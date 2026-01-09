Com avanço da Indústria 4.0, setor industrial enfrenta escassez de mão de obra especializada e formação técnica surge como alternativa direta ao mercado de trabalho

A digitalização acelerada da indústria paranaense tem criado oportunidades, mas também um desafio crescente: a falta de profissionais qualificados em Tecnologia da Informação (TI). Com processos cada vez mais automatizados, integração de sistemas e uso intensivo de dados, a demanda por técnicos especializados cresce em ritmo mais rápido do que a formação de mão de obra no Estado.

De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2025–2027, elaborado pelo Observatório Nacional da Indústria, o Paraná deve registrar uma expansão de 6,9% no número de empregos para profissionais formados em Tecnologia da Informação até 2027. O estudo tem como objetivo identificar demandas futuras do mercado e orientar a formação profissional voltada à indústria.

Segundo o Senai, essa necessidade está diretamente ligada ao avanço da Indústria 4.0, que exige profissionais preparados para atuar com programação, análise de dados, integração de sistemas e automação de processos industriais.

Falta de profissionais de TI cresce com avanço da Indústria 4.0

A modernização das fábricas e dos processos produtivos ampliou o uso de tecnologias digitais dentro da indústria. Sistemas integrados, equipamentos automatizados e análise de dados passaram a fazer parte da rotina das empresas, aumentando a procura por profissionais capazes de desenvolver e manter essas soluções.

Nesse cenário, o mercado de trabalho em TI no Paraná tem apresentado crescimento contínuo, impulsionado principalmente pelos setores industrial, de serviços e tecnologia. Segundo o Senai, a dificuldade das empresas em encontrar mão de obra qualificada tem acelerado a valorização dos profissionais com formação técnica na área.

Laboratório de tecnologia e automação em ambiente industrial: formação prática acelera a inserção de novos profissionais em TI e Indústria 4.0.

O que faz um Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Com a transformação digital em curso, o Técnico em Desenvolvimento de Sistemas tornou-se um profissional estratégico para empresas de diferentes segmentos. Ele é responsável por desenvolver, programar, testar e manter sistemas computacionais, sempre atendendo a normas de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

Segundo o Senai, a atuação vai além do ambiente corporativo tradicional. O profissional também trabalha diretamente com sistemas industriais, apoiando a automação de processos, a integração de máquinas e o uso de dados para tomada de decisões.

No contexto da Indústria 4.0, o técnico pode atuar ainda na programação de equipamentos automatizados, como braços robóticos utilizados em linhas de produção, conectando tecnologia, inovação e eficiência industrial.

Salário e áreas de atuação na Tecnologia da Informação

Considerado um dos setores mais produtivos da economia atual, o mercado de Tecnologia da Informação oferece oportunidades em diferentes áreas. Segundo o Senai, o técnico em Desenvolvimento de Sistemas pode atuar como profissional autônomo, em empresas de desenvolvimento de software, em indústrias ou em departamentos de tecnologia de organizações públicas e privadas.

Levantamentos de portais especializados em remuneração indicam que o salário médio desse profissional pode chegar a R$ 6 mil, variando conforme a experiência, a região e a área de atuação. A possibilidade de crescimento na carreira e de especialização contínua contribui para a valorização salarial ao longo do tempo.

Além da indústria, há demanda em setores como comércio, logística, saúde, serviços e administração pública, o que amplia as chances de emprego na área de TI e reforça a estabilidade da profissão.

Curso técnico em TI surge como resposta ao mercado

Para atender à crescente demanda por profissionais qualificados, o Senai Paraná oferece o Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, voltado à formação prática e alinhado às necessidades reais da indústria.

Segundo a instituição, o modelo de ensino técnico permite que o aluno desenvolva competências técnicas e comportamentais exigidas pelo mercado, encurtando o caminho entre a formação e a inserção profissional. O Senai é hoje um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina.

Senai registra alta empregabilidade entre formados em cursos técnicos

Os resultados da formação técnica aparecem nos dados. A Pesquisa de Acompanhamento de Egressos (SAPES 2022–2024), realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), aponta que mais de 85% dos formados em cursos técnicos do Senai estão empregados, índice superior à média nacional.

Além disso, 75% dos egressos atuam no mercado formal, com carteira assinada, e mais da metade trabalha na própria área de formação. Para o Senai, os números confirmam o alinhamento entre os cursos técnicos e as demandas da indústria, reforçando o ensino profissional como alternativa sólida para quem busca estabilidade e crescimento na carreira.

Em um cenário de transformação tecnológica contínua e escassez de profissionais especializados, a formação técnica em Tecnologia da Informação se consolida como uma das principais portas de entrada para o mercado de trabalho no Paraná.

Tecnologia e Indústria 4.0: a visão do Senai sobre o futuro da formação técnica

Abelardo Nunes Motter é Coordenador de Educação Profissional do Senai Dr. Celso Charuri, unidade referência em formação técnica voltada à indústria. Com experiência no desenvolvimento de currículos alinhados às demandas da Indústria 4.0, ele detalha como a modernização do setor produtivo vem impulsionando a busca por profissionais especializados em Tecnologia da Informação e explica por que o Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas se tornou um dos caminhos mais rápidos para a inserção no mercado.

Pergunta da Jornalista Tribuna do Paraná (TPBC): Quais são hoje as principais competências técnicas e comportamentais que a indústria do Paraná espera de um profissional formado em Desenvolvimento de Sistemas?

Coordenador Abelardo Nunes Motter:

A indústria do Paraná busca, cada vez mais, profissionais com uma formação técnica sólida, aliada à capacidade de adaptação às constantes mudanças tecnológicas. Do ponto de vista técnico, são muito valorizados conhecimentos em lógica de programação, linguagens de desenvolvimento, banco de dados, integração de sistemas, análise de dados, automação e segurança da informação, especialmente aplicados a ambientes industriais e corporativos.

No aspecto comportamental, destacam-se competências como raciocínio lógico, pensamento crítico, capacidade de resolver problemas, trabalho em equipe, comunicação, proatividade e responsabilidade profissional.

A formação técnica do SENAI se diferencia justamente por trabalhar essas competências de forma integrada, por meio de uma metodologia que desenvolve conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA), preparando o aluno não apenas para executar tarefas técnicas, mas para atuar de forma estratégica no ambiente de trabalho.

Pergunta da Jornalista Tribuna do Paraná (TPBC): 2. De que forma o avanço da Indústria 4.0 tem impactado diretamente o conteúdo e a metodologia dos cursos técnicos oferecidos pelo Senai?

Coordenador Abelardo Nunes Motter: O avanço da Indústria 4.0 impacta diretamente tanto o conteúdo quanto a metodologia dos cursos técnicos do SENAI. Os currículos são constantemente atualizados para acompanhar as demandas reais da indústria, incorporando temas como digitalização de processos, integração entre sistemas, análise de dados, automação, IoT, programação aplicada à indústria e sistemas inteligentes.

Além disso, a metodologia SENAI prioriza a aprendizagem prática, com atividades desenvolvidas em laboratórios modernos, equipados com tecnologias utilizadas pela própria indústria, como é o caso da nossa Planta Smart 4.0.

Os instrutores são profissionais com experiência de mercado, o que garante a conexão entre teoria e prática, aproximando o aluno dos desafios reais que ele encontrará ao ingressar no mundo do trabalho.

Pergunta da Jornalista Tribuna do Paraná (TPBC): 3. É possível afirmar que a formação técnica se tornou uma alternativa mais rápida e eficiente do que outros caminhos tradicionais para ingressar no mercado de tecnologia? Por quê?

Coordenador Abelardo Nunes Motter: Sim, é possível afirmar isso com segurança. A formação técnica do SENAI oferece uma entrada mais rápida e eficiente no mercado de trabalho, sem abrir mão da qualidade e da profundidade técnica.

O Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, por exemplo, é estruturado para formar profissionais capazes de atuar de forma produtiva desde os primeiros anos de carreira, atendendo às necessidades imediatas das empresas. O grande diferencial está no foco prático, na vivência em laboratório, nos projetos aplicados e na forte conexão com o setor produtivo. Isso faz com que o egresso do SENAI seja reconhecido no mercado como um profissional pronto para atuar, o que se reflete nos altos índices de empregabilidade.

“Ter uma formação técnica pelo SENAI é, hoje, um diferencial competitivo no currículo, muito valorizado pelas empresas.” (Coordenador Abelardo Nunes Mattos)

Pergunta da Jornalista Tribuna do Paraná (TPBC): 4. Quais tendências o senhor enxerga para o mercado de Tecnologia da Informação industrial nos próximos cinco anos no Paraná?

Coordenador Abelardo Nunes Motter: Nos próximos cinco anos, o mercado de TI industrial no Paraná deve seguir em forte expansão, impulsionado pela digitalização dos processos produtivos. Tendências como automação avançada, integração de sistemas industriais, análise de grandes volumes de dados, inteligência artificial, cibersegurança, IoT industrial e desenvolvimento de soluções digitais customizadas devem ganhar ainda mais espaço.



O profissional Técnico em Desenvolvimento de Sistemas terá um papel estratégico nesse cenário, atuando não apenas no desenvolvimento de softwares, mas também na integração entre tecnologia da informação e processos industriais, como programação de sistemas que controlam equipamentos, robôs e linhas de produção. O SENAI acompanha de perto essas tendências e já prepara seus alunos para esse futuro, oferecendo uma formação técnica reconhecida, atualizada e alinhada às demandas reais da indústria, garantindo alta empregabilidade e crescimento profissional.

Como se inscrever e dar o primeiro passo na carreira em TI?

Interessados no Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas podem acessar o site oficial do Senai Paraná (https://novo.senaipr.org.br/) ou a página de cursos (https://www.senaipr.org.br/cursos-tecnicos/). O Senai também está nas redes sociais como @senaipr (Instagram e Facebook), onde são publicadas atualizações sobre inscrições, turmas e eventos.

Para atendimento direto, o telefone do SAC é (41) 3271-9000 e o e-mail é sac@sistemafiep.org.br.