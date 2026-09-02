Encontros programados aproximaram pequenos fornecedores de grandes compradores e abriram caminho para novos contratos após a feira

As rodadas de negócios realizadas durante a Expo+ Indústria 2026 deixaram uma perspectiva de R$ 42,62 milhões em negócios para os próximos meses. Ao todo, 96 empresas fornecedoras participaram dos encontros com 57 compradores, em uma iniciativa voltada principalmente a ampliar as oportunidades de mercado para pequenos negócios.

Foram 894 conexões empresariais ao longo das quatro rodadas promovidas durante o evento. Os encontros contemplaram as áreas de alimentos e bebidas, vestuário, soluções tecnológicas e setor metalmecânico, colocando frente a frente empresas interessadas em vender e organizações em busca de novos fornecedores, produtos, serviços e soluções.

Mais do que apresentar produtos, a dinâmica das rodadas permite que pequenas empresas tenham contato direto com potenciais compradores. Em reuniões previamente organizadas, fornecedores podem mostrar o que fazem, entender as demandas de outras empresas e identificar possibilidades de parceria que dificilmente surgiriam no dia a dia.

Para a gerente dos Conselhos Temáticos, Setoriais e Regionais da Fiep, Ariane Hinça, esse contato direto é um dos principais ganhos das rodadas. “A Fiep e o Sebrae/PR já têm experiência em promover encontros entre empresas de diferentes portes e cadeias produtivas. A rodada cria um ambiente dedicado para essa conversa, permitindo que as empresas apresentem o que oferecem, conheçam novas demandas e avaliem possibilidades concretas de negócios”, explica.

Esse formato ajuda a reduzir uma barreira comum para negócios de menor porte: chegar até quem decide as compras. Durante a Expo+ Indústria, cada encontro representou a possibilidade de abrir uma negociação que pode continuar mesmo depois do encerramento da feira.

Rodadas reuniram empresas de diferentes setores e conectaram fornecedores a novas oportunidades de negócios na indústria (Crédito da foto: Henrick Loyola).

Quase 900 oportunidades de conexão

O resultado consolidado mostra o alcance da iniciativa. Com 96 fornecedores e 57 compradores, as quatro rodadas chegaram a 894 conexões e a uma expectativa de R$ 42,62 milhões em negócios futuros.

A diversidade de setores também ampliou as possibilidades. As rodadas reuniram desde empresas de alimentos, bebidas e vestuário até fornecedores da cadeia metalmecânica e negócios que oferecem soluções tecnológicas para a indústria.

Na soma de todas as rodadas (alimentos e bebidas, metalmecânica, vestuário e de soluções tecnológicas) um resultado consolidado de R$ 42,62 milhões foram projetados em expectativa de negociações, de acordo com informações da organização.

Para os pequenos negócios, o impacto não se limita aos valores negociados durante a feira. O contato inicial pode resultar em pedidos futuros, entrada em novas cadeias de fornecimento e relacionamento com empresas que até então estavam fora de seu alcance comercial.

O vice-presidente da Fiep, Marcos Dybas da Natividade, destaca que ampliar essas conexões também fortalece a competitividade da indústria. “Precisamos criar conexões e enxergar possibilidades de colaboração. Muitas vezes, empresas que poderiam ser vistas apenas como concorrentes podem se tornar parceiras, gerar negócios, compartilhar oportunidades e encontrar formas de reduzir custos. Quando fortalecemos essas relações, contribuímos para tornar toda a indústria mais competitiva”, afirma.

Ao estimular esse encontro entre quem compra e quem quer vender, as rodadas reforçaram um dos objetivos da Expo+ Indústria: transformar a aproximação entre empresas em oportunidades concretas de negócios e fortalecer a cadeia produtiva paranaense.