Ele sempre ocupou um lugar na carteira ou no bolso. Os cartões de visita são vistos como uma apresentação sobre o seu trabalho ou sua empresa. A chance de lembrar alguém sobre o que você é ou o que faz.

Com a chegada da tecnologia, o cartão de visitas foi muito questionado como se a sua função pudesse ser facilmente substituída. Passados alguns anos, este item de papelaria segue sendo fundamental para uma boa apresentação e um instrumento de networking.

Pensando nisso, a Tecnicópias Impressão Digital elencou algumas dicas para fazer um cartão de visitas atual, não importando o nicho de mercado e o tamanho da empresa.

Cartão de Visitas – Por que tão importante?

O cartão de visitas costuma ser o primeiro contato do possível cliente com o produto ou serviço que você pode oferecer. Por isso, é importante ter em mente alguns requisitos na hora de desenvolvê-lo.

Ele precisa, em primeiro lugar, dizer exatamente o que você pode fazer para solucionar o problema do cliente e impactar de forma positiva para que você possa ser lembrado em seguida.

Este é um excelente momento para transmitir os valores pregados pelo seu negócio. Mais do que informações importantes, a apresentação deve ser impactante. Que tal um cartão transparente, recortado, redondo, com relevo e até para montar?

Alguns itens que você deve considerar ao produzir o seu cartão visual são: o design do cartão condiz com a atividade da empresa? Será que um corte diferenciado não aumentaria o valor percebido do seu negócio? As cores do seu cartão transmitem a ideia inicial de impactar seu cliente?

Lembre-se: Nunca pense que o cartão de visitas é apenas um pedaço de papel. Ele é o começo de grandes negócios, até mesmo nos dias atuais.

Quais informações colocar no cartão de visitas?

Como estamos falando de uma pequena apresentação da sua empresa, informação de menos acaba sendo mais importante do que muitos dados. Algumas pessoas tem utilizado códigos QR em seus cartões que podem ser digitalizados por um smartphone e direcionar os clientes para o site da empresa ou mídia social.

Como gráfica, a Tecnicópias acaba vendo vários cartões de visitas com muitas informações que poderiam ser utilizadas em outro momento.

Por isso, mesmo que pareça básico, tenha em mente as principais informações que o seu cartão de visitas deve conter (entre frente e verso) são:

Nome e cargo na empresa

Telefone fixo e WhatsApp (se tiver)

Endereço

E-mail

Site

Principais redes sociais

Ao produzir o desenho do seu cartão de visitas, conte com uma gráfica em Curitiba que ofereça os serviços digitais de qualidade e com uma entrega em um tempo condizente para o fechamento dos seus negócios. São 36 anos de mercado ajudando a alavancar vendas e impactar pessoas através de “simples” cartões de visita.