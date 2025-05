Descubra como transformar sua casa gastando bem menos do que você imagina

Reformar um cômodo, consertar aquele móvel antigo ou dar uma nova cara à sua casa nem sempre precisa envolver altos custos ou contratar mão de obra especializada.

A verdade é que, com algumas ferramentas básicas e um pouco de dedicação, você mesmo pode colocar a mão na massa e transformar seus espaços, economizando e ainda praticando o consumo consciente.

O poder do “faça você mesmo”

Além de reduzir gastos, o DIY (Do It Yourself – Faça Você Mesmo) é uma forma de empoderamento.

Ao aprender e executar tarefas simples com ferramentas acessíveis, você desenvolve habilidades, aumenta sua autonomia e ainda contribui para um estilo de vida mais sustentável, reaproveitando materiais e evitando desperdícios.

Dicas para economizar com a Super Pro

Com um bom planejamento, escolhas inteligentes e a Super Pro como aliada, dá pra transformar seu lar gastando bem menos do que você imagina.

Aqui vão algumas dicas para economizar na reforma:

Planeje cada etapa – Antes de começar, faça uma lista do que realmente precisa ser feito. Assim, você evita desperdícios e consegue comprar só o necessário.

– Antes de começar, faça uma lista do que realmente precisa ser feito. Assim, você evita desperdícios e consegue comprar só o necessário. Faça você mesmo – Tarefas como pintura, instalação de prateleiras, pequenos reparos em móveis ou troca de tomadas podem ser feitas com ferramentas simples.

– Tarefas como pintura, instalação de prateleiras, pequenos reparos em móveis ou troca de tomadas podem ser feitas com ferramentas simples. Invista em ferramentas certas – Comprar uma parafusadeira, furadeira ou lixadeira pode parecer gasto, mas é investimento. Você vai usar várias vezes e ainda economiza com mão de obra.

– Comprar uma parafusadeira, furadeira ou lixadeira pode parecer gasto, mas é investimento. Você vai usar várias vezes e ainda economiza com mão de obra. Aproveite promoções – Com as 72 Horas de Oferta da Super Pro , dá pra garantir ferramentas e materiais com até 50% de desconto . Perfeito pra quem quer começar a reforma sem esvaziar o bolso.

– Com as , dá pra garantir ferramentas e materiais com . Perfeito pra quem quer começar a reforma sem esvaziar o bolso. Reaproveite materiais – Sabe aquela madeira de um móvel antigo? Pode virar uma prateleira. Com criatividade e as ferramentas certas, tudo ganha nova vida.

Na Super Pro, você encontra ferramentas de qualidade, preço justo e condições facilitadas, seja no site ou nas lojas físicas. É a solução ideal para quem quer reformar com consciência, autonomia e economia.

Ferramentas elétricas que fazem a diferença

Você não precisa montar uma oficina profissional para dar conta de pequenos reparos e melhorias em casa. Com esses itens básicos, já é possível realizar uma grande variedade de tarefas:

Furadeira : ideal para instalar prateleiras, pendurar quadros ou montar móveis.

: ideal para instalar prateleiras, pendurar quadros ou montar móveis. Parafusadeira : facilita (e muito!) a montagem de móveis e fixação de objetos.

: facilita (e muito!) a montagem de móveis e fixação de objetos. Lixadeira : perfeita para renovar superfícies de madeira, preparar paredes ou até remover ferrugem.

: perfeita para renovar superfícies de madeira, preparar paredes ou até remover ferrugem. Serra Tico-Tico : excelente para cortes mais precisos em madeira e outros materiais.

: excelente para cortes mais precisos em madeira e outros materiais. Multímetro : fundamental para quem vai mexer com elétrica com segurança.

: fundamental para quem vai mexer com elétrica com segurança. Kit de ferramentas manuais: alicate, chave de fenda, trena e martelo não podem faltar.

Transforme sua casa com economia

A Super Pro Atacado lançou a campanha “72 Horas de Oferta”: toda semana, de segunda a quarta, uma nova seleção de produtos com até 50% de desconto e frete facilitado para o Paraná.

Esta é a oportunidade ideal para montar seu kit de ferramentas ou renovar seus equipamentos gastando menos.

Se você trabalha com manutenção, obra, elétrica, mecânica ou é do agro, vale conferir.

Use o cupom exclusivo TRIBUNA72H no carrinho para garantir os descontos da semana. *Válido para primeira compra do cliente. Garante R$35 de desconto em compras a partir de R$399.90. Válido 1 cupom por CPF, nas compras realizadas apenas no site, enquanto durarem os cupons.

Sobre a Super Pro

Com mais de 6 anos de mercado, a Super Pro é referência em máquinas, ferramentas, equipamentos e utilidades, sempre com foco em qualidade e preço justo.

Atuando no varejo e no atacado, são sete lojas físicas no Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além de um e-commerce que atende todo o Brasil com um catálogo de mais de 25 mil itens.

Seja para quem está começando no DIY ou para os profissionais mais exigentes, a Super Pro é a parceira ideal para garantir economia, qualidade e praticidade.

Clique aqui e confira todos os itens para a sua reforma!