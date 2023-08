Segmento de energia vem ganhando importância devido aos processos globais de transição energética e verde

O Brasil já tem uma matriz energética renovável e os investimentos para diversificar as fontes, ampliando o uso do sol e dos ventos, não param. Tanto a produção quanto operação e manutenção dos sistemas exigem mão de obra altamente especializada.

Geração de energia elétrica renovável

De acordo com as recentes projeções do Observatório Nacional da Indústria (ONI), núcleo de inteligência e análise de dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI), serão cerca de 140 mil postos de trabalho no segmento de geração de energias renováveis em 2025.

Para chegar aos números, o Observatório Nacional da Indústria realiza projeções de emprego e analisa as tendências organizacionais e tecnológicas da indústria para os próximos anos.

Dentro do setor da geração de energia renovável, por exemplo, novas tecnologias têm sido utilizadas em células e módulos fotovoltaicos, como filmes finos, silício cristalino e otimizadores de potência.

As pás dos aerogeradores, por exemplo, que compõem os sistemas para geração de energia eólica, também estão sendo constantemente aperfeiçoadas para maior vida útil. Fibras de carbono para pás mais leves e resistentes, tecnologias de armazenamento de larga escala, torres híbridas e de concreto, e tintas especiais para proteção atmosférica são algumas das novidades com as quais os profissionais terão de lidar.

No Brasil, abundância dos ventos abre janelas de oportunidades | Foto: AdobeStock

Cursos de Curta Duração reciclam conceitos para profissionais do setor

Para lidar com todas essas mudanças e novas tecnologias o mercado vai exigir profissionais muito bem-preparados. Para quem já está atuando na área, um Cursos Rápidos, de curta duração, com foco em reciclar e aprimorar conceitos, pode fazer toda a diferença no currículo.

Desenvolver novas competências para instalação de painéis solares fotovoltaicos, por exemplo, é algo que pode ser feito em um curso de Aperfeiçoamento Profissional em Instalação de Painéis Solares Fotovoltaicos.

Pesquisas do setor como Absolar apontam Brasil entre os dez países com maior potência instalada acumulada da fonte solar fotovoltaica | Foto: AdobeStock

Já quem busca reciclar conceitos para implantação de sistemas fotovoltaicos isolados e conectados à rede, pode escolher um Aperfeiçoamento Profissional em Sistemas de Energias Renováveis, por exemplo.

Por outro lado, se você quer iniciar no setor de energias, uma Qualificação Profissional em Instalador de Sistemas Fotovoltaicos é uma excelente escolha para dominar os fundamentos da tecnologia fotovoltaica e da eletricidade predial, assim como os sistemas fotovoltaicos conectados à rede e isolados, possibilitando uma rápida inserção no mercado de trabalho.

Pós-graduação, Curso Técnico e de Graduação podem formar novos profissionais para o Setor de Energias

Para quem já tem uma graduação e busca uma atualização a nível de especialização para atuar no desenvolvimento de ações de eficiência energética e projetos de gerenciamento e conservação da energia elétrica, por exemplo, a pós-graduação em Eficiência Energética na Indústria, do Centro Universitário UniSenai Paraná, ajuda a identificar e propor inovações tecnológicas, promovendo a eficiência energética de forma sistematizada.

Laboratórios do UniSenai Paraná simulam ambientes e situações reais do mercado | Foto: Gelson Bampi

Quem busca entrar no mercado de trabalho a partir de uma nova formação profissional, a graduação em Engenharia Elétrica, por exemplo, vai trabalhar com a geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, atuando em áreas como energias renováveis, sistemas de controle e automação, sistemas elétricos de potência, eletrônica e sistemas inteligentes.

Provas on-line do Vestibular de Inverno 2023 do UniSenai Paraná acontecem até o dia 25 de agosto

O Centro Universitário UniSenai Paraná está com inscrições abertas até o dia 25 de agosto para a prova on-line do Vestibular de Inverno 2023. São mais de 600 vagas para 17 cursos, sendo dez turmas em diferentes Engenharias: Automotiva, Produção, Software, Elétrica, Mecânica e Mecatrônica.

O Vestibular de Inverno 2023 do UniSenai-PR também contempla turmas para os cursos superiores de Tecnologia em Automação Industrial, Design de Moda e Logística, além dos já tradicionais bacharelados em Administração, Ciências Contábeis e Direito, organizados entre as unidades de Curitiba, São José dos Pinhais e Londrina, conforme estabelecido no Edital.A taxa de inscrição para o Vestibular de Inverno 2023 do Centro Universitário UniSenai PR é gratuita e o candidato pode verificar a relação completa de cursos disponíveis para as unidades de Curitiba, Londrina e São José dos Pinhais, assim como o Edital diretamente na página unisenaipr.com.br