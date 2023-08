Estudo aponta que setor do vestuário deve empregar mais de 600 mil pessoas no país nos próximos anos

Por trás da escolha de uma peça de vestuário, está uma infinidade de inovações que passam despercebidas aos olhos do consumidor, como impressão 3D, design tridimensional, escaneamento corporal e fibras biossintéticas. Hoje, uma máquina utilizada por uma grande empresa de confecção costura, corta e modela peças em uma única etapa, com menor desperdício possível.

De acordo com as projeções do Observatório Nacional da Indústria (ONI), núcleo de inteligência e análise de dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o setor do vestuário deve empregar mais de 600 mil pessoas no país até 2025.

Segundo o estudo, profissionais de modelagem, assistentes de estilo e gerentes de produção estão entre as profissões com demanda por formação e atualização profissional.

Alunos de Moda participam do Boqueirão Fashion, em Curitiba

Em Curitiba, acadêmicos da graduação em Design de Moda do Centro Universitário UniSenai Paraná participam de diferentes iniciativas relacionadas ao mercado da moda, com foco na formação prática do aluno. Esse é um diferencial do Centro Universitário, que tem como objetivo a formação de profissionais alinhados às reais necessidades da indústria.

Recentemente, estudantes do 1º período participaram do Boqueirão Fashion, organizado pela prefeitura da cidade na Regional Boqueirão.

“Participar da Semana de Moda de Curitiba se tornou um sonho familiar desde o ano passado, quando meu pai viu o evento na televisão. Meu interesse em costura estava apenas começando, mas minha família já imaginava meus looks na passarela”, conta Eduarda Mayer, acadêmica do 1º período em Design de Moda do UniSenai PR.

“Como aluna, esta é uma ótima oportunidade para compreendermos como funcionam eventos de moda. Para mim, que já trabalhei em desfiles de terceiros, é incrível ter a oportunidade de desfilar meus próprios designs para a cidade de Curitiba”, acrescenta a estudante.

Edson Korner, coordenador da graduação em Design de Moda do UniSenai Paraná, destaca que participar de iniciativas como esta colaboram diretamente para a formação profissional dos alunos. “Estaremos dentro do Boqueirão Fashion, um evento já conhecido na cidade relacionado ao mundo da moda, possibilita darmos visibilidade ao trabalho desenvolvido por nossos alunos, além de possibilitarmos vivências práticas reais relacionadas ao mundo da moda”, comenta.

Desafio de Moda com temática de sustentabilidade também faz parte da formação profissional

Quatro horas para desenvolver peças de vestuário, desde a criação, modelagem, corte e confecção. Esse foi o desafio do Maker Moda UniSenai, realizado nas dependências do City Center Outlet Premium – Grupo Tacla, na última sexta-feira, 28 de julho.

A ação, que fez parte do Green Day Sustentabilidade, criado pelo mall com objetivo de promover inciativas sustentáveis dentro da indústria da moda, engajar as marcas para práticas que visem a proteção do meio ambiente e a descarbonização, além de sensibilizar as pessoas sobre o consumo consciente, envolveu os alunos em uma competição prática que teve como elemento surpresa o Tencelino Éko PT, tecido sustentável cedido pela Canatiba Têxtil.

“O conceito do Maker Moda UniSenai também traz uma discussão muito importante. É urgente a necessidade por uma indústria sustentável. Os consumidores estão cada vez mais atentos a essa importância, o que faz com que esses materiais comecem a ser tendência”, aponta o coordenador do curso de Design de Moda do UniSenai PR, professor Edson Korner.

Os looks, criados com a técnica de moulage, ficarão expostos para apreciação e voto popular até o dia 2 de agosto, quando o grande vencedor será revelado.

O vencedor do Maker Moda UniSenai será premiado com um curso de pós-graduação em Modelagem e Moulage para a Indústria do Vestuário, do Centro Universitário UniSenai PR.

