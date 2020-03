Empresa reforçou protocolos de segurança e higiene para evitar a propagação do vírus

Por ser de fácil contágio, o Coronavírus tem se propagado de forma rápida pelo mundo. Gotículas de saliva, tosse, espirro, catarro, apertos de mão e o contato direto com superfícies contaminas são os principais meios de transmissão do vírus.

De acordo com o Ministério da Saúde, estar a menos de um metro de distância de alguém que apresente os sintomas da doença já coloca a saúde das pessoas em risco. Além disso, pessoas infectadas podem ser transmissoras do vírus antes mesmo de apresentarem sintomas.

Para evitar a propagação do vírus, muitas vezes assintomático, é necessário evitar a sua circulação e a exposição social.

Por isso, atendendo às recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e do Ministério da Saúde, a Supramaq, empresa de máquinas, equipamentos e ferramentas de Curitiba, está tomando todas as medidas de prevenção e combate à doença.

O funcionamento da empresa não será suspenso. As atividades de atendimento, demonstração e entrega de equipamentos serão mantidas. Essas ações, entretanto, serão realizadas com máxima atenção aos requisitos de higiene e segurança.

Inicialmente, será proposto um modelo de atendimento online, que poderá ser realizado através de call, ligações e via Whatsapp. A Supramaq não omitirá o atendimento presencial caso seja indispensável para os clientes. No entanto, todo e qualquer atendimento direto será adaptado de acordo com as medidas de higiene e precauções sanitárias recomendadas pelos órgãos de saúde.

A Supramaq reitera sua preocupação com a saúde e bem-estar de seus funcionários e clientes e, portanto, manterá uma postura responsável diante da atual pandemia de Coronavírus. Destacamos a importância da higienização das mãos com água e sabonete sempre que possível, além da adoção do álcool em gel quando não for possível a lavagem.

Higienizar superfícies e objetos de uso frequente também é necessário. Atente-se aos sintomas da doença, não mantenha contato com pessoas que apresentem quadros respiratórios e evite sair de casa. Em caso de dúvidas, a Supramaq tem uma equipe à disposição para atendimento online, pelo Whatsapp (41) 99953-9131 ou pelo e-mail supramaqbr@gmail.com.