O passeio de trem da Serra Verde Express leva você a uma incrível experiência de viagem pela Serra do Mar Paranaense. Acesse e conheça os encantos!

A Serra do Mar Paranaense é a mais bela área de preservação da Mata Atlântica do nosso estado e a maior do Brasil. Por lá, você encontra grandes pontos turísticos da região, como o Pico do Marumbi e o Pico Paraná, por exemplo, que atraem turistas e aventureiros de todos os cantos do país.

As belezas naturais ficam ainda mais encantadoras a bordo dos vagões dos trens da Serra Verde Express. Ao longo do trecho que liga as cidades de Curitiba e Morretes, é possível conhecer as belezas naturais e a história da Ferrovia Paranaguá-Curitiba, com as suas mais de 41 pontes e 13 túneis.

E prepare as câmeras, pois durante o trajeto você poderá apreciar o impressionante visual das montanhas e vales, com seus rios, cascatas, penhascos e desfiladeiros que proporcionam vistas de tirar o fôlego.

Na publicação de hoje, vamos falar um pouquinho mais sobre essa excelente opção de passeio para curtir um final de semana em família!

Um dos 10 passeios de trem mais espetaculares do mundo

Olha só que legal! O passeio de trem da Serra Verde Express foi considerado um dos mais bonitos do mundo, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

O atrativo turístico tem como destino a cidade de Morretes, município bastante procurado por sua história e gastronomia.

Se preferir, você também pode fazer o caminho inverso, embarcando na estação de Morretes, contemplando o pôr do sol e tendo como parada final a capital paranaense.

Com duração de aproximadamente 4 horas, o passeio de trem pela Serra do Mar Paranaense oferece aos passageiros uma experiência única e inesquecível.

Os atrativos da Serra do Mar durante o passeio de trem

A partir da categoria Turística, todos os vagões contam com um guia de turismo durante a viagem de trem, que irá compartilhar com os passageiros informações preciosas sobre a fauna, a flora e fatos marcantes que envolvem o caminho de ferro.

É uma verdadeira imersão na história do Paraná, contada desde os tempos da construção da ferrovia, que contou com a presença do Imperador Dom Pedro II para lançamento de suas obras e da Princesa Isabel em sua viagem inaugural.

Véu da Noiva: uma belíssima queda d’água com aproximadamente 70 metros de altura, quase escondida na vegetação local, mas que não passa despercebida durante o trajeto.

Ponte São João: a maior ponte do trajeto, com 113 metros de comprimento e 70 metros de vão livre. Obra do século XIX construída na Bélgica e transportada em pedaços para montagem no local.

Ponte São João

Viaduto Carvalho: um dos cartões postais mais importantes da ferrovia. Assentado sobre 5 pilares de alvenaria em curva, o viaduto possui 84 metros de extensão e a sua posição dá aos passageiros do trem a impressão de estarem flutuando sobre os trilhos.

Estação Marumbi: o trem passa pela Estação Marumbi, um dos principais pontos de acesso ao conjunto Marumbi, que tem sua área composta por 8 cumes. É um dos pontos preferidos de turistas para a prática do montanhismo.

Aproveitando a cidade de Morretes

A pequena cidade tem atrativos de sobra para agradar toda a família. Da culinária local e elementos históricos à natureza e aventura. Veja um pouquinho do que fazer em Morretes antes ou após o seu passeio de trem.

Provar o famoso Barreado: um dos principais pratos típicos do litoral, o Barreado é um prato de carne bovina e farinha de mandioca. O tempo de preparo é de no mínimo 12 horas, em uma panela de barro, o que deixa a carne desfiada e muito saborosa.

Apreciar o centro histórico: casinhas coloridas, pequenas ruas de paralelepípedos e construções tombadas. Passear pelo centro histórico de Morretes é como voltar no tempo. Aprecie as feirinhas, lojas e produtos locais, como as famosas balas de banana, cachaças e muito mais.

Morretes – Centro Histórico

Passeios de aventura: Morretes também é um excelente destino de aventura. A área natural permite passeios de rafting, boia cross, canoagem, trilhas e cachoeiras. Um dos passeios mais emocionantes é descobrir os principais atrativos rurais da região em veículos 4×4.

Parque ecológicos: existe um forte apelo de conservação em toda a região. Por isso, há também muitos parques que oferecem uma experiência de passeio em meio à Mata Atlântica. É uma ótima oportunidade para aprender mais sobre preservação, entrar em contato com a natureza e conhecer as espécies nativas.

Passe o dia em Morretes: bilhete de trem Serra Verde Express

Gostou da ideia de programação? O passeio de trem é uma atividade ideal para sair da rotina junto à família e amigos. A categoria Turística conta com o acompanhamento de um guia de turismo em português e serviço de bordo, incluindo uma bebida e um kit lanche por pessoa.

A Serra Verde Express opera os passeios ferroviários pela Serra do Mar Paranaense ao longo de todo o ano, de acordo com o calendário de saídas do trem. São mais de 20 anos de experiência e mais de 3 milhões de passageiros.

Para moradores de Curitiba e região metropolitana, a empresa possui promoções pontuais. Fiquei ligado! Acesse o site da Serra Verde Express e confira todas as informações sobre os bilhetes de trem, valores, datas disponíveis, promoções e outras opções de passeio por Curitiba e região.