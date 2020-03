A Segredos Moda Íntima atua há 13 anos de mercado e comercializa itens de lingerie dia e noite, pijamas, chinelos, meias, acessórios, linha fitness e de praia.

A Segredos Moda Íntima, a Loja que cuida de sua Intimida, diante do cenário de pandemia do COVID-19 que se instalou no mundo, suspendeu desde o dia 18 último suas atividades de atendimento em loja física para preservar a segurança de seus colaboradores e clientes.

O momento exige responsabilidade, sugerimos que permaneçam em casa, essa é a melhor forma de enfrentar a situação. Desejamos que esse momento seja breve!

Estamos à disposição para pedidos de delivery por WhatsApp (41) 99272-2828 e redes sociais:

www.segredosmodaintima.com.br

facebook.com/segredosmodaintima

instagran @segredosmodaintima