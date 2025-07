Sheep Gastrobar reúne boa comida, drinks e lazer em um ambiente pensado para adultos e crianças

O Sheep Gastrobar, localizado na charmosa Rua Itupava, um dos polos gastronômicos mais queridinhos de Curitiba, tem se destacado por unir conforto, sofisticação e diversão para todas as idades. Mais do que um bar com espaço kids, é um ambiente destinado a quem busca lazer em família com estilo e praticidade.

Inaugurado recentemente, o Sheep surgiu com uma proposta clara: oferecer alternativa aos tradicionais bares e restaurantes da capital paranaense. A ideia é proporcionar um local onde os adultos aproveitam as bebidas selecionadas, os pratos elaborados e a música ao vivo — enquanto os pequenos se divertem com segurança e encontram sugestões no cardápio desenvolvidas especialmente para eles.

O Sheep tem atraído famílias, grupos de amigos e até empresas que buscam um local diferenciado para encontros e celebrações. A combinação entre ambiente acolhedor, serviço atencioso e música ao vivo em formato acústico cria uma experiência memorável. O gastrobar funciona de terça a sexta-feira, das 18h às 00h, e aos fins de semana amplia as possibilidades para quem deseja aproveitar também durante o dia: aos sábados, das 12h às 00h; e aos domingos, das 12h às 17h.

Gastronomia e drinks de alto padrão

O cardápio do Sheep é um convite à boa mesa. As opções vão de entradas clássicas, como a tábua de frios, mini pastéis e queijo coalho, até pratos com carnes, incluindo mignon no espeto, filé argentino e picanha. Aos sábados, a feijoada já caiu no gosto dos clientes.

Para acompanhar, a carta de drinks impressiona. São mais de 15 opções que equilibram criatividade e qualidade, como o autoral Sheep Fire com toque de maracujá. Clássicos como Negroni, Moscow Mule e Mojito também estão presentes, além de cervejas, chopes e destilados variados.

Ambiente pensado para toda a família

O que diferencia o Sheep de outros bares é a proposta de ser um ambiente realmente pensado para todos. O espaço conta com três ambientes, decoração exclusiva e área kids que garante a tranquilidade de pais e responsáveis. Pet friendly, o gastrobar também acolhe famílias que não querem deixar os animais de estimação de fora da programação.

A casa é um espaço para encontros e confraternizações. aniversários, jantares de formatura, eventos corporativos — incluindo lançamentos e ativações de marcas — ou apenas uma oportunidade para sair da rotina, o Sheep oferece estrutura adequada, som ambiente de qualidade e equipe preparada para transformar cada ocasião em um momento especial.

Serviço

Sheep Gastrobar

Rua Itupava, 1130 – Alto da XV, Curitiba/PR

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 18h às 00h; sábado, das 12h às 00h; e domingo, das 12h às 17h.

WhatsApp para reservas: (41) 99799-0888

Instagram: @sheepgastrobar