oportunidade para informar ao mundo sobre todas as versatilidades da sua empresa

Afinal, elas passarão um ano inteiro olhando para o brinde que você irá presenteá-los.

Fortaleça sua marca

Assim como expor o seu negócio é importante, o calendário de mesa ajuda a fortalecer a sua marca na cabeça dos presenteados.

Sejam clientes, fornecedores ou pessoas próximas, enxergar uma marca durante todo o ano pode fazer com que você seja lembrado para outras ocasiões assim que possível. Este é um método muito mais eficiente do que colocar um outdoor por quinze dias, por exemplo.

E para que você consiga imprimir um calendário de mesa personalizado com a qualidade digital que você precisa, conte com a Tecnicópias para a produção do seu brinde.

Conte com a gráfica de Curitiba que está a 36 anos no mercado sendo referência em impressão digital.