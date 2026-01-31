Em um cenário de transformação acelerada da indústria, algumas carreiras técnicas deixaram de ser coadjuvantes para se tornarem estratégicas e a eletrotécnica é uma delas. Com o avanço da automação, da digitalização e da integração de sistemas inteligentes, o Técnico em Eletrotécnica passou a ocupar um papel central na modernização do parque industrial brasileiro.

No Senai Paraná, o Curso Técnico em Eletrotécnica, oferecido em unidades como o Senai CIC, prepara profissionais para atender às demandas da Indústria 4.0, combinando formação prática, base tecnológica sólida e alinhamento direto com as necessidades do setor produtivo. A proposta é formar técnicos capazes de atuar em ambientes industriais cada vez mais automatizados, conectados e orientados por eficiência energética.

Segundo Juliana Maia, coordenadora de educação do Senai CIC, a profissão ganha relevância à medida que a indústria se moderniza. “O técnico em eletrotécnica é fundamental para a implantação, operação e manutenção de sistemas elétricos e eletrônicos que sustentam a transformação digital da indústria. É ele quem garante que a inovação funcione de forma segura e eficiente”, afirma.

Um profissional essencial na era da neoindustrialização

A Indústria 4.0 redefine processos produtivos ao integrar automação, digitalização e conectividade. Nesse contexto, o técnico em eletrotécnica atua desde a instalação e manutenção de sistemas elétricos até a integração de tecnologias como Internet das Coisas (IoT), sensores inteligentes, automação industrial e sistemas de energia renovável.

De acordo com Juliana Maia, o curso vai além da formação operacional. “O aluno aprende a interpretar projetos, gerenciar sistemas elétricos e planejar atualizações tecnológicas, sempre considerando eficiência, segurança e sustentabilidade”, explica.

Valorização profissional e remuneração

Além da alta empregabilidade, a carreira em eletrotécnica também se destaca pela valorização profissional e salarial. Dados praticados pela indústria indicam que o salário de um Técnico em Eletrotécnica varia conforme a região, o setor e o nível de experiência, mas costuma iniciar em patamares competitivos já no começo da carreira. Com especialização, certificações técnicas e atuação em áreas estratégicas — como automação industrial, geração e distribuição de energia e manutenção de sistemas complexos — a remuneração tende a evoluir de forma consistente, acompanhando o aumento das responsabilidades e a escassez de profissionais qualificados.

Onde o técnico em eletrotécnica pode atuar

A versatilidade da formação amplia as possibilidades de atuação profissional. O Técnico em Eletrotécnica encontra oportunidades em diversos setores, como:

Empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica

Hidrelétricas, termoelétricas e usinas solares e eólicas

Empresas de instalação, manutenção e comercialização de sistemas elétricos

Construção civil

Indústrias de fabricação de máquinas, componentes e equipamentos elétricos

Laboratórios de controle, calibração e manutenção

Concessionárias e prestadoras de serviços de telecomunicações

Indústrias petrolíferas

Indústrias de transformação e extrativa

Grupos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico

Formação conectada com a realidade da indústria

No Senai Paraná, o Curso Técnico em Eletrotécnica é estruturado para acompanhar as demandas atuais e futuras do setor industrial. Com duração média de dois anos, o curso combina aulas teóricas e práticas, uso de laboratórios especializados e metodologias alinhadas à realidade das empresas.

“O aluno desenvolve competências técnicas e também aprende a fazer a gestão e a atualização dos sistemas industriais, já pensando na substituição de equipamentos, na eficiência energética e na integração com novas tecnologias”, destaca Juliana Maia.

O curso conta com opções de turmas presenciais e na modalidade Educação a Distância (EaD), conforme a oferta das unidades do Senai no estado, permitindo flexibilidade para quem deseja conciliar estudo e trabalho.

Educação técnica como porta de entrada para a indústria

Em um mercado cada vez mais tecnológico e competitivo, investir em formação técnica se consolida como uma estratégia eficaz para quem busca rápida inserção profissional e crescimento de carreira. Para a coordenação do Senai CIC, a valorização do técnico é parte fundamental do desenvolvimento industrial.

“Formar profissionais qualificados é essencial para que a indústria avance em inovação, produtividade e sustentabilidade. O técnico em eletrotécnica tem papel direto nesse processo”, conclui Juliana Maia.

Entrevista | Gestora do Senai CIC Vanessa Fernandes Feijó fala sobre a formação técnica em eletrotécnica e as demandas da indústria

Jornalista da Gazeta do Povo – Como a Indústria 4.0 mudou o perfil do Técnico em Eletrotécnica que a indústria busca hoje?

Vanessa Fernandes Feijó – A Indústria 4.0 ampliou significativamente o escopo de atuação do técnico em eletrotécnica. Hoje, além do domínio dos sistemas elétricos tradicionais, esse profissional precisa compreender automação, digitalização, integração de equipamentos e eficiência energética. A indústria busca técnicos capazes de interpretar dados, operar sistemas inteligentes e atuar de forma integrada com engenheiros e equipes de TI, sempre com foco em segurança e produtividade.

Jornalista da Gazeta do Povo – A formação técnica ainda é um caminho rápido para inserção no mercado de trabalho?

Vanessa Fernandes Feijó – Sem dúvida. A formação técnica continua sendo uma das formas mais eficazes de ingresso no mercado industrial. O curso prepara o aluno para a prática profissional e para as demandas reais das empresas, o que facilita a empregabilidade. Além disso, muitos alunos conseguem se inserir no mercado ainda durante a formação, seja por estágios ou programas de aprendizagem, o que acelera o início da carreira.

Jornalista da Gazeta do Povo – Em termos de carreira e remuneração, o que o aluno pode esperar ao optar pela eletrotécnica?

Vanessa Fernandes Feijó – A eletrotécnica é uma área valorizada, especialmente em setores estratégicos como energia, automação e manutenção industrial. A remuneração evolui conforme a experiência, a especialização e o nível de responsabilidade assumido. O mais importante é que o curso oferece uma base sólida para crescimento profissional contínuo, permitindo que o técnico avance para funções mais complexas ou até siga para a engenharia, se desejar.

Saiba mais

Para conhecer o Curso Técnico em Eletrotécnica, as modalidades disponíveis e as oportunidades oferecidas pelo Senai Paraná, procure a unidade Senai CIC ou acesse os canais oficiais da instituição.