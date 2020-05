Mercado de moda íntima tem tecidos respiráveis, biodegradáveis e com toque cada vez mais macio

Você pode não ter percebido, mas a tecnologia já invadiu o segmento da moda íntima. Sabe aquela lingerie super confortável de usar? Ou a que permite sua pele “respirar”? Ou ainda aquela que não marca sob a roupa? São os avanços tecnológicos da indústria têxtil.

Ainda assim, o conforto é a principal característica que uma roupa íntima deve ter. Afinal, nos vestem o dia e a noite inteiros. Por isso, uma roupa que seja feita com tecidos “respiráveis” permitem a ventilação e possibilitam que o suor seja evaporado.

O toque macio também É um aliado. Para exemplificar, o fio chamado elastano black é um fio sintético inteligente que pode ser esticado de quatro a sete vezes seu tamanho original sem se deformar definitivamente e sem perder suas propriedades. Isso resulta em mais conforto. Ainda neste quesito, atualmente existem as supermicrofibras que são dez vezes mais finas do que um fio de cabelo. Mais leveza, secagem rápida e aquele toque aveludado. Sem falar que muitos destes tecidos possuem filtro de raios UV pra te proteger.

Meio ambiente

Duas das grandes marcas de lingerie – Hope e Liz – já têm linhas de roupas íntimas biodegradáveis que se decompõem em até três anos depois de descartadas – e mantendo a qualidade superior de antes. Para se ter ideia, a microfibra comum demora cerca de 50 anos para se decompor. Dados revelam que 170 toneladas de lixo têxtil são descartados anualmente somente de itens de moda íntima.

Duas das grandes marcas de lingerie – Hope e Liz – já têm linhas de roupas íntimas biodegradáveis que se decompõem em até três anos depois de descartadas – e mantendo a qualidade superior de antes. Para se ter ideia, a microfibra comum demora cerca de 50 anos para se decompor. Dados revelam que 170 toneladas de lixo têxtil são descartados anualmente somente de itens de moda íntima.

