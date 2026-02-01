Da agroindústria ao setor de cosméticos, o profissional é essencial em processos produtivos, controle de qualidade e inovação

A indústria brasileira e global tem ampliado a demanda por profissionais com formação técnica sólida, capazes de atuar com precisão, responsabilidade e domínio de processos. Nesse cenário, o Técnico em Química se consolida como uma das carreiras mais promissoras, com atuação estratégica em diferentes segmentos industriais.

Para quem tem afinidade com a área, interesse por análises, processos laboratoriais e industriais, o curso técnico representa uma porta de entrada qualificada para o mercado de trabalho, aliando conhecimento teórico, prática intensiva e alta empregabilidade.

Formação prática e alinhada às demandas da indústria

O Curso Técnico em Química, oferecido pelo Senai Paraná, tem duração de dois anos (24 meses) e prepara o aluno para atuar em diferentes etapas dos processos químicos e laboratoriais. Ao longo da formação, os estudantes desenvolvem competências em áreas como controle de processos industriais e laboratoriais, microbiologia, química analítica, processos químicos industriais, fundamentos de matemática e física, entre outros conteúdos essenciais para a atuação profissional.

A metodologia do Senai prioriza o aprendizado prático, com atividades em laboratório, simulações de situações reais de trabalho e uso de equipamentos alinhados às exigências da indústria, garantindo que o aluno saia preparado para os desafios do mercado.

Diversidade de áreas de atuação

A versatilidade é uma das principais características do Técnico em Química. O profissional pode atuar em setores como agroindústria, alimentos, biocombustíveis, cosméticos, higiene e saúde, além da indústria química propriamente dita.

Na indústria cosmética, por exemplo, o técnico participa desde o desenvolvimento de produtos até o controle de qualidade, realizando análises de matérias-primas, materiais de embalagem e produtos finais. Já em outros segmentos, pode atuar no monitoramento de processos, no apoio à produção e na garantia da conformidade com normas técnicas e sanitárias.

Atividades do dia a dia profissional

Entre as atividades que fazem parte da rotina do Técnico em Química estão:

Amostragens e análises de substâncias químicas e microbiológicas;

Controle de qualidade de matérias-primas e produtos;

Desenvolvimento e apoio a novos produtos e processos;

Elaboração de relatórios técnicos;

Monitoramento de processos industriais e laboratoriais;

Operação de equipamentos e instrumentos de medição;

Preparação e análise de soluções químicas;

Realização de testes e ensaios físico-químicos.

Remuneração e oportunidades de crescimento

De acordo com sites especializados, a remuneração do Técnico em Química varia, em média, entre R$ 2.900 e R$ 5.600, dependendo do setor de atuação, porte da empresa, complexidade das funções e experiência profissional. A formação técnica, aliada à atualização constante e à experiência prática, amplia as possibilidades de crescimento e progressão salarial ao longo da carreira.

Muito além dos laboratórios

Embora o laboratório seja um ambiente central de atuação, o Técnico em Química também encontra oportunidades em indústrias químicas, empresas de consultoria e assistência técnica, comercialização de produtos químicos, farmoquímicos e farmacêuticos, além de estações de tratamento de água e efluentes, entre outros espaços produtivos.

Empregabilidade e reconhecimento do Senai

O Senai Paraná integra um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e é o maior da América Latina. Segundo a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos Senai (2022–2024), no Paraná, 90,9% dos egressos de nível Técnico estão inseridos mercado de trabalho, índice 5% superior à média nacional, que é de 85,6%, reforçando a conexão direta entre a formação oferecida pela instituição e as demandas reais do mercado de trabalho.

Atualmente, o Senai Paraná está com matrículas abertas para o Curso Técnico em Química, oferecendo uma formação alinhada às exigências da indústria e às oportunidades profissionais do setor.

ENTREVISTA | Jucelene Veloso Marri – Coordenadora de Educação | Senai Colombo

Jornalista – Quais competências técnicas e comportamentais o mercado mais exige hoje dos profissionais formados em Química?

Jucelene Veloso Marri – O mercado busca profissionais com domínio técnico em análises químicas, controle de processos, interpretação de resultados e cumprimento rigoroso de normas de qualidade e segurança. Além disso, competências comportamentais como atenção aos detalhes, responsabilidade, organização, capacidade de trabalhar em equipe e postura ética são fundamentais. A indústria precisa de técnicos confiáveis, que compreendam a importância do seu trabalho para a segurança dos processos e a qualidade dos produtos.

Jornalista – De que forma o curso Técnico em Química do Senai Colombo está alinhado às demandas atuais da indústria?

Jucelene Veloso Marri – O curso é estruturado para unir teoria e prática, com forte atuação em laboratório e contato com situações reais do ambiente industrial. Trabalhamos conteúdos atualizados, alinhados às necessidades de setores como alimentos, cosméticos, agroindústria, saúde e química industrial, preparando o aluno para atuar desde o controle de qualidade até o monitoramento de processos. Essa conexão com a realidade da indústria é um dos diferenciais da formação oferecida pelo Senai.

Jornalista – Que perfil de estudante tende a se destacar no curso e aproveitar melhor as oportunidades profissionais?

Jucelene Veloso Marri – Destacam-se os estudantes que têm interesse pela área científica, curiosidade, disciplina e comprometimento com a aprendizagem prática. O Técnico em Química exige atenção, responsabilidade e disposição para aprender continuamente, já que os processos e tecnologias estão sempre evoluindo. Quem se dedica ao curso e aproveita a estrutura oferecida pelo Senai encontra um mercado amplo, com boas oportunidades de inserção e crescimento profissional.