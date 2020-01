As cintas modeladoras no guarda roupa feminino são essenciais para mulheres que gostam de usar roupas mais justas, já que elas possuem o poder de valorizar as curvas do seu corpo.

Essas peças, além de serem responsáveis por dar um caimento mais leve nas roupas, também fazem muito bem para a saúde e auxiliam em diversos aspectos como a melhora da postura corporal, a definição do corpo como um todo e ajuda também a combater doenças como a escoliose, lordose, entre outras.

No aspecto psicológico, podemos citar a melhora da autoconfiança e auto estima da mulher, ou seja, ideal para usar naquela entrevista de emprego, naquele primeiro encontro ou naquele aniversário de casamento.

Com tantas opções no mercado, fica difícil saber quais as cintas modeladoras são realmente confiáveis para se usar de forma contínua. Por isso, a Segredos Moda Íntima separou um guia essencial para quem está pensando em fazer uso desse produto.

Cinta Modeladora – Quais as vantagens?

A cinta modeladora, como falamos anteriormente, está muito além de ser uma peça íntima apenas capaz de diminuir a cintura. Embora algumas tenham essa possibilidade, com o avanço da tecnologia, elas podem oferecer muitas outras vantagens.

• Redução de medidas

Dependendo da cinta modeladora escolhida, você conseguirá diminuir sua medida corporal fazendo uso da peça em até dois manequins. Por exemplo, se você usa uma calça tamanho 42, poderá ganhar o efeito a “olhos nus” de usar um manequim 38, sem abrir mão do conforto e estilo.

• Ajuda na postura corporal

Se você sofre com problemas de postura e fica muito tempo sentada em uma mesma posição, existem cintas modeladoras que poderão te auxiliar para que passe mais tempo em pé sem dores, já que o seu corpo passa a ter uma postura mais ereta, adequada e ergonômica, distribuindo melhor o peso do corpo e facilitando muito o seu dia a dia.

• Auxílio de recuperação pós-operatória

Algumas cintas modeladoras são indicadas para favorecer a recuperação em vários tipos de cirurgia como: cesáreas, plásticas e cirurgias abdominais. Se for o seu caso, leve a prescrição do seu médico quando for efetuar a compra.

Cinta Modeladora x Cinta Compressora – Qual a melhor?

Apesar de serem produtos similares, as duas cintas possuem objetivos diferentes que você deve ficar atenta.

Enquanto a cinta compressora tem o principal objetivo de comprimir e deixar a região em questão protegida e presa, a cinta modeladora passa a modelar, a usuária precisa se sentir confortável e não deve ter dores por conta do uso do produto.

Muitas pessoas acabam comprando cintas de tamanho menor que o seu, na esperança de emagrecerem. Isso não é indicado. É fundamental que, ao usar este produto, você se sinta à vontade, caso contrário, o efeito modelador não fará efeito e você acabará não utilizando mais a peça. Lembre-se que a constância é o sucesso para o resultado, sempre.

Cinta Redutora na saúde

Apesar dos benefícios incríveis que a cinta redutora pode proporcionar no corpo da mulher, é muito importante que você consulte o seu médico caso o objetivo do uso seja para correções relacionadas à saúde.

Essa medida é necessária pois, cada sintoma pode ser tratado de uma maneira diferente e o seu médico é o profissional certo para te indicar a cinta ideal. Sabendo qual usar e da maneira correta, os resultados aparecerão muito mais rápido.

Conte com a Segredos Moda Íntima para garantir o conforto e elegância que, somente uma cinta modeladora de excelente qualidade pode proporcionar.