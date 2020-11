Como todos precisamos ir ao médico, fazer exames e comprar remédios, temos várias parcerias, nas mais diversas especialidades na área da saúde, para ajudar o nosso usuário e facilitar na hora de pagar, com valores bem mais acessíveis do que uma consulta particular.

Então, como funciona o Sinam?

É muito fácil se cadastrar. Você pode fazer isso pelo nosso site, aplicativo ou procurar pessoalmente uma de nossas unidades. Em Curitiba, estamos localizados no Água verde, na Rua Cândido Xavier, 561.

A taxa de inscrição ao Sinam é de 150,00 reais, válida por ano e o titular pode inserir, sem custo adicional, os seus dependentes como filhos de até 21 anos, cônjuge, pais, sogros acima de 60 anos, ou outros, mediante algum documento que comprove sua ligação com a pessoa. Nesse valor, estão inclusos o manual com a relação de todos os médicos e parceiros e as carteirinhas para titular e dependentes.

Para o Sinam, não existe carências, doenças pré-existentes e mensalidades. É o usuário que escolhe o Médico Referenciado pela Associação Médica para agendar a sua consulta.

Atualmente, temos o Sinam no Paraná, Santa Catarina, Rio grande do Sul e em fase de implantação no Mato Grosso do Sul. Importante destacar que o usuário de um Estado pode utilizar os serviços do Sinam em outro sem a necessidade de uma nova matrícula.

Para facilitar o atendimento ao nosso usuário, foi criada uma plataforma chamada Webcenter, que é muito completa e você consegue utilizar diversas ferramentas, assim como nosso aplicativo, que é responsivo e super prático. Com isso, não precisará vir pessoalmente à nossa sede.

Caso tenha mais dúvidas, entre em contato conosco pelo telefone 0800-605-8689, site ou qualquer uma de nossas mídias sociais.

Venha conhecer o Sinam!