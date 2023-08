Setor está entre os que mais vão empregar e exigir novos conhecimentos dos trabalhadores nos próximos dois anos

A área de logística e transporte é uma das que mais empregam e mais crescem na economia. Para 2025, a previsão é de 2 milhões de postos de trabalho. As projeções são do Observatório Nacional da Indústria (ONI), núcleo de inteligência e análise de dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Para chegar aos números, o ONI realiza projeções de emprego e analisa as tendências organizacionais e tecnológicas da indústria para os próximos anos.

Sendo responsável pelo transporte, armazenagem e distribuição de produtos e mercadorias, o profissional desse setor precisa lidar com o gerenciamento inteligente de todas as etapas, das compras e estoque à entrega dos itens.

Profissionais que já atuam em logística e transporte precisarão se atualizar

O alerta não é só para quem está em busca de emprego ou está indeciso de que carreira e formação seguir. Quem já trabalha nessa área vai precisar se atualizar.

Segundo o estudo, cerca de um milhão de profissionais terão de complementar a formação para acompanhar as mudanças decorrentes da automatização de processos.

Para quem busca uma Rápida Qualificação Profissional, o Senai Paraná possui mais de uma centena de opções de Cursos Rápidos.

Fluência de ideias e tomada de decisão fazem parte das soft skills desejadas no mundo do trabalho | Foto: AdobeStock

Soft skills são cada vez mais importantes no mundo do trabalho

Mas não acaba por aí. Não serão somente as habilidades práticas que serão cada vez mais demandas para os profissionais do século XXI. Para enfrentar os grandes desafios tecnológicos, organizacionais e de mercado, as empresas demandarão novas habilidades transversais (soft skill): pensamento crítico, fluência de ideias, gestão da informação e de pessoal, comunicação e julgamento e tomada de decisão.Se você quer se preparar e estar pronto para as oportunidades, conte com o Senai Paraná. Acesse o site sistemafiep.org.br/cursos-rapidos e confira todas as opções de Cursos Rápidos disponíveis.