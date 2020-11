Senai e Faculdades da Indústria estão oferecendo desconto nas mensalidades para estudantes que se matricularem nesta semana, para início no primeiro semestre de 2021

Na semana da Black Friday, o Senai no Paraná e as Faculdades da Indústria também estão oferecendo descontos para novos alunos de cursos técnicos e graduação. A promoção da Black Week dá direito a 50% de desconto no valor integral do curso para aqueles que efetuarem sua matrícula no período entre 21 e 27 de novembro, para início no primeiro semestre de 2021, desde que tenham sido previamente aprovados em processo seletivo.

Após adesão à promoção, o desconto será aplicado semestralmente até o final do curso, considerando a realização da rematrícula semestral. Para manter seu desconto, o aluno deverá ter seu desempenho adequado para aprovação em todas as disciplinas no semestre em que usufruiu do desconto.

“Neste contexto pós-crise as indústrias precisarão de profissionais atualizados e com diferentes competências para ajudar a alavancar os negócios”, analisa Giovana Punhagui, gerente executiva de Educação do Sistema Fiep. “Por outro lado, os profissionais capacitados terão mais chances de se manter ou até mesmo de se recolocar no mercado”, complementa.

O regulamento completo da promoção está no site da Black Week . Para consultar unidades e cursos participantes, também acesse o site, ou ligue no 0800 648 0088.

