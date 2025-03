O SIMEAD, empresa credenciada ao DETRAN, oferece uma plataforma 100% online para regularizar sua situação em poucos dias

Teve sua habilitação suspensa?

O SIMEAD pode te ajudar de maneira rápida, prática, online e sem complicações.

Esse curso é destinado a condutores que possuem pontuação excessiva e multas, estando com a habilitação suspensa ou cassada.

Além disso, o SIMEAD também oferece o curso de reciclagem preventiva que é destinado a condutores que exercem atividade remunerada e que necessitam limpar a pontuação da CNH, caso a mesma esteja entre 30 e 39 pontos.

Para pessoas que Exercem Atividade Remunerada (EAR), incluindo motoristas de aplicativos, taxistas, mototaxistas e motoristas profissionais no geral, a CNH é uma ferramenta essencial para o trabalho e garante o sustento da família.

É o seu caso?

A boa notícia é que o processo pode ser mais simples do que você imagina. Com a plataforma 100% online do SIMEAD, homologada pelo SENATRAN e integrada ao DETRAN, é possível resolver essas pendências em poucos dias, com a praticidade que apenas um sistema inovador pode oferecer.

Não deixe problemas com a CNH paralisarem sua vida. Inscreva-se agora no Recicla CNH e regularize sua situação de forma fácil e descomplicada. Comece hoje mesmo!

Como funciona a reciclagem da CNH no SIMEAD?

O processo de reciclagem da CNH pelo SIMEAD é estruturado para ser o mais simples e acessível possível, atendendo às necessidades de motoristas que precisam resolver suas pendências de forma prática e sem complicações.

Aqui está um passo a passo sobre como funciona:

Inscrição: o motorista escolhe o curso adequado à sua necessidade e realiza a matrícula pela plataforma online do SIMEAD;

o motorista escolhe o curso adequado à sua necessidade e realiza a matrícula pela plataforma online do SIMEAD; Estudo: acesso a videoaulas dinâmicas, simulados online e materiais de apoio disponíveis 24/7, permitindo que o aluno estude no seu ritmo;

acesso a videoaulas dinâmicas, simulados online e materiais de apoio disponíveis 24/7, permitindo que o aluno estude no seu ritmo; Certificação: após a conclusão do curso, a certificação é gerada automaticamente e validada na base nacional, garantindo que o motorista esteja regularizado.

Ao optar pelo SIMEAD, cada motorista pode avançar no curso de acordo com sua disponibilidade, sem a pressão de horários fixos ou aulas presenciais.

As vantagens do formato online do SIMEAD

O AAVA SIMEAD é a única plataforma do país que oferece todos os conteúdos gravados em estúdios de televisão e diferentes especialistas por área de formação sendo um em cada módulo, além de intérprete de LIBRAS com tradução simultânea em 100% dos conteúdos.

O SIMEAD também disponibiliza canais de atendimento via whatsapp, tutoria no AAVA e e-mail, tudo para facilitar a sua vida.

Entenda por que o formato online do SIMEAD é a escolha ideal:

A Matrícula é automática, 100% online, disponível para celular, computador ou tablet.

Acesso ilimitado 24h por dia. Faça o curso no seu tempo livre.

E você ainda poderá acompanhar seu progresso através das barras que vão colorindo à medida que evolui no curso.

Regularize sua CNH com o SIMEAD agora mesmo!

Com uma abordagem centrada no cliente, o SIMEAD garante que o processo de reciclagem seja simples e sem complicações.

Não perca mais tempo. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para retomar o controle de sua vida no trânsito. A liberdade de dirigir está a um clique de distância!

