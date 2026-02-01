Com a transformação digital acelerando processos produtivos, profissionais de Automação Industrial ganham espaço, boas oportunidades e salários atrativos.

A automação industrial vem se consolidando como um dos principais pilares da modernização do setor produtivo. Com o avanço da digitalização, da robótica e dos sistemas inteligentes, empresas de diferentes segmentos passaram a adotar soluções automatizadas para tornar seus processos mais eficientes, seguros e competitivos. Esse movimento tem ampliado a demanda por profissionais capacitados e colocado a Automação Industrial entre as áreas com maior crescimento na indústria.

O avanço da transformação digital ajuda a explicar esse movimento. De acordo com a Sondagem sobre Transformação Digital das Empresas, realizada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), no segundo trimestre de 2023 as empresas brasileiras ampliaram significativamente os investimentos em digitalização e a indústria foi o setor que mais investiu nesse processo.

Transformação digital impulsiona a automação

Entre as principais estratégias de transformação digital adotadas pelas empresas estão:

Implementação e operação de softwares de gestão;

Uso de sistemas de gerenciamento de clientes (CRM);

Digitalização de processos produtivos;

Análise de dados;

Vendas on-line;

Interação com clientes por meio de redes sociais.

Para que essas estratégias funcionem de forma integrada e eficiente dentro das plantas industriais, entram em cena os sistemas de Automação Industrial, que envolvem softwares, sensores, controladores e robótica.

Com a automação, empresas conseguem otimizar processos, ampliar a produtividade, reduzir custos operacionais e prevenir acidentes, tornando suas operações mais seguras e competitivas.

Uma carreira alinhada ao futuro da indústria

É nesse cenário que o Técnico em Automação Industrial ganha protagonismo. O profissional atua diretamente na implantação, operação e manutenção de sistemas automatizados, sendo peça-chave na modernização das linhas de produção.

Para quem deseja ingressar na área, uma formação técnica é um excelente ponto de partida. O curso proporciona uma base sólida de conhecimentos teóricos e práticos, permitindo que o profissional acompanhe a evolução tecnológica e busque constante aperfeiçoamento.

Quanto ganha um Técnico em Automação Industrial?

Além da alta demanda, a remuneração também chama a atenção. Segundo sites especializados em mercado de trabalho, como o Glassdoor, o salário médio de um Técnico em Automação Industrial pode chegar a R$ 8.000,00, variando conforme o tempo de experiência, a complexidade das atividades e o porte da empresa.

Após a formação, o profissional pode atuar em atividades como:

Planejamento e instalação de equipamentos automatizados;

Implantação de sistemas robotizados;

Medições, testes e calibração de equipamentos elétricos e eletrônicos;

Manutenção e otimização de processos automatizados.

Mais de 10 setores para atuar com Automação Industrial

As oportunidades de trabalho são amplas e abrangem diferentes segmentos da indústria. Entre os principais setores estão:

Indústrias com linhas de produção automatizadas;

Indústrias químicas;

Indústrias petroquímicas e de exploração de petróleo;

Indústrias aeroespaciais;

Indústrias automobilísticas;

Indústrias metalomecânicas;

Indústrias do setor plástico;

Empresas de manutenção e reparos industriais;

Empresas integradoras de sistemas de automação;

Fabricantes de máquinas e equipamentos robotizados;

Grupos de pesquisa em sistemas elétricos e automação;

Laboratórios de controle de qualidade.

Essa diversidade permite ao profissional escolher caminhos distintos ao longo da carreira, seja na indústria pesada, em empresas de tecnologia ou em centros de pesquisa.

Formação técnica conectada às demandas da indústria

No SENAI Paraná, o Curso Técnico em Automação Industrial tem duração de dois anos e é estruturado para atender às demandas reais do setor produtivo. A formação é voltada ao desenvolvimento das competências técnicas mais valorizadas pela indústria, com forte ênfase em práticas, tecnologias atuais e ambientes industriais simulados.

Ao citar a instituição, o destaque vai para o SENAI Afonso Pena, unidade referência na formação de profissionais para a área de Automação Industrial, alinhando ensino, inovação e mercado de trabalho.

Para aprofundar como a Automação Industrial está transformando a indústria e ampliando as oportunidades de carreira, conversamos com Celso Wolski, coordenador de educação do SENAI Afonso Pena, unidade referência na formação de profissionais para o setor.

Tribuna do Paraná: Quais competências técnicas e comportamentais o mercado mais busca hoje em profissionais de Automação Industrial?

Coordenador Celso Wolski: O mercado busca profissionais com domínio técnico sólido, especialmente em programação de CLPs, sistemas supervisórios, redes industriais, robótica e integração de sistemas automatizados. Além disso, cresce a demanda por conhecimento em análise de dados, sensores inteligentes e tecnologias ligadas à Indústria 4.0.

Mas não é só a parte técnica que faz diferença. Hoje, as indústrias valorizam muito competências comportamentais como capacidade de resolver problemas, raciocínio lógico, trabalho em equipe e adaptabilidade às mudanças tecnológicas. A automação é uma área dinâmica, que evolui constantemente. Por isso, o profissional precisa ter postura proativa, pensamento analítico e disposição para aprender continuamente.

Tribuna do Paraná: Como o Curso Técnico em Automação Industrial do SENAI Afonso Pena prepara os alunos para a realidade da transformação digital nas indústrias?



Coordenador Celso Wolski: Nosso curso foi estruturado com foco total na realidade industrial. Trabalhamos com uma metodologia prática, em laboratórios equipados com tecnologias similares às encontradas nas fábricas. O aluno aprende fazendo: programa controladores, integra sistemas, opera equipamentos automatizados e participa de projetos que simulam situações reais da indústria.

Além da base técnica, abordamos temas como digitalização de processos, integração de sistemas, eficiência energética e manutenção preditiva. O objetivo é que o estudante compreenda não apenas como operar um sistema automatizado, mas como ele se conecta à estratégia produtiva da empresa.

Essa vivência prática reduz o tempo de adaptação quando o aluno ingressa no mercado de trabalho e o prepara para atuar em ambientes industriais cada vez mais digitais e inteligentes.

Tribuna do Paraná: Quais setores apresentam maior crescimento e oportunidades para quem escolhe seguir carreira em Automação Industrial?

Coordenador Celso Wolski: A Automação Industrial é uma das áreas mais transversais da indústria. Hoje, vemos forte crescimento em setores como o automobilístico, metalomecânico, alimentos e bebidas, papel e celulose, químico e farmacêutico.

Além disso, há grande demanda em empresas integradoras de sistemas, fabricantes de máquinas e equipamentos robotizados e companhias que estão passando por processos de modernização produtiva.

Outro ponto importante é que a transformação digital não está restrita à indústria pesada. Pequenas e médias indústrias também estão investindo em automação para ganhar competitividade. Isso amplia ainda mais o leque de oportunidades para o Técnico em Automação Industrial, que pode atuar em diferentes portes de indústria e em diversas etapas do processo produtivo.

Quer construir uma carreira em Automação Industrial?

Para quem deseja ingressar em uma área estratégica, com alta demanda e boas perspectivas de crescimento, a Automação Industrial é uma escolha segura e atual. O Curso Técnico em Automação Industrial do SENAI Afonso Pena oferece a base necessária para atuar em um dos campos mais valorizados da indústria moderna.

Para saber mais sobre o curso, conhecer a estrutura da unidade e iniciar sua formação, procure o SENAI Paraná e acompanhe os canais oficiais da instituição.

Cursos técnicos: www.senaipr.com.br/cursos

Linkedin: www.linkedin.com/school/senaiparana

Instagram: https://www.instagram.com/senaipr