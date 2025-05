A maior variedade em ferramentas e equipamentos com preços de atacado, atendimento especializado e presença nacional

Pioneirismo, inovação e agora um novo posicionamento: 100% PRO

Com uma trajetória sólida marcada pela inovação e compromisso com o cliente, a Super PRO Atacado se consolidou como uma das principais referências no atacado de ferramentas e equipamentos no Brasil.

Pioneira no Paraná, a rede introduziu um modelo de “atacarejo” que alia preços competitivos a um atendimento próximo e personalizado — mesmo em compras por unidade.

Agora, a Super PRO inicia uma nova fase com uma campanha de reposicionamento voltada ao público que mais entende do assunto: os PROfissionais.

A empresa quer se reafirmar como “A Loja do Profissional”, destacando ainda mais o “PRO” que já carrega no nome. A proposta é clara: construir uma identidade cada vez mais próxima, especializada e alinhada com as necessidades de quem vive o dia a dia do trabalho com ferramentas e equipamentos.

Super PRO: Um parceiro profissional em todos os níveis

Mais do que vender ferramentas, a Super PRO quer acompanhar o profissional em cada etapa do seu trabalho.

Seja um eletricista, pintor, encanador, técnico, pedreiro, jardineiro ou hobbysta exigente, a loja quer ser referência em qualidade, preço e confiabilidade.

A campanha busca estreitar laços, gerar identificação e engajamento PRO, reafirmando que ali está um parceiro pronto para entregar exatamente o que o profissional procura — seja uma marca confiável, uma linha específica ou uma solução prática.

Catálogo completo para quem é PRO de verdade

A Super PRO oferece um portfólio com mais de 25 mil itens que atendem a diferentes segmentos:

Ferramentas manuais e elétricas: alicates, chaves, parafusadeiras, lixadeiras, furadeiras, esmerilhadeiras.

EPIs e segurança no trabalho: capacetes, luvas, óculos, protetores auriculares, botas.

Materiais elétricos e hidráulicos: fiações, conectores, painéis, torneiras, tubos, registros.

Tintas e acessórios para pintura: pincéis, rolos, compressores, lixas, tintas das melhores marcas.

Jardinagem, agricultura e manutenção geral: roçadeiras, pulverizadores, pás, mangueiras e ferramentas especializadas.

Utilidades e acessórios para o ambiente de trabalho.

Com um mix cuidadosamente selecionado, a loja oferece produtos das marcas mais confiáveis do setor, como Bosch, Dewalt, Makita, Vonder, Tramontina, Tek Bond, Amanco, Suvinil, Stihl, Gedore, Worker, Norton, Karcher, 3M, entre outras.

Super PRO agora é ainda mais PRO

Como parte desse novo momento, o marketing da Super PRO também evoluiu: a loja agora conta com um banco de imagens próprio, formado por profissionais reais em atuação, reforçando o reconhecimento e a identificação do público com a marca.

Todo o conceito visual, as campanhas e a comunicação foram reformulados para refletir a essência profissional da Super PRO, dentro e fora da empresa.

A ideia é simples: ser o “Google das ferramentas” — o primeiro lugar onde o profissional pensa quando precisa de um produto confiável, de uma marca respeitada e de um atendimento técnico de verdade.

Presença nacional e atendimento personalizado

Com cinco unidades físicas nas principais regiões do país — Curitiba, São José dos Pinhais e Cascavel (PR); Contagem (MG); Esteio (RS); Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG), a Super PRO está cada vez mais próxima do seu público.

Além disso, oferece um canal completo de televendas e um site com catálogo digital atualizado, facilitando o acesso ao portfólio e garantindo agilidade, segurança e conforto para quem compra à distância.

Super PRO: Porque ser profissional é levar o trabalho a sério

A Super PRO entende que ser profissional é mais do que executar um serviço: é fazer com qualidade, responsabilidade e precisão.

E para isso, é fundamental ter à disposição os melhores equipamentos, as melhores marcas e o suporte certo.

Neste novo momento, a Super PRO reafirma seu compromisso de ser a loja que respeita, entende e valoriza quem é PRO. Seja na obra, no ateliê, no galpão ou na bancada — a Super PRO está ao lado de quem faz.

Super PRO Atacado — Com você em todos os momentos. Porque quem é PRO, escolhe a Super PRO.