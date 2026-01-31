Enquanto muitos jovens ainda buscam qualificação sem saber por onde começar, um setor específico já aponta exatamente o que procura: profissionais técnicos capazes de manter a frota do país em funcionamento. Com milhares de veículos circulando diariamente e tecnologias cada vez mais sofisticadas, a Manutenção Automotiva se tornou uma área estratégica e o Técnico especializado passou a ser peça-chave para montadoras, concessionárias e oficinas em todo o Paraná.

Veículos cada vez mais tecnológicos, sistemas eletrônicos avançados e uma frota que cresce ano após ano. Esse cenário tem impulsionado a busca por profissionais capazes de diagnosticar falhas, realizar manutenções precisas e acompanhar a evolução da indústria automotiva. É nesse contexto que o Técnico em Manutenção Automotiva se consolida como uma das profissões técnicas mais promissoras do momento, especialmente para quem busca emprego rápido, boa remuneração e múltiplas possibilidades de atuação.

O que faz um Técnico em Manutenção Automotiva

Muito além da mecânica tradicional, o Técnico em Manutenção Automotiva atua no diagnóstico, planejamento e execução de manutenções, além da instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios em veículos automotores. O profissional trabalha com sistemas mecânicos, elétricos e eletroeletrônicos, acompanhando as transformações tecnológicas que já fazem parte do dia a dia de carros, caminhões, ônibus e motocicletas.

A profissão é considerada dinâmica porque permite atuação em diferentes frentes, desde a produção industrial até os serviços de manutenção e reparação, atendendo veículos leves, pesados e até embarcações. Essa versatilidade amplia as chances de inserção no mercado e favorece o crescimento profissional ao longo da carreira.

Onde estão as oportunidades de trabalho

O mercado absorve o Técnico em Manutenção Automotiva em diversos segmentos. Entre os principais estão:

Montadoras automotivas;

Concessionárias e revendas;

Oficinas mecânicas especializadas;

Empresas de fabricação e comercialização de peças, equipamentos e acessórios automotivos;

Setor de manutenção de empresas da área agrícola;

Empresas de instalação de dispositivos e acessórios veiculares;

Empresas de vistoria, inspeção e certificação veicular.

Essa diversidade permite que o profissional escolha caminhos distintos, conforme seu perfil e interesse, seja na indústria, no setor de serviços ou até empreendendo.

Remuneração e crescimento profissional

Um dos fatores que mais despertam o interesse dos estudantes é a remuneração. Conforme dados de sites especializados em carreiras, como o Glassdoor, o salário do Técnico em Manutenção Automotiva pode chegar a até R$ 7 mil, dependendo do porte da empresa, da complexidade das atividades e da experiência do profissional.

Além do salário, a carreira oferece possibilidade de crescimento. Muitos técnicos evoluem para cargos de liderança, supervisão de manutenção, especialização em sistemas avançados ou até abrem o próprio negócio. Com a constante inovação do setor automotivo, profissionais qualificados tendem a ser cada vez mais valorizados.

Formação técnica alinhada à indústria

O Curso Técnico em Manutenção Automotiva tem duração média de dois anos e prepara o aluno para atuar de forma prática e atualizada. A formação contempla disciplinas essenciais como Diagnósticos Avançados em Sistemas Automotivos, Tecnologia Automotiva, Funilaria e Pintura Automotiva e Sistemas Eletroeletrônicos Veiculares, garantindo uma visão completa do funcionamento dos veículos modernos.

No Senai Boqueirão, os alunos contam com laboratórios equipados, metodologias voltadas à prática e contato direto com as demandas reais do mercado, o que facilita a inserção profissional logo após a conclusão do curso.

Senai é referência em educação profissional

Reconhecido como um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior da América Latina, o Senai é referência na formação de técnicos para a indústria.

Segundo a Pesquisa de Acompanhamento de Egressos Senai (2022–2024), no Paraná, 90,9% dos egressos de nível Técnico estão inseridos mercado de trabalho, índice 5% superior à média nacional, que é de 85,6% dos formados em cursos técnicos estão empregados, evidenciando a forte conexão entre a formação oferecida e as necessidades das empresas.

No Paraná, o Senai tem papel estratégico na qualificação de mão de obra para o setor automotivo, acompanhando as transformações tecnológicas e preparando profissionais prontos para o mercado.

Entrevista – Senai Boqueirão

Para entender melhor a importância da formação técnica, a Tribuna do Paraná conversou com Pedro Henrique Garcia Lazzarotto, coordenador(a) de Educação do Senai Boqueirão.

1 –Tribuna do Paraná – Quais competências o mercado automotivo mais exige hoje do Técnico em Manutenção Automotiva?

Pedro Henrique Garcia Lazzarotto – A cadeia automotiva busca por profissionais com conhecimentos e capacidades em diversos sistemas automotivos, entre eles de diagnósticos avançados, domínio de sistemas eletroeletrônicos, sistemas mecânicos, veículos híbridos e elétrico, comunicação e integração entre os sistemas embarcados. Além disso, organização, raciocínio lógico e atualização constante são diferenciais importantes.

2 – Tribuna do Paraná – Como o Senai Boqueirão prepara o aluno para sair pronto para o mercado de trabalho?

Pedro Henrique Garcia Lazzarotto – Nosso foco é unir teoria e prática por meio de metodologias bem definidas desde o início do curso. O aluno aprende com os técnicos através de situações de aprendizagem e em laboratórios preparados que demonstram e simulam a realidade da indústria, trabalhando com ferramentas e equipamentos atualizados e desenvolve competências alinhadas com a necessidade da indústria.

3 – Tribuna do Paraná – Há demanda por esses profissionais no Paraná? Onde estão as principais oportunidades?

Pedro Henrique Garcia Lazzarotto – A demanda de mão de obra qualificada é alta e constante. As oportunidades estão concentradas em diversos setores da cadeia automotiva como em montadoras de automóveis, concessionárias, oficinas especializadas, indústrias de autopeças, sistemistas e até mesmo no setor agrícola, entre outros que necessitam de mão da obra qualificada.

Como ingressar na área

Para quem busca uma profissão com alta empregabilidade, boa remuneração e futuro promissor, o Curso Técnico em Manutenção Automotiva do Senai Boqueirão é uma porta de entrada estratégica para o mercado de trabalho.

Os interessados podem procurar o Senai Boqueirão para conhecer a grade do curso, as formas de ingresso e as oportunidades de formação. Investir em qualificação técnica é um passo decisivo para construir uma carreira sólida em um dos setores mais aquecidos da indústria paranaense.

