Fiep e Sicoob já liberaram R$ 100 milhões e parceria ainda tem espaço para apoiar empresas que precisam investir ou financiar seus negócios

Conseguir crédito em condições adequadas pode fazer diferença para uma indústria que pretende investir, ampliar o negócio ou colocar um novo projeto em prática. No Paraná, uma parceria entre a Fiep e o Sicoob Central Unicoob já viabilizou R$ 100 milhões em crédito para empresas do setor industrial.

O valor foi alcançado por meio do Induscoop, iniciativa criada para aproximar as indústrias das alternativas oferecidas pelo sistema cooperativo de crédito. E ainda há espaço para novas operações: a meta da parceria é chegar a R$ 200 milhões em 2026.

Na prática, a iniciativa busca facilitar o caminho entre a necessidade da empresa e uma solução financeira. A Fiep, por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC), atua na articulação com o setor industrial, enquanto o Sicoob Central Unicoob oferece sua estrutura financeira, presença regional e relacionamento com as empresas.

“Já alcançamos R$ 100 milhões em crédito concedido à indústria paranaense, mas estamos na metade do caminho. Nossa meta é chegar a R$ 200 milhões. Isso significa que ainda existe uma grande oportunidade para empresas conhecerem as condições disponíveis e avaliarem novas operações”, explica João Guimarães, coordenador do Núcleo de Acesso ao Crédito da Fiep.

Mais uma opção para buscar crédito

Para indústrias, ter acesso a diferentes alternativas pode ajudar na hora de comparar condições e planejar um investimento. O cooperativismo de crédito se apresenta como uma opção complementar aos bancos tradicionais, especialmente pela proximidade e pelo relacionamento regional.

Segundo Caio Polonio, coordenador de Parcerias e Alianças Estratégicas do Sicoob Central Unicoob, conhecer de perto a realidade das empresas contribui para encontrar alternativas adequadas às suas necessidades. “A proximidade com as empresas e a presença regional nos ajudam a entender cada negócio. A parceria com a Fiep permite aproximar esse trabalho da indústria e apoiar empresas que estão buscando crédito para seus projetos e investimentos”, afirma.

A marca de R$ 100 milhões, portanto, não representa o fim da iniciativa. Com uma meta duas vezes maior para 2026, a proposta é ampliar o número de indústrias atendidas e mostrar aos empresários que existem alternativas que podem ser avaliadas de acordo com a realidade de cada negócio. Para Guimarães, esse é justamente um dos papéis da Fiep. “Mais do que comemorar os R$ 100 milhões, queremos mostrar ao industrial que ainda existe espaço para novas operações e condições diferenciadas disponíveis por meio da parceria”, reforça.

*** Indústrias interessadas em saber mais informações podem procurar o Núcleo de Acesso ao Crédito da Fiep pelo e-mail nacpr@sistemafiep.org.br ou pelo telefone (41) 9 8717-4027.