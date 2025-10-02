Edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária
O Sindicato dos Trabalhadores na Captação, Purificação, Tratamento e Distribuição de Água, Captação, Tratamento e Serviços de Esgoto e Meio Ambiente das Regiões Oeste, Sudoeste, Centro Sul, Sul, Sudeste, Centro Oriental, Metropolitana e Litorânea do Paraná – SAEMAC, CONVOCA todos os Trabalhadores ao final relacionados, os quais trabalham na Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária no dia 6 de outubro de 2025 às 9:00 horas, que será pelo sistema virtual (on-line), no formato síncrono, podendo ser acessado pelo link: (https://www.youtube.com/watch?v=SuYFh0mNVDw), e, para exercerem seu direito de voto, onde a coleta será de forma eletrônica, ou seja, de forma virtual, mediante voto eletrônico à entidade sindical SAEMAC, a qual será realizada nas datas, horários, locais e plataforma eletrônica (https://saemac.voteagora.app), conforme a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA
- O presente acordo visa à composição total e definitiva da ação coletiva que versa sobre a supressão do intervalo de 15 minutos antes do início da jornada extraordinária, nos moldes previstos pelas normas internas RHU 003 e RHU 008 da SANEPAR nos seguintes termos:
1.1 Reconhecimento da extinção das normas internas RHU 003 e RHU 008 pelo SAEMAC.
1.2 Que a partir da data 01/07/2025 as partes estabelecem que não será mais exigida a fruição do intervalo de 15 minutos antes da jornada extraordinária, conforme previa as normas internas RHU 003 e RHU 008;
1.3 Pagamento de indenização no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para cada trabalhador relacionado no processo, cujo nome consta ao final deste edital.
1.4 Extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC;
- Que havendo a homologação do presente acordo o sindicato Saemac outorga a mais ampla, total e irrevogável quitação quanto à extinta relação jurídica havida exclusivamente entre as partes.
- Honorários Calculista e Advocatícios, conforme definindo em assembleia geral da categoria.
- Assuntos Gerais.
PROCESSO DE VOTAÇÃO
- O processo de votação será realizado de forma virtual, conforme previsão estatutária, por meio de voto eletrônico, disponível a todos os trabalhadores, associados e representados, mediante acesso pela plataforma eletrônica (https://saemac.voteagora.app), a partir das 10:00 horas do dia 6 de outubro de 2025 ate às 17:00 horas do dia 08 de outubro de 2025.
SISTEMA DE VOTAÇÃO VIRTUAL
Data, local e horário do processo de votação relativo a Assembleia Geral Extraordinária.
|Data e horário do início do processo de votação
|Data e horário do término do processo de votação
|CIDADES
|LOCAL
|06/10/2025 às 10h00min.
|08/10/2025 às 17h00min.
|BASE TERRITORIAL DE REPRESENTAÇÃO DO SAEMAC
|Plataforma Online https://saemac.voteagora.app
ASSEMBLEIA VIRTUAL
Data, local e horário das Sessões da Assembleia Geral Extraordinária
|Data da Assembleia
|Horário
|Link de acesso
|06/10/2025
|9:00 h – manhã
|https://www.youtube.com/watch?v=SuYFh0mNVDw
Rol de trabalhadores contemplados pelo acordo
ABDENERO GONCALVES; ACIR LIBERIO DOS SANTOS; ACIR MIGUEL DOS SANTOS; ADAIR MANTEUFEL; ADALBERTO ANTONIO ARCE NARVAEZ; ADALBERTO JOSE ARMANI; ADAO APARECIDO BATISTA DE OLIVEIRA; ADAO JOSE DE CARVALHO; ADELAR LUIZ DIAS; ADELINO BEZERRA DA SILVA; ADELMO JOSE MICHELON; ADELTON DE CRISTO SILVA; ADEMAR RODRIGUES LEITE; ADEMILSON DA SILVA DE OLIVEIRA; ADEMIR APARECIDO DE SOUZA; ADEMIR JEZ DE BARROS; ADEMIR MORAES DE LIMA; ADEMIR PAULA PINTO; ADEMIR PAZ; ADEMIR PINTO DE BARROS; ADEMIRSON APARECIDO PEDROSO; ADENILSO MACHADO; ADENILSON DAMIATI AZEVEDO; ADENILSON DROBINIEWSKI SOSSELA; ADILSON ALVES MENDES JUNIOR; ADILSON BENEDITO SAMPAIO DOS SANTOS; ADILSON BULIN; ADILSON DA SILVA DE OLIVEIRA; ADILSON DOS SANTOS; ADILSON FAGUNDES; ADILSON GIACOMEL; ADILSON GOMES DE MORAIS; ADILSON JOSE MOSER; ADILSON RODRIGUES OTENIO; ADILSON SIQUEIRA; ADILSON WERNER SCHROEDER; ADIR RIBEIRO DO NASCIMENTO; ADNILSON APARECIDO SOARES; ADOILSON PRECHESNIUKI; ADONIAS CAMARGO MAINARDES; ADONIRAN MELO TALEVI; ADRIAN MARCELO GALVAN; ADRIANA HERMES FERREIRA; ADRIANA KUSTER OLIVEIRA; ADRIANA LIMA DA SILVA; ADRIANA LUCIA GOMES STEINDORF DOS SANTOS; ADRIANA MARIA TEDESCO; ADRIANA QUADRI; ADRIANE APARECIDA DA SILVA; ADRIANE DE FATIMA LUNARDI; ADRIANE ENGEL DOS SANTOS MORAES; ADRIANO ALVES KRSIZANOWSKI; ADRIANO ANGELO LAZZAROTTO; ADRIANO APARECIDO DE SOUZA MACHADO; ADRIANO BATISTA; ADRIANO BETIM DA SILVA; ADRIANO BETIM RIBEIRO; ADRIANO CARLOS ELOY; ADRIANO CELESTINO TEIXEIRA JUNIOR; ADRIANO DE OLIVEIRA; ADRIANO DOS SANTOS CABRAL; ADRIANO FARIA; ADRIANO HENRIQUE DE SOUZA; ADRIANO MACUCO DA CRUZ; ADRIANO MUNHOZ BOEIRA; ADRIANO NASCIMENTO MARTINS; ADRIANO PEREIRA DE CAMARGO; ADRIANO PRADO CAMARGO; ADRIANO SANTOS DE CAMARGO; ADRIEL MARTINS GELCZAKI; AFONSO FELIPE DA SILVA; AGDA LEILA TEIXEIRA; AGNALDO BIMBATTI; AGNALDO JOSE MARIANO; AGNALDO KULKAMP; AGNALDO TEIXEIRA; AGOSTINHO DE ASSIS CORDEIRO NETO; AGOSTINHO JUSTINO FEUS; AGUINALDO JOSE DA SILVA; AILTON SIQUEIRA GONCALVES; AIRTON BUENO FILHO; AIRTON CESAR DISSENHA; AIRTON FERREIRA DOS SANTOS; AIRTON LUIZ COSTA JUNIOR; AJOIR DA LUZ FONSECA; ALAERCIO LOVATEL DOS SANTOS; ALAN DOUGLAS MORETTO BUHRER; ALAN PATRIK KOHL; ALAN ROGERIO DE ALMEIDA; ALAOR ABEL KOPPE; ALBANO DE OLIVEIRA SOUSA; ALCELMO SZIMANSKI; ALCEU ANTONIO PERETTI NETO; ALCEU DE ANDRADE; ALCEU DE LIMA JUNIOR; ALCIONE CLEVERSON KICH; ALCIONE JOANA RIBEIRO; ALCIR CAVAGNOLI; ALDEMAIR DE BRITO; ALDEMIR PEREIRA GONCALVES; ALDO DARLEI MOREIRA; ALDORI CORREA DE ARAUJO; ALESANDRO ROGERIO BELLONI; ALESSANDRA CRISTINA PIMPAO SCHULTZ; ALESSANDRO MARTINS GELCZAKI; ALESSANDRO MERNICK; ALEX AUGUSTO CORDEIRO; ALEX DA SILVA TOLARI; ALEX DE LARA; ALEX JORDANI ARFELLI; ALEX JOSE DA SILVA; ALEX PAULO ALVES DOS SANTOS; ALEX SANDRO DA SILVA; ALEX SANDRO EVERTON MACAGNAN; ALEX SANDRO OLIVEIRA DA SILVA; ALEXANDRE ALVES; ALEXANDRE ALVES DA ROCHA; ALEXANDRE DEMO; ALEXANDRE DOS SANTOS VIEIRA; ALEXANDRE FELIPE DE OLIVEIRA; ALEXANDRE GABRIEL DE CASTILHO; ALEXANDRE KOBISKI DE FARIA; ALEXANDRE KUCEK; ALEXANDRE MONASSA MOREIRA; ALEXANDRE REIS MAHLMANN; ALEXANDRE SEIBERT; ALEXSANDRO KRIGUER; ALEXSANDRO RIBEIRO; ALI SAD RAMOS; ALINE CHAGAS DA SILVA; ALINE DE OLIVEIRA STOCCO; ALINE MINIKOVSKI; ALINE PINHEIRO COSTA; ALIPIO DOS SANTOS; ALISON GOMES DE CAMARGO; ALISSON JOSE BARRABARRA; ALISSON MAIOLI GASPARELLO; ALISSON RAFAEL DIAS ROSA; ALISSON VINICIUS MEZZARI; ALLAN DYEGO FERREIRA; ALLAN FELIPE MARTINS CORDEIRO DE MENEZES; ALLYSON FRANCISCO DA SILVA; ALMIR LAERTES CURUPANA; ALOISIO PINTO LEAL; ALTAIR JOSE DA SILVA; ALTEVIR GUEDES DE CARVALHO; ALVACIR RODRIGUES DA ROSA; ALVARO JOSE GRALAK; ALVARO LUIZ VICCHIETTI WEISS FILHO; ALVARO MAIER; ALVINO RAMOS JUNIOR; ALVIR PIOVEZAN; ALYNE SUELYN MACHADO; ALYSSON CAPUSKI DA SILVA; ALYSSON RENAN BERENGUEL MARTINS; AMARILDO VICENTE PASSOS DOS SANTOS; AMAURI CRUZ SANTOS FILHO; AMAURI FREHNER; AMERICO MARKIEVICZ; AMILTON ANTONIO GERONASSO; ANA CAROLINA AGUIAR DE FARIA; ANA CLAUDIA BANDEIRA BIANCO; ANA FRIDA MARQUES; ANA LETICIA BAUER; ANA LUCIA NEOTTI; ANA PAULA CANTON; ANA PAULA CLARO; ANA PAULA DA SILVA VARGAS; ANA PAULA DE OLIVEIRA MATIAS; ANA PAULA DE SOUZA BARROS SERPA; ANA PAULA DOS SANTOS; ANA PAULA MAIA; ANA PAULA PARODI; ANA PAULA SOUSA BARROS; ANDERSON AMARILDO CLAUDINO; ANDERSON ANDRE DA SILVA; ANDERSON ANTUNES RIBASKI; ANDERSON BARRO; ANDERSON COUTO DE GODOI; ANDERSON DE PAULA OLIVEIRA; ANDERSON DE SOUZA COSTA; ANDERSON DOS SANTOS; ANDERSON FRANCISCO BAYERL; ANDERSON GONCALVES DA SILVA; ANDERSON GONCALVES DE AGUIAR; ANDERSON HENRIQUE PERUSSI; ANDERSON HUBNER BOLSON; ANDERSON LEOCADIO; ANDERSON LINCKOLD FRIEDRICH COELHO; ANDERSON LUIS KAMINSKI; ANDERSON LUIZ CARNIM; ANDERSON LUIZ CHIPAK; ANDERSON LUIZ MENDES; ANDERSON MENDES; ANDERSON OTTO DA SILVA; ANDERSON RIBEIRO PINHEIRO; ANDERSON RICARDO MAGNUSKI PINHEIRO; ANDERSON RICARDO NODARI; ANDERSON SCHAMNE; ANDRE ALVES DA SILVA; ANDRE BISCAIA DA SILVA; ANDRE BRUNO MOROTTI BASSO; ANDRE DA CUNHA; ANDRE DA SILVA COSTA; ANDRE DE SOUSA SQUARCA; ANDRE LUAN FERREIRA; ANDRE LUIS DE PAULA VIEIRA; ANDRE LUIS LIMA GOMES FERREIRA; ANDRE LUIZ DE MELLO; ANDRE LUIZ MOURA; ANDRE LUIZ RAMOS DE CHRISTO; ANDRE LUIZ RAMPELOTTI; ANDRE MURILO HENNING; ANDRE NICOLAS FISCHER; ANDRE ROBERTO SOARES DOS SANTOS; ANDRE STREMEL; ANDRE THIAGO CHAVES AGUIAR; ANDREA DE FATIMA STOLL; ANDREI FORNAZARI; ANDREI LAERCIO VIEIRA; ANDREIA BUZZATTO; ANDREIA CRISTIANE CHRISPIM DO ROSARIO; ANDREIA CRISTINA PILARSKI DE LARA; ANDREIA GROLLI MORGAN; ANDREIA LOPES DA SILVA NERY; ANDRESSA APARECIDA MIRANDA; ANDRESSA KAROLYNE SANTANA ROLIM VAZ PINTO; ANDREWS CAPUSKI DA SILVA; ANDRIRENE GUALBERTO RIBEIRO MIERZWINSKI; ANEZIO DA CONCEICAO; ANGELA APARECIDA DIAS; ANGELA APARECIDA MELLO; ANGELA IARA DE OLIVEIRA; ANGELA KARINE DE OLIVEIRA; ANGELICA YOSHIMI NISHI NAKAZATO; ANGELO DE PAULA OLIVEIRA; ANGELO MARCELO DAS NEVES; ANI DAMARIS FANCK GOMES; ANILSON DA SILVA FARIAS; ANISIO TEODORO DA SILVA; ANNA CAROLINA BUIAR SILVA; ANNE ELISE GUIMARAES DE AGUIAR VIEIRA; ANNIBAL LEANDRO VIEIRA; ANSELMO LAYNES JUNIOR; ANSELMO RODRIGUES DE ANDRADE; ANSELMO WEBSKI REGIS; ANTONIEL ALVES CORTES; ANTONIEL ALVES CORTES FILHO; ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS; ANTONIO BARRETO; ANTONIO BIESK; ANTONIO CARLOS DA LUZ PEREIRA; ANTONIO CARLOS DOS SANTOS; ANTONIO CARLOS MALINOSKI; ANTONIO CARLOS VASSOAVIK; ANTONIO CARLOS VON STAN; ANTONIO CESAR BUENO RIBAS; ANTONIO CLAUDIO MARIA; ANTONIO DENILSON CANUTO; ANTONIO EDSON SOARES DA ROCHA; ANTONIO JOSE DE LIMA; ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA; ANTONIO LAURINDO DO ROSARIO; ANTONIO LUIS ZEIZER; ANTONIO LUIZ DA SILVA; ANTONIO LUIZ MAJEWSKI; ANTONIO MARCOS DE LIMA; ANTONIO MARCOS DELGADO; ANTONIO MARCOS GUIMARAES; ANTONIO NEGRELI; ANTONIO NUNES FILHO; ANTONIO RODRIGUES KUNZE; ANTONIO RONALDO ALVES; ANTONIO SCHMIDT KRAINSKI; ANTONIO SENKOVSKI; ANTONIO SERAFIM DA SILVA; ANTONIO TONKIEL; ANTONIO VANDERLEI DE OLIVEIRA; APARECIDO JOSE BARALDI; APARECIDO JOSE MARTINS; APOLIANA DOS SANTOS; ARAMIS HIRAFUJI REIS; ARAMIS JOSE DE ARAUJO; ARAN NEVES DOS SANTOS; ARCADIO SOKOLOWICZ; ARIANE PETRY DA SILVA; ARIEL ALVES DE OLIVEIRA; ARIEL GARCIA MAINARDES; ARIEL LAURENTINO PROCEK; ARIEL MACHADO DE OLIVEIRA SOBRINHO; ARIEL SOLON GONZALES; ARILDO DAS NEVES AGUIAR; ARIVALDO FERREIRA DA SILVA; ARMELINDO JOAO GALVAO; ARNALDO FELIPE DOS SANTOS; ARNALDO RODRIGUES; ARNALDO VIEIRA; ARNALDO WAGNER JUNIOR; ARNALDO WILL BARBOSA; ARTHUR LEONARDO SCHERER BOTTINI; ARTUR VICENTE GERONAZZO; ARYALDO JENSEN SANTANA; ATIERI FERREIRA ZATONI; AUBENITO GONCALVES DA SILVA; AUDELINO LUIS BONETTI; AUDREY TEOFILLO STRESSER PEREIRA; AUGUSTO ERNANI SOBCZAK; AURI ROQUE CYBULSKI; AURO APARECIDO DO NASCIMENTO; BARBARA CRISTINA BERLESI CANESTRARO; BELTRONI VERGILIO SCARAVONATO GAZIERO; BENITO HEITOR BRUDECK ZAMBAO; BERNARDETE ORTIGARA; BERNARDO SAINT CLAIR DE SMOLKA RAMOS; BIANCA CRISTHINA RASERA; BOAZ ALVES DE SOUZA; BRENDHON VINICIUS CAMPANER PEREIRA; BRUNA ARANTES DA SILVA; BRUNA CARLA DE CAMARGO; BRUNA DE FATIMA AMARAL LEMES; BRUNA MARIA OLIVETTI CALIXTO; BRUNA RANGEL; BRUNO ANTONIO AZAMBUJA PORTELA; BRUNO CRUZ PORTES; BRUNO DAMASCENO PSZYBYLSKI; BRUNO DE MORAIS CUNHA; BRUNO FERNANDO DA SILVA KOCHHANN; BRUNO GIORDANO FRANCHIN; BRUNO PEINADO; BRUNO SILVA; CAIO CESAR FERREIRA DE PAULA; CAIO LEANDRO CHOINSKI; CAMILA BORGES DA CONCEICAO DUDA; CARINA JUSTINO FERREIRA KLEINSCHMITT; CARLA DE MIRANDA; CARLA RAQUEL DECHANDT; CARLISE FATIMA DARIVA; CARLOS ALBERTO GONCALVES; CARLOS ALBERTO LEONARDO; CARLOS ALBERTO SETNARSKI; CARLOS ALDROVANI CONCEICAO; CARLOS ALEXANDRE COSTA; CARLOS AUGUSTO FERRARO MIORIM; CARLOS AUGUSTO MERELES; CARLOS CIESLINSKI; CARLOS CLEYTON NALIVAIKO; CARLOS CORREA DA SILVA; CARLOS CRISTIANO BARBOZA; CARLOS DENIS FERREIRA; CARLOS EDUARDO BORBA; CARLOS EDUARDO DA SILVA; CARLOS EDUARDO NESI; CARLOS HENRIQUE DE CASTRO; CARLOS HENRIQUE JORGE; CARLOS HUMBERTO BENEDITO; CARLOS PEREIRA DE SOUSA; CARLOS ROBERTO MODESTO; CARLOS ROGERIO ALVES; CARLOS SERGIO ANDRE RIBEIRO; CARLOS SERGIO DA CRUZ; CARLOS SILVA DE SOUZA; CARLOS VANDERLEI DA SILVA; CARLOS VITOR SONALIO; CARMEM BARBOSA DE CARVALHO BITTENCOURT; CAROLINA DE SOUZA BAUMEL; CAROLINE AZEVEDO; CAROLINE CALEGARI PAULA; CARTILIAN JUNIOR LOPES; CASSIA CRISTINA BUENO; CASSIA MEIRELES DE SA; CASSIO AUGUSTO DE OLIVEIRA; CELIA PAULA DA SILVA COSTA; CELIO ANTONIO ALVES DOS SANTOS; CELIO BARRETO DOS SANTOS; CELIO MEIER; CELIO ROGERIO CHOCIAY; CELSO CASTRO BARROS; CELSO EDILBERTO LAZZARIN; CELSO JOSE BABINSKI; CELSO LUIZ RIBEIRO TAQUES; CELSO MARCONDES; CELSO MIGUEL DA SILVEIRA; CELSO SKROCH; CERINEU DE ALMEIDA; CESAR ANTONIO NADIN; CESAR AUGUSTO GOMES PIGNOTTI; CESAR AUGUSTO PUCCI ZANON; CESAR DUARTE LEMOS; CESAR FABIANO LASCOSKY; CESAR KEOMA PEREIRA DE JESUS; CESAR MACHADO DE SOUZA; CESLAU ELIAS MAKOVSKI; CEZAR AUGUSTO MEZZALIRA; CEZAR DAS FLORES AGUIAR HOMSI; CEZAR MOREIRA DE MATOS; CHARLENE SALETE FABRIN GOES; CHARLES ANTONIO ROMAN; CHRISTFER EDUARDO TARTAIA; CIBELI FOGACA BERNARDO; CICERO BEZERRA DA SILVA; CINDI CRISTINA DA SILVA; CINTIA DE FATIMA PAQUET STAHLKE; CIRINEU DANIELI; CIRO ANTONIO BEARZI; CIRO CELSO LAURIANO LEME; CLAITON ADRIANO TIVES RIBEIRO; CLAITON ALEXANDRE DE MIRANDA; CLAITON DE ASSIS FABRICIO; CLAITON KOVALIK; CLAUCIO LOURENCO DE CAMARGO; CLAUDEILSON PEREIRA VERZA; CLAUDEMIR BELIATO; CLAUDIA ANDREA BORDIGNON FERREIRA; CLAUDIA MARIA GOUVEIA; CLAUDIA MARIA URBANO DA CRUZ; CLAUDIA MENDES DOS SANTOS; CLAUDIA REGINA PASQUALIN; CLAUDIA WEISS PERETTI; CLAUDINE DENISE DA MAIA; CLAUDINEI DOS SANTOS; CLAUDINEI SILVEIRA; CLAUDINEIA APARECIDA FERNANDES; CLAUDINEIA WEBER; CLAUDIO BAIL; CLAUDIO DA ROSA; CLAUDIO LAURIANO DE SOUZA; CLAUDIO MARCIO ANDRADE; CLAUDIO MARCOS BRANCO LINHARES; CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS DA CRUZ; CLAUDIR JOAO AUGUSTIN; CLAYTON DE CAMPOS OLIVEIRA; CLEBER FERREIRA; CLEBERSON JOSUE RODRIGUES; CLEDSON FERNANDO CORREA; CLEICIANO JOSE SOARES; CLEIDSON FERREIRA; CLEITON JESUS EGIDIO FERREIRA; CLENIO JOSE CADONA; CLESIO RIBAS PINTO; CLEUCIO DE MELO MACIEL; CLEUDIMAR RITTER; CLEUSA NUNES MARTINS; CLEVENICE CASTORINA DE OLIVEIRA; CLEVERSON ALVES TIMOTIO; CLEVERSON BITERLINI; CLEVERSON FABIO RIBAS; CLEVERSON FRANCISCO DOS SANTOS PIACENTINI; CLEVERSON JULIO BARBOSA; CLEVERSON MAGALHAES DE SOUZA; CLEVERSON MORGAN; CLEVERSON SOUZA; CLODOALDO SANTANA; CLODOALDO SUSART BARRETO NETO; CLOVIS LEMES DA SILVA; CRISTIANE BRUSTOLIN PIERIN; CRISTIANE DE FATIMA ANDRADE; CRISTIANE DE OLIVEIRA; CRISTIANE MARTINS NADOLNY; CRISTIANO ANTONIO PATROCINIO; CRISTIANO APARECIDO BEZERRA; CRISTIANO CESAR LOPES DE PAULA; CRISTIANO DE LIMA; CRISTIANO DE LIMA AMARAL; CRISTIANO DE LIMA SANTANA; CRISTIANO FONTOURA DO PRADO; CRISTINA DO CARMO VAZ; CRISTINA PINTO DE OLIVEIRA; CRISTOPHER ANDERSON IASCHOMBEK; CRYSTIAN CORREA DE OLIVEIRA; CYRANO ADOLFO GALLARDO MARCIEL DE OLIVEIRA; DAIANE CRISTINA BORCATH DE ALVARENGA; DAISY MARA BARBOSA VIEIRA; DALIANA BRUNNI STACHECHEN GOLANOVSKI; DAMARES PAEZ PEREZ; DAN DIEGO DO ROSARIO SLOBODA; DANIEL BERNARDO DUARTE JUNIOR; DANIEL CORDEIRO DO NASCIMENTO; DANIEL DA SILVA ROSA; DANIEL DE LARA PAMPLONA; DANIEL DOROCHOWICZ; DANIEL ELIZEU DOS SANTOS; DANIEL HANSMANN MARCOS; DANIEL JOSE GOMES ZERGER; DANIEL MASSUQUETO DE MORAES; DANIEL PERIN TAVARES; DANIEL RAMOS ARNDT; DANIEL RODRIGO PEREIRA DE JESUS; DANIEL RUI FERREIRA DE PROENCA; DANIEL VICENTE COSTA VICARI; DANIEL ZAPOTOCZNY JUNIOR; DANIELA KARINA SCHNEIDER BENEDITO; DANIELE FORNAZIER XAVIER DE OLIVEIRA; DANIELE MARCONDES CARNEIRO; DANIELE TAIS BORGES; DANIELI DE ASSIS MACHADO; DANIELLE FREITAS VIEIRA SILVA; DANIELLE KADANUS; DANILO ALVES DA SILVA; DANILO BONFIM TEIXEIRA; DANILO JOSE DA SILVA; DANILO RANGEL KOTOVEI; DARCI DE SOUZA; DARCI PIRES DOS SANTOS; DARCI POLTRONIERI; DARI LISSADALPRA; DARLEI LEINDECKER PEREIRA SANTOS; DAVERSON IDALINO DE LIMA; DAVI CLEVERTON CHAVES; DAVI GONCALVES DA SILVA; DAVI TELES CARLOS; DAVI TIDRE; DAVID DE ANDRADE FERREIRA; DAVID GARCIA; DAVID IDA JUNIOR; DAVID RICARDO TEIXEIRA; DAYANE DE FATIMA DE ASSIS DE CARVALHO; DAYANNE SILVA LOPES; DAYSE CRISTINA ONUKI; DEAN LUCAS RICARDO DO NASCIMENTO; DEBORA ANTONIA DE PAULA DE CASTRO; DEBORA COSTA PEREIRA; DEBORA CRISTINA CHAGAS DA SILVA; DEBORA REGIANE DE BRITO EVANGELISTA; DEBORA RODRIGUES MAGALHAES; DEBORA SAYURI KIMURA; DEBORH REGINA DE CAMPOS FERREIRA; DEILSON DE SOUZA MIGLIORINI; DEIVID CABRAL SANTOS; DELMAR GONCALVES DA MAIA; DELMINDA ALSOUZA DE SOUZA PARPINELLI; DELSON RENATO PARLOW; DENILSON LOPES; DENIS BERNARDINO PEREIRA; DENISE DE FATIMA THOME CORREA DO PRADO; DENIVALDO DE SOUZA SANTOS; DENIZE BELAO PEDROSO; DESIRE BRANCO PALHARES; DEVANIR KAISER; DEYVID IONGBLOD FERREIRA; DIEGO DEOMEDES RODRIGUES; DIEGO FABYAN COLOMBO DEOLA; DIEGO GARCIA DA SILVA; DIEGO KUKLA; DIEGO MARCELO ZARDO; DIEGO RAFAEL RAMIREZ; DIEGO RAFAEL WISNIEWSKI; DIEGO RAFAEL ZAMBAN; DIEGO RODRIGO DA SILVA; DILBERTO MURILLO SCHREINER; DILSON ALVES BARBOSA; DIOGO JOSE LACERDA DEMENJEON; DIOGO RAFAEL MUNIZ; DIOGO SAUZEN; DIONATHAN JAYME QUEIROZ; DIONE ZANELLA JANKE; DIONES MAICON SARTURI; DIONES STEFANO FELICIANO; DIONEZ DARLAN SCHARDOSIN; DIRCEU CORREA DA SILVA; DIRCEU JOSE GARCIA; DIRCEU XAVIER; DIRLENE FACCIN; DIRLENE PEREIRA DA SILVA MENDES; DIVINO DUTRA DO AMARANTE; DIVONSIR KUHL; DJAIR ALAOR DA SILVA; DJONI RAFAEL GONCALVES; DOIM CELSO GUAREZI; DONIZETI DALLA COSTA; DORA ROBERTA DE ARRUDA; DORACI DO ROCIO SILVA; DORLI DOS SANTOS; DOUGLAS DE VARGAS; DOUGLAS KASEKER KRAINSKI; DOUGLAS MIRKOVSKI; DOUGLAS ROHEWEDD; DOUGLAS SOARES PINTO; DOUGLAS WILLIAM FONTES; DOUGLAS WILLIAM LARANGEIRA; DULCINEIA MARIA APARECIDA DA SILVA BIASSIO ROLIM; DULCIO MENDES DOS SANTOS FILHO; DURIVAL FALAVINHA FILHO; DYIDRA NAYANE GUIMARAES; EDAIR HUMBERTO BLASIUS; EDEGAR MORANDO; EDELIR PEDRINHO JONER; EDEMAR DONIZETE ARCANJO; EDENILSON DALLA CORT DA LUZ; EDENILSON RAMOS DE LIMA; EDER DA SILVA LAVERDE FERNANDES CHUCHAJA; EDER FERNANDO KOZINHARSKI; EDER JORGE SOARES; EDER NONNENMACHER; EDERLEY KAPP DE LIMA; EDERSON MACHADO; EDERSON SCHROEDER; EDICESAR SCHINDLER; EDIELSON BESTEL; EDILMAR SIQUEIRA DA SILVA; EDILSON BRANDAO; EDILSON DA SILVA; EDILSON DE SOUZA BRITO; EDILSON JOSE MALAGUTI; EDIMILSON MARIANO DA SILVA SANTOS; EDINA RODRIGUES DIAS; EDINALDO CELI ANDRADE FERREIRA; EDINALDO POLLI ARSIE; EDINEI BATISTEL; EDINEI OBZUT; EDINEI RICARDO ZIMOLOG; EDINEIA ARAUJO DE LIMA; EDINEIA BATISTA FERREIRA; EDINEIA GAEDKE RODRIGUES; EDISON SOARES JUNIOR; EDIVALDO DA SILVA; EDMA JOSE RUIZ; EDNA DE SOUZA SILVA; EDNEI SCHMIDT; EDNEI VALENTIM RUELA; EDSON ANTONIO CAMARGO; EDSON APARECIDO DOS SANTOS; EDSON ARAUJO DE SIQUEIRA; EDSON BACKA; EDSON BONIN CUSTODIO; EDSON CARLOS MAIER; EDSON DE ALMEIDA; EDSON DIAS DE MOURA; EDSON FRANCISCO CAVASSO; EDSON GIRNEI GRAPE; EDSON IRINEU DE PAULA; EDSON JOSE DO NASCIMENTO; EDSON LUIZ DE LIMA; EDSON LUIZ FERREIRA; EDSON LUIZ PERETTI; EDSON LUIZ PRESTES BORGES; EDSON MOREIRA BRANCO; EDSON MORENO BELCHIOR; EDSON PIONKOSKI; EDSON SCATOLIN; EDSON SCHROEDER; EDSON SIZANOSKI SENTER; EDSON SOUZA DA CRUZ; EDSON TELES DE LIMA; EDUARDO ANTONIO RIBEIRO HEINISCH; EDUARDO DA SILVA CAETANO; EDUARDO DE FRANCESCHI FELIPINI; EDUARDO DINIZ DE MORAIS; EDUARDO DOS SANTOS RODRIGUES; EDUARDO EIJI TAKIGUTI; EDUARDO MONTENEGRO; EDUARDO SOUZA ALVES DE OLIVEIRA; EDUARDO VALENZA; EDVAR CARDOZO MATOS; ELAINE KOLLN ARAUJO; ELCIAS JONSSON OLIVEIRA; ELCIO DISSENHA; ELCIO SAFIANO; ELDER PIONKOSKI; ELEMAR REOLON DOS SANTOS; ELESSANDRO PAGLIARINI; ELGSON WALTER NIEDZWIEDZ; ELIABE ZIEMER DE SOUZA; ELIAN CRISTIANO DEPETRIS; ELIANDRA RODIO; ELIANDRO JOSE BORATO; ELIANE BARBOSA DA SILVA; ELIANE DA SILVA KAISER; ELIANE HURMANN ERTHAL; ELIANE PERPETUO NISHI; ELIAS BARBOSA DOS SANTOS; ELIAS CARDOSO DE SOUZA; ELIAS DIAS PAES; ELIEL JOSE RAMOS; ELIEL ROSA RIBEIRO; ELIETE MENDES BOTELHO; ELIEZER LAURINDO SOUSA; ELIEZER LOPES; ELIO DE LARA SANTOS; ELISABETE DO ROCIO DE ANDRADE; ELISAMA LIMA LARA FONTOURA; ELISANGELA CHARLENE VIRTUOSO; ELISANGELA SCHMITT CHIAMULERA; ELISETE APARECIDA RODRIGUES; ELISEU DE ALMEIDA; ELISEU PAWLIN; ELISIANE DE OLIVEIRA; ELISIANE MUCHEL; ELIZABETE APARECIDA DE LIZ; ELIZABETE DO ROCIO LUCIANO; ELIZANDRA TRZASKOS; ELIZANGELA DE OLIVEIRA; ELIZANGELA MARIA DA SILVA FELIX; ELIZELTON JOSE DE SOUZA; ELIZEO ANTONIO LOURENCO LINS; ELIZETE VIEIRA DA COSTA MERENIUK; ELMER EIDAM; ELMESON FARIAS LUIZ; ELOI ANTONIO TREMBULAK; ELOI KOPCESKI; ELOY MIGUEL JUNIOR; ELSIO SELBMANN; ELSON FRANCISCO DOS SANTOS; ELTON DIONE HARDT RODRIGUES; ELTON FERREIRA DA COSTA; ELTON JOSE CORREA; ELVIS GIOVANI ROPELATO; ELZA HAURESKO; EMANOEL MONTEIRO DE VALOES; EMANOEL VIANA BELTRAMO; EMANOELLI MARIA MARKOVSKI DE CARVALHO PANKA; EMANUEL HYKAVEY ANTUNES; EMANUEL LUIS DA SILVA; EMANUELLE TONIAZZO DE CAMARGO; EMERSON ANDRE TEIXEIRA; EMERSON CRUZ; EMERSON CRUZ RIBEIRO; EMERSON FREITAS; EMERSON GIL PAULA SOUZA; EMERSON JULIANO HRECIUK; EMERSON KAZMIERCZAK; EMERSON LUIZ BITTENCOURT; EMERSON MONEGATE; EMERSON MONTEIRO; EMERSON RODRIGO DE SOUZA; EMERSON SANTANA BERNARDO; EMIDIO ANTONIO DOS SANTOS NETO; EMILSON GROCHOSKI MATIAS; ENDRIO GERALDO SCHWANKA; ENEAS RIBEIRO DOS SANTOS; ENEIAS SCHWAMBACH; ENIO CESAR CECCON; ENIO DENGO; ENIVALDO MARCOS DA SILVA; ERALDO VITORINO; ERALDO WENCESLAU; ERICA BARBOSA DA SILVA BORGES; ERICO ROLINSKI; ERIK ALEXANDRE PUCCI; ERIK CRISTOFER KOHL; ERIKA NIERO; ERIVELTON DOS SANTOS; ERLON BARAUSSE; ERLON SAMPAIO DOS SANTOS; ERNANI BISCAIA DAS CHAGAS JUNIOR; ERNESTO IENSEN; ERVINO BREMMER DA VEIGA JUNIOR; ESAU FOGACA CAMPOS; ESMAEL CRUZ BISCAIA; ESPARTAGOS ROZA SIQUEIRA; ESTANISLAU LEVANDOSKI; EUCRIS CHRISTAKIS; EUDALIA VIEIRA DE PAULO CARDIA; EUDE LOPES; EURICO ARILDO HOTZ; EVANDRO CESAR DISSARZ; EVANDRO CORDEIRO SOARES; EVANDRO MARCOS DALMOLIN FILHO; EVANDRO MIGUEL DA SILVA; EVANDRO TIAGO KOLODA; EVELI BIANCA DA SILVA DE ALMEIDA; EVELIN CRISTINA DA SILVEIRA; EVELYN LOPES DOS SANTOS; EVERALDO DE PAULA ALMEIDA; EVERALDO REIS DE OLIVEIRA; EVERLIN FARIAS DIAS; EVERLYN ELIANE DE FREITAS SCHEFFEL; EVERSON ALEXANDER DA LUZ; EVERSON RIBEIRO BLAM; EVERSON ROSA; EVERTON BUENO DA SILVA; EVERTON CAMPOS SCHNEIDER; EVERTON GLAUCIO DA COSTA E SILVA; EVERTON ROBERTO KOMAR; EVONIR PERIN; EWELYN ANDRADE DA SILVA; EWERTHON MIGUEL REDIVO DOS SANTOS; EWERTON NONNENMACHER; EZAQUEU BERTRAND CAMUS; EZEQUIEL FERNANDES DE LIMA; EZIQUIEL FERNANDES DE SOUZA; FABIANA CHAGAS DE CARVALHO; FABIANA RUIZ BOLDARINI; FABIANE DOS SANTOS FALCAO; FABIANE GARIBALDI FROGGEL; FABIANO ALVES DE OLIVEIRA; FABIANO AUGUSTO DERKOWSKI SILVA; FABIANO CAMPESTRINI; FABIANO CORTIANO; FABIANO DA SILVA LEVANDOSKI; FABIANO DOS SANTOS CONCEICAO; FABIANO ILKIU BIZERRA; FABIANO KARDEK OLIVEIRA CORREIA; FABIANO PACHECO DOS SANTOS; FABIANO RODRIGUES DA SILVA; FABIANO SIQUEIRA; FABIANO SLOTUK; FABIO AKIRA SCHILING; FABIO ALESSANDRO ALVES PARPINELLI; FABIO ALEXANDRE MARINHO DO NASCIMENTO; FABIO ALEXANDRE PSZEPIURA; FABIO ALEXANDRE ROCHA; FABIO CEZAR FRAZAO; FABIO DA LUZ PEREIRA; FABIO DAIA DOS SANTOS ZUZA; FABIO DE LIMA; FABIO DE SOUZA SERENISKI; FABIO DIAS DA SILVA; FABIO DOS SANTOS; FABIO FUZIOKA DA SILVA; FABIO GONCALVES METZGER; FABIO JUNIOR ALVES COSTA; FABIO JUNIOR CASTILHO; FABIO JUNIOR CIMA; FABIO JUNIOR THOMAZI; FABIO LUIS BARBOSA; FABIO LUIZ BATANIN; FABIO MARCELO FAGUNDES; FABIO MEURER; FABIO MOISES DOS REIS; FABIO MOISES SOARES DOS SANTOS; FABIO PEREIRA PINTO; FABIO PIETROBELLI; FABIOLA MARTINS NOGUEIRA LARANGEIRA; FABRIZIO VARGAS DOS SANTOS; FELIPE ANDRADE MENEZES; FELIPE AUGUSTO PIASSETA ALONSO; FELIPE DEMARCHE CRUZ; FELIPE DIORIO MENDES; FELIPE FRANCISCO NUSDA; FELIPE JOSE PIMENTEL; FELIPE MARTINELLO FORNARI; FELIPE SCHMIDT; FELIPE URMAN; FERNANDA CARINA OSOWSKI DOS SANTOS; FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ORTEGA; FERNANDA MACHADO RIBAS; FERNANDA RICARDI PEREIRA; FERNANDA SANTOS; FERNANDO AGOSTINI PIETROSKIE; FERNANDO AMARO BORBA JUNIOR; FERNANDO CONCEICAO; FERNANDO DE PAULA SOARES; FERNANDO DE SOUZA PAZ; FERNANDO FLORENCIO EDUARDO; FERNANDO GODINHO; FERNANDO HACK; FERNANDO HENRIQUE HEINZEN DA SILVA; FERNANDO INACIO EIDT; FERNANDO JOHANSSON; FERNANDO JOSE BARBOSA; FERNANDO KOTECKI; FERNANDO LUIZ CRUCINSKY; FERNANDO RICARTE PRESTES BENATTO; FERNANDO RODRIGUES; FERNANDO WATAMBAK; FIDEL AUGUSTO BURG SIMIONATO; FILIPE GREGORIO DOS SANTOS DA SILVA; FIORINDO JOSE CERQUEIRA; FLAVIA CILIANE CORREA SANTOS; FLAVIA CRISTINA LEITE DE ARAUJO; FLAVIO AUGUSTO VAILATTI; FLAVIO FERNANDO DO PRADO; FLAVIO JUNIOR KOHLER; FLAVIO MAZETTO; FRANCIELA WILEZELEK DOS SANTOS; FRANCIELE DA SILVA PINTO ZELA; FRANCIELE DO CARMO SILVEIRA; FRANCIELI CARINI PORTO; FRANCINEI FRANCA GONCALVES; FRANCISCO BALBINO DE ARAUJO; FRANCISCO CARLOS DE MORAES; FRANCISCO HELENO GRANI VALERIO; FRANCISCO ICKER OROSKI; FRANCISCO LUIZ DZIEVULSKI; FRANCISCO MAGNO BELANCON; FRANCISLAINE SOARES DA SILVA; FRANK WILLIANS ROMAGNOLI; FRANS ROBERT MEOTTI; GABRIEL ALFREDO FROGGEL; GABRIEL KONKOL JUNIOR; GABRIEL MOREIRA IENSEN; GABRIEL RUTH; GASPAR BARANCELLI; GEAM MICHEL CORREA LEITE; GECIEL DE PAULA LIMA; GEISON DA SILVA GOMES; GELSON BONETTI; GELSON FERNANDES FRANCIO; GENESIO IVANISKI; GENIEL SOARES; GEORGES LUIZ ARVING; GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS; GEOVANE MARTINS DOS SANTOS; GERALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR; GERALDO FERREIRA FOGACA; GERALDO GOMES; GERALDO LUIZ MIKOWSKI; GERMANO JOAO OLIVO; GERONIMO DA SILVA DE OLIVEIRA; GERSON AMANTINO CORDEIRO DE FREITAS; GERSON COELHO WOJTOVICZ; GERSON LUIZ BISETTO; GESIEL DE PAULA PADILHA; GESLAYNE CORREA DE OLIVEIRA; GIL CESAR STADNIK DE ANDRADE; GILBERTO BASCO GARCIA; GILBERTO DOS SANTOS; GILBERTO DOS SANTOS GAUZA JUNIOR; GILBERTO KLEIN GANZERT; GILBERTO LEMES PEREIRA; GILBERTO LUCAS MACIOSEK; GILBERTO PEREIRA DA SILVA; GILBERTO PERPETUO ROSA; GILIARDI APARECIDO DAMACENO; GILIARDI ROSSO; GILMAR BEVILAQUA; GILMAR BURDA; GILMAR MARCIO BECKER; GILMAR NAKALSKI; GILMAR RIBEIRO DA ROSA; GILMAR TIAGO KRAICZYI; GILMAR ZANELLA; GILSINEI APARECIDO FIDELIS; GILSON AUGUSTO CASTILHO; GILSON DE LIMA; GILSON GERALDO DE OLIVEIRA; GILSON MARQUES ZAMPIERI; GILSON OZORIO FRANCO; GILSON QUEIROZ DE MATOS; GILSON SIMOES DE OLIVEIRA; GILVAN DE SOUZA SANTOS; GILVANA ZELLA BILL; GIOVANE ALENCAR MENEGON; GIOVANE SEVERGNINI; GIOVANI ROCHA LOPES; GIOVANO DOTTO; GISELDA GLASA BARBALHO ZANETTI; GISLAINE CESCHIM; GISLAINE FRANCINE MARTINS RAMALHETE; GISLAINE NORATO SILVA NOGUEIRA; GLADIMAR BRAMBILA; GLAUBER ANTONIO FACHIN; GLAUBER MARLUS NORBERTO; GLAUBER SOUZA RATI; GLAUCIA PAULINA DE ARAUJO SLOTUK; GLAUCO ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA; GLEDERSON FERREIRA RIBEIRO; GLORIA MALDONADO PEREIRA; GRACE DYANE DE SOUZA MACHADO; GRACIELE PITZ; GRASIELE CRISTINE DOS SANTOS DA CRUZ; GRAZIELA BELTRAMIN SANCHES; GREGORI ROBERT PADILHA; GUARACI MARCOS DE ANDRADE; GUILHERME ARZAO OLIVEIRA; GUILHERME CARLOS ESTANISLAU; GUILHERME DE LOYOLA HERIDES; GUILHERME DOS SANTOS CASTORINO DE OLIVEIRA; GUILHERME ENGEL; GUILHERME FERNANDES MESQUITA DOS SANTOS; GUILHERME LEMOS KOSTECZKA; GUILHERME LOPES MENDES; GUILHERME SILIO LUCYSZYN; GUILHERME TAQUES PILATTI; GUSTAVO DIAS CARDOSO; GUSTAVO FERNANDES; GUSTAVO FRANCIS PIVA MELO; GUSTAVO NOBREGA DE MOURA JORGE; GUSTAVO PIAIA DEZINGRINI; HAMILTON JOAREZ DE ALMEIDA; HAMILTON MORESCHI JUNIOR; HAROLDO LUIZ NETO; HAROLDO NUERNBERG; HARRISSON MATHEUS PASQUALI; HEBE DE ALMEIDA ORCESI GUAYUME; HELAINE BAGGIO; HELENA CRISTINA DA ROCHA KAIZER; HELENA MARIA ALVES TERNUS; HELENO VITALINO DA SILVA; HELENTON EIITI MIYAMURA; HELIO ADRIANO SANT ANNA; HELIO ANTONIO DA SILVA; HELIO ENRIQUE COLMAN FAL; HELIO IURK; HELIO JUNIOR RICARDO MARTINS; HELIO PETRONILIO DE PAULA; HELIO WOYCZEKEVICZ; HELTON DOUGLAS GUEDES DE OLIVEIRA; HELTON ISRAEL PEREIRA; HENDY CAMILA PARREIRA ZASTONNI; HENNIS TALITTON SARAIVA MARIANO; HENRIQUE ARIMAR PEREIRA DA COSTA; HENRIQUE CARDOSO MORETTO; HENRIQUE CORDEIRO DOS SANTOS; HENRIQUE DIAS JUNIOR; HENRIQUE KOERICH; HENRIQUE KUHN NETO; HERIC RIBEIRO BARROS DOS SANTOS; HERIVELTON NETZEL; HERTON ESTEVAO; HEVERSON DIEGO FERREIRA; HEVERTON DIOGO FANTINEL; HILTON CARVALHO; HIRAN VAZ TEIXEIRA; HORIZONTINO TEODORO DA CUNHA FILHO; HOSANA LEITE SOUZA STOCK DE LIMA; HUDSON DOUGLAS DA COSTA; IBRAHIM RONI DA SILVA; IGINIVALDO ALVES LUIZ; IGOR AMADEU ANTIPAS LEITE; ILARIO CARLOTA DE LIMA; ILDA NIEDZWIEDKI; ILDEMAR ARI CARDOSO; ILIANE ALVES PEREIRA; ILTON DIONI RIBEIRO DE ARAUJO; ILZA BURDA; INES VOGT; IOLANDA ANASTAZIA GZESIUK BEIER; IRINEU ANTUNES FERREIRA; IRLAND FAVORETO ALVES; ISAAC DE SOUSA CARVALHO; ISABEL GARCIA GUBERT; ISIS PRISCILA ALVES DE MORAES SGODA; ISMAEL FRANCA; ISMAEL GUEDES DE OLIVEIRA; ISMAEL PEREIRA COUTINHO; ISMAEL RESNAUER; ISRAEL AUGUSTO VILELA DA SILVA; ISRAEL RIBEIRO DOS SANTOS; ISRAEL WALDEMIRO PEREIRA RAMOS; ISRRAEL DOURADO DE SOUZA; ITAMAR POLTRONIERI; ITAMAR SANTOS DE FREITAS; ITAMAR WILLIANS; IVAN DE LIMA DOMINGUES; IVAN JACIUK; IVAN RICARDO GOMES DA SILVA; IVANIR SEBASTIAO DE ANDRADE; IVANISE DE FATIMA MELLO; IVETE LATRONICO; IVETE MIGACZ STUSKI; IVO DEBASTIANI; IVO OVITZKE; IVO REGINALDO INCZMIONKA; IVO VILSON MANARIN; IZAAC MEDEIROS; IZALDO WALDERA JUNIOR; JACIEL MELANSKI DOS SANTOS; JACIR RODRIGUES DE BAIRROS; JACKELINE RODRIGUES DOS SANTOS GILBERT; JACKSON CHUSTAK; JAEDERSON MARTINS; JAIME LUIZ PANASSOLO; JAIR FRANCISCO DOS SANTOS; JAIR LEBKUCHEN; JAIR LEONCIO DE SOUZA; JAIR MACHADO; JAIR ZAVORNE LIMA; JAIRO AGUIAR GALVAO; JAIRO DA SILVEIRA MEIRA; JAIRO DE JESUS; JAIRO MACHADO; JAIRO MARCAL RODRIGUES; JAIRTON LUIS MACHADO; JAKSON ALVES; JAMIL KOJI KUMEGAWA; JAMILE GEMA DE OLIVEIRA; JANAINA CARNEIRO CZEKOWSKI; JANDIR SOUSA DE LIMA; JANDIRO RIBEIRO DE SOUZA; JAQUELINE APARECIDA PEREIRA; JAQUELINE FREITAS DE OLIVEIRA; JAQUELINE LEITE; JAQUELINE SZEREDA LEME; JAQUELINE VELOZO DE ARAUJO FORTE; JARBAS JOSE MASSANEIRO; JARBAS NOLA TERRES; JAYSE CAROLINE SOARES ROCHA; JEAN CARLO MACHADO; JEAN CARLOS CAMARGO; JEAN CARLOS DE SOUZA; JEAN CARLOS PADILHA; JEAN CESAR LESNIOWSKI; JEAN LUIZ RIBEIRO; JEAN RICARDO CARDOZO; JEAN RODRIGO DE ALMEIDA; JEANE CHEILA PEREIRA WILTE; JEANE DEISE KOSTON WOSIACKI; JEFERSON ARAUJO DE LIMA; JEFERSON CARLOS MENDES; JEFERSON LUIZ DEDA; JEFERSON MARCINIAK; JEFERSON MOMBACH DE SOUSA; JEFERSON VELOSO DA SILVA; JEFFERSON ALCANTARA DAS FLORES; JEFFERSON ANTONIO ARABAR; JEFFERSON CARLOS MOREIRA; JEFFERSON DE SOUZA CAMPOS; JEFFERSON DOS SANTOS FRANCESCHI; JEFFERSON RODRIGO GITIMAYER SILVA; JEFFERSON RODRIGO GOMES; JEFSON ANTONIO CUSIN; JEOVANI ALMEIDA; JERIEL CASTRO; JERONIMO DA COSTA RIBEIRO; JERONIMO DE MELLO E SILVA; JESAIAS MACHADO DINIZ; JESSE LUNA PEREIRA; JESSE RICARDO DROBRZENSKI ZVETCH; JESSE SERRANO DOS SANTOS; JESSICA BASSO STERNHEIM STOCKLER; JESSICA DE OLIVEIRA CORREA; JESSICA LOISE SANTOS VAZ MARCHINI; JESSICA POLIANA CHEDE SUBTIL FARIA; JESSICA SKOLMOVSKI DA SILVA; JEUGLACIR ALVES DE OLIVEIRA; JEVERSON MARQUES RICETTO; JEZIEL POLASTRO DE OLIVEIRA; JHONATAN AURELIO DO NASCIMENTO; JHONATAN HENRIQUE CORREIA; JHONATAN VINICIUS TOMAS; JHONI LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA; JHONNY WILLIAN KINSELER DOS SANTOS; JHOYSNER DANTAS DE LIMA; JIAN CARLOS DE VICENTE; JIOVAN PEREIRA DOS SANTOS; JIZELI ZEFERINO DA SILVA; JOAO ANTONIO MORAES REHDER; JOAO BATISTA RAMOS FILHO; JOAO CAETANO; JOAO CARLOS DEZAN; JOAO CARLOS ERDMANN; JOAO CARLOS FERREIRA; JOAO CARLOS MARTINELLO; JOAO CARLOS TAUBE; JOAO CARLOS ZAVATTI; JOAO CLAUDIO MARTINS; JOAO CONSTANTE SANGALETTI; JOAO DANIEL ABRAO FREITAS; JOAO DOS SANTOS; JOAO ELIZEU DE SOUZA; JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO; JOAO GABRIEL LEMES; JOAO HAROLDO CARDOSO; JOAO HENRIQUE SUBTIL ROCHA; JOAO LUIZ DA CRUZ SILVA; JOAO MARCELO PEREIRA DE JESUS; JOAO MARIA DA ROCHA NETO; JOAO MARIA DA SILVA; JOAO MARTINS CORREA; JOAO MATOS PEREIRA; JOAO OTAVIO NUNES DE SOUZA SCHWARTZ; JOAO PAULO DORE; JOAO PAULO ENGLER; JOAO PAULO GUGELMIN; JOAO PAULO PORTELA; JOAO RAFAEL PEREIRA; JOAO RODRIGO DA ROCHA; JOAO VIEIRA DA SILVA; JOAQUIM BARBOSA DE LIMA FILHO; JOAQUIM CARLOS DAS CHAGAS NETO; JOAQUIM NUNES GONCALVES; JOAQUIM RODRIGUES BERBIT; JOCELEI SIQUEIRA; JOCIMAR OBARA; JOCINEI SZYMANSKI; JOEL BENJAMIN DOMINGOS; JOEL GOMES DOS SANTOS; JOEL TINFEL GONCALVES DE ALMEIDA; JOELSO DE CASTRO; JOELSON IGOR PEREIRA; JOHANNES NOGUEIRA DO AMARAL; JOICIMARI MARQUES RICETTO; JOILSON DOS PASSOS; JOILSON MACHADO; JONAS ALVES MACHADO; JONAS CUNHA; JONAS DA SILVA; JONAS MARIA DE OLIVEIRA; JONAS RODRIGUES RIBEIRO; JONATAS MOREIRA DOS SANTOS; JONATHAN CORDEIRO; JONATHAN KOVALSKI GARCIA; JONATHAS DE ALMEIDA SILVA; JONES GUSTAVO DOS SANTOS FERREIRA; JONES ROBERTO MARCHEL JUNIOR; JORGE BEDNASCHI; JORGE HILARIO GOMES; JORGE LUIS CHINDA; JORGE LUIZ DOS SANTOS; JORGE LUIZ GONCALVES; JORGE LUIZ VENANTE MACHADO; JORGE PAULO SOARES BORGES; JORGE ROBERTO STANISLAWSKI; JORGE VAIR SILVA DE OLIVEIRA; JOSANE BAHLS VIANA; JOSE ADIR AMARAL; JOSE ADRIANO FERREIRA; JOSE AGOSTINHO GONCALVES; JOSE ALESSANDRO DE OLIVEIRA; JOSE ALTAIR CORREIA DOS SANTOS; JOSE ANTONIO DA SILVA; JOSE ANTONIO DE BARROS CORDEIRO; JOSE ANTONIO FERNANDES FREITAS; JOSE APARECIDO DIFFONTE; JOSE APARECIDO TONHOLE DA SILVA; JOSE BILO; JOSE BORGES; JOSE CARLOS AGOSTINHO; JOSE CARLOS DE LIMA; JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL; JOSE CARLOS DE SOUZA; JOSE CARLOS DO NASCIMENTO; JOSE CARLOS MALCHESKI; JOSE CARLOS REZENDE DE CAMPOS; JOSE CARLOS SKOROBOHATY; JOSE CARNEIRO BATISTA; JOSE CLOVIS DE LOS SANTOS; JOSE DA CUNHA BUENO; JOSE DA SILVA MEDEIROS NETO; JOSE DANTAS DE LIMA; JOSE DE OLIVEIRA BARROS; JOSE DE OLIVEIRA MARTINS; JOSE DIVONZIR MARCAL; JOSE DOMINGOS BETIATTO; JOSE DONISETT PAIS DE ARRUDA; JOSE DOS SANTOS CORDEIRO; JOSE EDENIR ANTUNES DA SILVA; JOSE EDINALDO DE ANDRADE; JOSE EDMIR FERREIRA RIBAS; JOSE ELIAS ALVES; JOSE EUCLYDES LECHINSKI DOS SANTOS; JOSE FERNANDO DE SOUZA BOMBARDA; JOSE GERONIMO DOS SANTOS; JOSE IRACIR PEREIRA; JOSE LENTZ; JOSE LORIZEL DE PAULA; JOSE LUIS FRANCO; JOSE LUIZ BONINSEGNA DOS SANTOS; JOSE LUIZ FERREIRA; JOSE LUIZ FONSECA DOS SANTOS; JOSE LUIZ MALINOSKI; JOSE NAZARE DA TRINDADE DE CAMPOS; JOSE NERI DE OLIVEIRA; JOSE NILSON NICOLAU; JOSE NOGUEIRA BUENO; JOSE OSVALDO GONCALVES; JOSE OSVALDO KOZLINSKI; JOSE RENATO POLAK; JOSE RICARDO DE AMORIM VASCO; JOSE RICIERI VIRTUOSO; JOSE ROBERTO DA SILVA; JOSE ROBERTO HONORATO DE MELO; JOSE SERGIO ZEDELINSKI; JOSE SKOREK; JOSE VALDIR PAZ; JOSE VANDERLEI ZENE; JOSE VILMAR TABOR; JOSELEI FERREIRA; JOSEMAR BASSETTO; JOSIANE APARECIDA MARCONDES; JOSIANE DE ALMEIDA; JOSIANE PIRES MIGUEL SILVEIRA; JOSIANE TEREZINHA MILANI; JOSIEL CRUZ; JOSIELLE CRISTINA OTTO; JOSIMAR DA SILVA; JOSIMAR LOPES DE SOUZA; JOSMAEL HUMBERTO VOIGT; JOSMAR NEDUZIAK; JOSNEI SOBCZAK; JOSOEL ALVES MARCONDES; JOSOEL MENDES MACHADO; JOSUE BATISTA DE OLIVEIRA; JOSUE JOSAFAT DOS SANTOS; JOSUE VOGLER; JOVANE VIEIRA DE MELO; JUAREZ FERNANDES SIQUEIRA; JUAREZ JACINTO RIBEIRO; JUAREZ MARQUES DE LIMA; JUAREZ ROCHA; JULIANA APARECIDA MARIANO; JULIANA CAVALCANTE; JULIANA CORDEIRO NEVES; JULIANA DA CUNHA VERRAN SHIKASHO; JULIANO BITTENCOURT SILVA; JULIANO CANDIDO DE MIRANDA ROSSI; JULIANO DE ARAUJO DA CUNHA; JULIANO GOMES DE LARA; JULIANO LASKOUSKI; JULIANO MORELLO VIEIRA; JULIANO PRADO TEIXEIRA; JULIANO SCHNEIDER; JULIO ANTONIO HANNIG; JULIO CESAR CALDAS SANTI; JULIO CESAR DE TOLEDO ZANOTTO; JULIO CESAR KRUL; JULIO CESAR ZAVADZKI; JULIO CEZAR CANTERI MARQUES; JULIO CEZAR FERREIRA; JULIO CEZAR PIOVISAM; JULIO DONIZETE PARIZOTTO; JULIO HENRIQUE DA SILVA; JULIO RICARDO CORREA; JULIO ROBERTO POLAK; JULIO SHIGUEYUKI ONO; JUNIOR CEZAR REISDOERFER; JUNIOR DE JESUS; JURANDIR APARECIDO NASCENDINO; JURANDIR RODRIGUES DE MORAES; JUSSARA MARIA MASSANEIRO SIMOES DE OLIVEIRA; JYAN NAICO VICENTE; KALEBE RAFAEL QUADROS; KAMYLLA MICHELLE DE OLIVEIRA; KAREN CARRIEL RICKLI SENCHECHEM; KAREN VAZ DA SILVA MARTENS RIBEIRO; KARINA ALVES; KARINA GIL LOPES; KARINA HARTMANN; KARLA CRISTINA GREGORIO DA LUZ MOLETTA; KARLA SOARES; KARLLA WANTUK; KATIA DO ROCIO IHLENFFELDT; KATIA HERRMANN; KATIA MONTEIRO NUNES; KAUE RODRIGO NARDI SILVA; KAYURI NAKASHIMA; KEILA MADUREIRA DOS REIS; KEILA VEIGA DA SILVA; KEISY DOS SANTOS CORDEIRO; KELEN APARECIDA SULEKU DE JESUS; KELLI CRISTINA VITORINO NASCIMENTO; KELLY DUTRA MARTINS DA SILVA; KELY CRISTHINI GARDIN ZANIN; KETLLIN ELEN CIPRIANO DA SILVA RIBEIRO; KLEBER GUERREIRO MORAES; KLEBER SIQUEIRA DA ROCHA; KLEBSON ANTUNES CAMARGO; KLERISON KIEL KOTACHO; KLERISTON KLEBER KICH; LAERCIO MARIO BISCHOFF; LAERCIO MATEUS SQUIBA; LAIRSON JOSE LINCK; LAIRTON GILMAR FRITSCHE; LARISSA ROCHA NASCIMENTO RIBEIRO; LAUDEMIR PEREIRA DA SILVA; LAURENTINO OBZUT JUNIOR; LAURO SQUIBA JUNIOR; LAYNEL HENRIQUE ROSA LISBOA DOS SANTOS; LEANDRO APARECIDO TINELLO; LEANDRO BARBIOT DOS SANTOS; LEANDRO CORDEIRO VANNI; LEANDRO DE GODOY; LEANDRO DE PADUA SILVA; LEANDRO DI LAZZARI; LEANDRO HENRIQUE CORREA; LEANDRO KULKA; LEANDRO LAZZARIN; LEANDRO LIMA GALVAO; LEANDRO MANOSSO GONCALVES; LEANDRO PEDRO ROSANELI; LEANDRO PISKA ALBANSKE; LEANDRO POLAK; LEANDRO RODRIGUES; LEANDRO SIEBURGER; LEANDRO TOMAZ DA SILVA; LEIA NAPOLEAO MOREIRA MACHADO; LEILA IANZEN DE OLIVEIRA; LENNON CACHOEIRA SCHEDOLSKY; LENON RUFATTO; LEONARD DAVILA GIACOMEL; LEONARDO DA COSTA LAUREANO DE LIRA; LEONARDO GOMES JUNIOR; LEONARDO LUIZ FIRMINO BIANCON; LEONARDO MATHEUS ROESNER RAMOS; LEONARDO RODRIGUES TRINDADE; LEONARDO VIERCINSKI; LEONEL CESAR BATISTA; LEONEL PIRES DA SILVA JUNIOR; LEONID BRESJNEV RODRIGUES PIRES; LETICIA DE FATIMA FRAZAO; LIANA IUCKER; LILIAN ORZECHOWSKI; LINCOLN ADELARDO DA CUNHA PEREIRA; LINCOLN CRISTIAN MACHADO; LINDOMAR KULLACK; LINDOMAR MACHADO PENTEADO; LINDSEY ANDREA NEDORUB; LIS CLAUDIA DE LARA ROCHA; LISMAEL FREIRE VIANA; LISSANDRO DE JESUS DA SILVA; LIVIA REGINA LAY MARQUES GIORDANO SOARES; LOIDE CORDEIRO MALLO; LOIDE GONCALVES DE OLIVEIRA DA SILVA; LORIANNE MIRANDA MARTINS; LORIVAL QUADROS DA SILVA; LOURENCO RENATO NADOLNY JUNIOR; LUANA CARLA DE FREITAS; LUCAS AMERICO VILLATORI; LUCAS ANTONIO PEGO DOS SANTOS; LUCAS FERNANDES; LUCAS HENRIQUE KLAUS; LUCAS KREMER; LUCAS MOREIRA; LUCAS PENCZKOSKI; LUCAS PERDONCINI DOS SANTOS; LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA; LUCELIA ANDRADE SANTOS; LUCIA MAYUMI PROPHETA SOMEYA; LUCIANA APARECIDA RIBAS XAVIER; LUCIANA CHVED CORREA; LUCIANA DIAS DE LIMA; LUCIANA SANTOS CORDEIRO MAZON; LUCIANA ZULMIRA CRUZ MICHELLS; LUCIANE CRISTINE BORCATTE; LUCIANE DE OLIVEIRA GIACOMITTI; LUCIANE MACHADO; LUCIANO ANTONICHEN DE CAMPOS; LUCIANO BONETTI; LUCIANO CESAR PEREIRA; LUCIANO CORDEIRO DE GOES; LUCIANO DANILO MACHADO; LUCIANO DE JESUS PORTES; LUCIANO DE MELO; LUCIANO DO PRADO CAMARGO; LUCIANO FERREIRA DA SILVA; LUCIANO LASCOSKI; LUCIANO MACHADO NEWTON; LUCIANO MELO DE LUCENA; LUCIANO VIEIRA DA ROSA; LUCILEI FERREIRA; LUCILENE DE SOUZA SILVA MOREIRA DA COSTA; LUCIMARI NOGOSEK CARVALHO; LUCINALDO FISCARDI BATISTA; LUCINEIA APARECIDA DOS SANTOS MARQUES; LUCINEIDE SILVA SOUZA; LUIS ANTONIO ULLMANN; LUIS APARECIDO MAGALHAES; LUIS CARLOS DA SILVA; LUIS CARLOS DOS SANTOS; LUIS CARLOS FERREIRA DE LIMA; LUIS CARLOS JUSTINO; LUIS FABIANO DE ALMEIDA PRADO; LUIS FELIPE HOFFMANN FELIZARDO; LUIS FERNANDO PIASSESKI; LUIS FERNANDO TEREZIN; LUIS FERNANDO XAVIER DE OLIVEIRA; LUIS KULIK; LUIS LOPES; LUIS PAULO DOS SANTOS CIESLAK; LUIS PAULO SARAIVA; LUIS ROBERTO RONCOLATO; LUIS ROGERIO CZEKOWSKI DIAS; LUIZ ALBERTO GONCALVES PEREIRA; LUIZ ALBERTO MEZZOMO; LUIZ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS; LUIZ ALEXANDRE LABIAK; LUIZ ARMANDO SOARES BELLANI; LUIZ AUGUSTO GONCALVES DE ARAUJO; LUIZ BATISTA PORTES; LUIZ BRUNO DULZ; LUIZ CARLOS ADRIANO; LUIZ CARLOS ALVES DE BRITTO; LUIZ CARLOS CARDOSO; LUIZ CARLOS DE BARROS CORDEIRO; LUIZ CARLOS DE BONFIM; LUIZ CARLOS DOS SANTOS; LUIZ CARLOS GERENT JUNIOR; LUIZ CARLOS MACIEL JUNIOR; LUIZ CARLOS PADILHA; LUIZ CARLOS PEREIRA; LUIZ CARLOS PIRES; LUIZ CARLOS RIBEIRO; LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA; LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA; LUIZ CARLOS SOARES; LUIZ CESAR FRANCISCHETTI; LUIZ CORDEIRO DE GOES; LUIZ FELIPE QUEIROZ TAVARES; LUIZ FERNANDO BROCHONSKI; LUIZ FERNANDO CARVALHO; LUIZ FERNANDO DE MORAES; LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA; LUIZ FERNANDO DOS ANJOS; LUIZ FERNANDO FAGUNDES; LUIZ FERNANDO MARTINS DE RAMOS; LUIZ FERNANDO MOSKO; LUIZ FERREIRA DOS SANTOS; LUIZ GOMES DA COSTA JUNIOR; LUIZ GUILHERME BELLOTTO; LUIZ GUILHERME PRUETER; LUIZ GUSTAVO SANTOS POLI; LUIZ HENRIQUE CORDEIRO SEGALA; LUIZ JUAREZ PINHEIRO; LUIZ MAYNARDES GUERREIRO; LUIZ OTAVIO ARFELLI; LUIZ REINALDO RUTH LIMA; LUIZ SCHMIDT KRAINSKI; LUIZ WOZNIAK; LURDELI MIRANDA BODACHNE; LURDES MARIA GLUZEZAK; MACIEL DAVID CHAVES NETO; MAICON ANDREIKI RODRIGUES DE LIMA; MAICON SIMOES; MAIRA ESLAINE TREVIZAN; MANOEL AMARO DA SILVA FILHO; MARCEL BOFF; MARCEL REWAY; MARCELA ANDREIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA; MARCELINO MARTINS ALBIGO; MARCELL OVINSKI DE CAMARGO; MARCELO ADONES SEIBT; MARCELO ANDRE BARBIERI; MARCELO BATANIN; MARCELO CIDRAL DA COSTA; MARCELO DE ALMEIDA; MARCELO DE MORAES FRANKE; MARCELO FELIPE LEDOUX; MARCELO FERREIRA DOS SANTOS; MARCELO FRIMANN; MARCELO GABRIEL NUNES DOS SANTOS; MARCELO GASPAR; MARCELO GERMANO BERALDO; MARCELO GONCALVES MAIA; MARCELO GOULART RODRIGUES; MARCELO GUEROCA GOMES; MARCELO HENRIQUE CASTRO ALVES; MARCELO HENRIQUE VAZ; MARCELO JHEFERSON DOS SANTOS; MARCELO JOSE RODRIGUES DA ROSA; MARCELO KRASOWSKI; MARCELO LOURES RIBEIRO; MARCELO LUIZ BLOOT; MARCELO MESQUITA; MARCELO MUNHOZ BARBOSA; MARCELO PETROSKI; MARCELO PICININ; MARCELO RENATO BRUN; MARCELO RIBEIRO; MARCELO RODRIGO COBLINSKI; MARCELO ROSSANEZI; MARCELO SILVA CABRAL; MARCELO SILVA SOUZA; MARCELO VIANA DA COSTA; MARCELO YUJI MACHADO; MARCIA ELIZANDRA KAUFMANN DO ROSARIO; MARCIA MARIA DE PAULA E SILVA; MARCIA SALETE DA SILVA CARNEIRO; MARCIANE APARECIDA SEBBEN PARIZOTTO; MARCIANO FERNANDO MONTEIRO; MARCINO LUCCAS; MARCIO ANTONIO FILHO; MARCIO BATISTA PIRES; MARCIO BIAVATTI; MARCIO BORGES DA SILVA; MARCIO CLEIDSON NOVAKOWISKI; MARCIO DA COSTA NEVES; MARCIO DOS SANTOS PADILHA; MARCIO FERNANDO CASADO; MARCIO GREVINSKI JUNIOR; MARCIO JOSE SCHELEIDER; MARCIO LEME HALAT; MARCIO LUIS ENGELMANN; MARCIO MAGALHAES RICETO; MARCIO ROBERTO KOSLOSKI; MARCIO ROBERTO MARTINS GUIMARAES FILHO; MARCIO SAKAKIBARA; MARCIO VALENCIO CARDOSO DE LIMA; MARCO ANTONIO CEMIN DE BARROS; MARCO ANTONIO CLEMENTE DA SILVA; MARCO ANTONIO DA SILVA; MARCO ANTONIO GONSALVES ORTIZ; MARCO AURELIO BIANCHINI MEIRA; MARCO AURELIO GRUCZKOSKI; MARCO AURELIO REGES; MARCO AURELIO SEGOVIA AQUINO; MARCOS ALEXANDRE PONCIANO DE JESUS; MARCOS ANTONIO GIROTTO; MARCOS ANTONIO KRONBAUER ROSA; MARCOS ANTONIO MANARINI DA SILVA; MARCOS ANTONIO VALERO; MARCOS ANTONIO VALMORBIDA; MARCOS AURELIO CORREA SOARES; MARCOS AURELIO NEUMANN; MARCOS AURICLERY MADUREIRA ZELENSKI; MARCOS BACHMANN; MARCOS BRUNETTO CARI; MARCOS CAMARGO; MARCOS CARDOSO; MARCOS DJOVANE TERRA; MARCOS EDUARDO MUNIZ; MARCOS GONCALVES DOS SANTOS; MARCOS JESSE RIBEIRO DO VALE; MARCOS LAVALL; MARCOS OZIRIS GOMES BATISTA; MARCOS PAULO FACCIN; MARCOS PAULO FERREIRA; MARCOS PAULO ROMAN; MARCOS PAULO SANTOS DA COSTA; MARCOS PEREIRA DA LOMBA; MARCOS PISTORE; MARCOS ROBERTO TERLESCKI; MARCOS ROCHA GONCALVES; MARCOS SIMONI; MARCOS VALERIO ASSAI; MARCOS VELOZO RAMOS; MARCOS VIDAL; MARCUS VINICIUS CARLOS DE SOUZA; MARGARETH ESPLUGUES KEIK; MARGARETH MENEGASSIO SONALIO; MARIA AUGUSTA RIBEIRO BORGES; MARIA CAROLINE PINHEIRO MEIER; MARIA CLAUDIA LARA DA COSTA; MARIA CRISTINA REPUKNA; MARIA DE LOURDES ALVES RIBEIRO; MARIA ECLEIA RIBEIRO TERRES; MARIA IZABEL CORDEIRO PEDROSO; MARIA JOANICE SOARES DOS SANTOS BORGES; MARIA LEONOR FALCOSKI; MARIA LUISA DA SILVA; MARIA NATALINA DE CARVALHO; MARIA SIMONE LIELL; MARIANA BRANDES GUIMARAES; MARIANA ELISA ESPLUGUES MELLO; MARIANA GREIN BODNAR MENDES; MARIANE KLEIN; MARIETE APARECIDA PAQUET; MARILDA DE FATIMA ARRUDA DOS SANTOS DE AZEVEDO; MARILDA DE FATIMA CARNEIRO BAQUETA; MARINES HETTWER DOROCHOWICZ; MARIO ALGACIR BISCAIA; MARIO CEZAR MAZUR; MARIO CLAUSS; MARIO DO NASCIMENTO; MARIO FERNANDES DE SOUZA; MARIO JOSE MAGALHAES RICETO; MARIO LUIZ BUDENECK; MARIO LUIZ MAYER AMBOS; MARIO SCOROBOATEI; MARIO SERGIO DE FRANCA ALBINI; MARIO ZIVIANI; MARISA STUMBO; MARISTELA CANDIDO; MARISTELA PALUDO DA SILVA; MARIUS ALONE FERREIRA DA COSTA; MARLENE DA ESTRELA PEREIRA; MARLENE DA VEIGA DOS SANTOS; MARLENE DO ESPIRITO SANTO DA SILVA; MARLENE LOPES DA SILVEIRA; MARLENE PAETZOLD; MARLI PEREIRA MONTEIRO; MARLON CEZAR JARDIM; MARLON DUTRA CASTRO; MARLON FELIPE FERRONATTO; MARLON NEPOMOCENO LEAL; MARLON SIBERT DA ROSA; MARLON SILVEIRA ANDRETTA; MARLUS KAEHLER BENDLIN; MARLUWS SERGEY DA COSTA E SILVA; MARONILSON DE AQUINO; MARQUINHO MUZEKA PINTO; MARQUITO APARECIDO LIGOSKI BETIM; MARTINA SCHRODER; MATHEUS DAVILLA SAVIO; MATIAS PODBEVSEK; MAURI JOSE DOS SANTOS VIDAL; MAURICIO ANDRE DE CAMPOS; MAURICIO ANTONIO SCHELEIDER; MAURICIO ANTUNES DOS SANTOS; MAURICIO AZEVEDO; MAURICIO DORNELLES FERREIRA DO VALLE; MAURICIO GASPARINI SILVANO; MAURICIO HENRIQUE CHAVES; MAURICIO OSNI DANELUZ; MAURICIO RICARDO BOSIO; MAURO DO CARMO; MAURO TKATCH; MAX WILLIAM NAZARIO MURR; MAXWELL DE SOUZA SILVA; MAYCKON MOREIRA BORGES; MAYCKON RODRIGO LAZAROTO MACHADO; MAYCON DOUGLAS TAVARES RAMOS; MAYCON RODRIGO MOREALE; MEIRE HAREMI KANESHIRO; MELISSA CRISTINA ANTUNES; MERCIEL JOSE DA ROSA; MESSIAS ALBANO DA SILVA; MEZAQUI DOS SANTOS; MICHAEL QUEIROZ; MICHEL BUENO BAGGIO; MICHEL DE OLIVEIRA; MICHEL FARAH SEREDNICKI; MICHELE CAMARGO IAMAGAMIN; MICHELE RAMOS PEREIRA; MIGUEL AUGUSTINHO DA CONCEICAO; MIGUEL DE LIMA VIANA; MIGUEL RENATO TISQUE DOS SANTOS; MILAN CEZAR IVKO; MILENE PEREIRA; MILTON FERREIRA; MILTON VILSON SCHWANKE; MIRAUDI ALVES FARIAS; MISAEL FERNANDES; MOACIR AMORIM COSTA; MOACIR FRANCISCO SIERRA GARROTE; MOISES LUCIETTO; MOISES PINHEIRO DAS NEVES; MONICA APARECIDA NALON COMERLATO; MONICA MULLER; MURILO JOSE SANTOS; MURITCHELLO DE OLIVEIRA; MYRON CONRADO MAXIMIANO; NADIR CHOMEM JASKIW; NARCISO BEDUM LABIGALINI; NARCISO JOSIAS MELLO; NATAL PEREIRA DA SILVA; NATALICIO WEBER; NATANAEL MANARINI DA SILVA; NATHAN DE LIZ ROCHA; NELSON BUENO; NELSON LUIS SAFIANO; NELSON LUIS STEFANIAK; NELSON MACHADO DOS SANTOS; NEOMAR ANTONIO MIOTTO; NERI MACHADO; NEURALDO QUINTILIANO ROCHA; NEUSA IZIDORIO DA SILVA; NEUSSANDER ROBERTO CALEGARI; NICKOLAS BASSO STERNHEIM; NIKOLAI RENATO CUNICO; NILSON CARLOS IASINSKI; NILSON JOSE DALABARBA; NILSON ROBERTO TRAIN; NILSON VIEIRA LUZ; NILTON CESAR PREHS; NILTON CEZAR DA CONCEICAO; NILTON MARTINS; NILTON ROBERTO CHAVES BARBOSA; NILVA BAMBERG; NILVO DE ROSSO; NILVO PEREIRA; NIVALDO APARECIDO BATISTA; NIVALDO SANTO RODRIGUES; NORBERTO POLACHI FERREIRA; NORBERTO WISNIEWSKI; NORMA LILIAN GONCALVES COSTA; NORTON LUIZ DA CUNHA; NYUMAR LICHINSKI; ODAIR DE FREITAS HOFFMANN; ODAIR JOSE DE OLIVEIRA; ODAIR JOSE FERREIRA VIEIRA; ODAIR JOSE HOLDEFER; ODAIR MOREIRA SANTOS; ODAIR STALCHMIDT JUNIOR; OESLEY ROCKTESCHEL; OFLAVIO FARIAS DE LIMA; OILSON ALMEIDA DE JESUS; OLIZETE GOMES DE SOUZA; OLOIR DE JESUS MARTINS; OLSSAMAR SACCON; ONEIDE MIGUEL MATCIULEVICZ JUNIOR; ORIVAL MILITAO; ORLANDO CESCO JUNIOR; ORLANDO DOS SANTOS GUEDES; ORLANDO PADILHA; OSAIR DA ROSA; OSEAS RODRIGUES FECCI; OSIEL DE PAULA VELOSO; OSMAIL ALVES GONCALVES; OSMAIR RIBEIRO DOS SANTOS; OSMAR ANTONIO ALVES DOS SANTOS; OSMAR CORADIN JUNIOR; OSMAR FREZ BOCKORNY; OSMAR MORAES PADILHA; OSMAR REPULA; OSMIR DOS SANTOS; OSNI DE JESUS RIBEIRO; OSVALDO CELSO SCARSETTO; OSVALDO FERNANDES QUEIROZ; OSVALDO NOGUTI; OSVALDO SILVESTRI; OVANDIR PINHEIRO DE FREITAS; OZEAS MIGUEL MACHADO; OZEIAS RAMOS DE OLIVEIRA; OZEIAS RODRIGUES ARCANJO; OZIAS DE SOUZA MARTINS; OZIEL GONCALVES DA SILVA; OZIRES ANTONIO BOBATO; PABLO APARECIDO SANTUCCI; PAMELA CRISLEY BOBATO MUSIAL; PAMELA DE CASTRO MOTA; PATRICIA AMARAL; PATRICIA CORREA; PATRICIA GONCALVES SILVA; PATRICIA SAYURI SUGAHARA; PATRICIA TOMADON FURLAN; PATRICIA TOMASCHITZ DE MOURA BISCAIA; PATRICK FRANCIOLLI MACIOSZEK; PATRYCIA FOLADOR AUER NOVAK; PAULA BORCK SOARES; PAULA CRISTINE MEINERTZ; PAULINO ABITANTE; PAULO ALESANDRO PERES; PAULO ANTONIO DO VALE JUNIOR; PAULO CECOTI; PAULO CESAR ENGRAF; PAULO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS; PAULO CEZAR PALOSCHI; PAULO DE JESUS; PAULO DOS SANTOS; PAULO FERNANDO BORGES; PAULO FONSECA JUNIOR; PAULO GOMES DA SILVA; PAULO GUSTAVO DO VALE; PAULO HENRIQUE DA SILVA; PAULO HENRIQUE GUEDES DALMOLIM; PAULO JOSE DE BRITO CHAVES; PAULO JULIO QUADROS JARDIM; PAULO LIMA DA SILVA; PAULO POPOWISKI DE LARA; PAULO ROBERTO CORDEIRO; PAULO ROBERTO DE LIMA; PAULO ROBERTO KLAPOWSKA; PAULO ROBERTO MESQUITA; PAULO ROBERTO TAQUES; PAULO ROGERIO JACOBY; PAULO ROSANO RODRIGUES DE CARVALHO; PAULO SERGIO DA ROCHA; PAULO SERGIO FERREIRA ANTUNES; PAULO SERGIO NEGRELE; PAULO SERGIO RODRIGUES; PAULO SERGIO VALENTIM; PEDRO ADRIANO DA SILVA; PEDRO ALEIXO KURZYDLOVSKI; PEDRO ANTONIO PAINI; PEDRO BECKHAUSER; PEDRO GERALDO DOS PASSOS SIMOES; PEDRO GOGOLA; PEDRO GONSALVES; PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE; PEDRO HENRIQUE SOLEK; PEDRO LUIZ SILVA DE MORAIS; PEDRO ROBERTO BITTENCOURT; PEDRO SILVERIO DE SOUZA; PEDRO ZABOROSKI JUNIOR; PETRONIO DA SILVA SOUZA; PITER GUIMARAES TOLEDO; POLYANE APARECIDA BEHETY SHELIGA; PRISCILA PAULA PECCHER; PRISCILLA JULLY GUEDES GONCALVES DE CERQUEIRA; RACELI ADRIANA CECCHIN; RAFAEL ABRAO; RAFAEL APARECIDO PAGLIA; RAFAEL BIELAK; RAFAEL CANAVARRO CELESTINO; RAFAEL CEOLIN; RAFAEL CORREA FRANCA; RAFAEL COSTA SOARES; RAFAEL DA CRUZ PEDROZO; RAFAEL FABIO GUAREZ; RAFAEL GASPAR SATURNINO; RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS; RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MULLER; RAFAEL IGLESIAS TEODORO DOS SANTOS; RAFAEL KEITI NAWATE; RAFAEL LUIZ BATISTA; RAFAEL MANGI FERREIRA; RAFAEL MOREIRA GOES; RAFAEL MUSSAK JUNIOR; RAFAEL PIMENTEL; RAFAEL PIOLA; RAFAEL PRZYVITOWSKI PADILHA; RAFAEL RODRIGO FIORI; RAFAEL SYDLOWSKI BARCZAK; RAFAEL TAVORA ANAICE; RAFAELA ROBERT; RAFAELY CARPES CORTES; RAPHAEL CAMPOS HUNGARO DOS SANTOS; RAPHAEL DA ROLD CORREA; RAPHAEL HENRIQUE MOREIRA SANTOS; RAPHAEL LUIS PRODOSSIMO; RAPHAEL ROLAO PASQUALI; RAQUEL DE FATIMA BASTOS SEIXAS; RAQUEL KELLER; RAQUEL SOLEK; RAUL COMAMALA GOMES; REGIANE TREICIKI; REGINALDO APARECIDO DE LIMA; REGINALDO APARECIDO DOS SANTOS; REGINALDO CONTREIRA TORRES; REGINALDO DA SILVA; REGINALDO GOMES ZIMOLONG; REGINALDO JOSE PEREIRA; REGINALDO PORFIRIO DOS SANTOS; REINALDO BRUCH; REINALDO BUENO DOS SANTOS; REINALDO NICHAK; REINALDO RIOLA; RENAN ANTONIO DE LIMA FARIA; RENAN ZANINI SOARES; RENATO CEZAR LACHOVSKI; RENATO DE OLIVEIRA FILHO; RENATO DOARTE; RENATO DOMINGUES TEIXEIRA; RENATO GROSKI; RENATO MIGUEL DE JESUS; RENATO MONTEIRO DOS SANTOS; RENATO WONS DOS SANTOS; RENI ASSIS; RENILDE DA LUZ; RICARDO ANTONIO NUCITELLI; RICARDO DE LIMA FARIA; RICARDO DIAS PICKARSKI; RICARDO GROSSKOPF; RICARDO JOSE DE RIBAMAR MEIRA DA COSTA; RICARDO JOSE SALES DE JESUS; RICARDO LUIZ BORGES; RICARDO LUIZ KRUEGER; RICARDO NASCIMENTO DA SILVA; RICARDO RODRIGUES DA SILVA; RICARDO SEIFFERT DOS SANTOS; RICARDO SOLEK; RICARDO VIEIRA GUIMARAES; RIVANILDO ALBOITE RAMOS; ROBERILDO FRANCISCO DE FARIA; ROBERT FERNANDO LEITE LISBOA; ROBERTA DE CARLA PERETTI LUCIANO CARDOSO; ROBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR; ROBERTO APARECIDO KIERSKI; ROBERTO ARNO DRIEMEIER; ROBERTO CARLOS BIN; ROBERTO CARLOS DENGO; ROBERTO DA SILVA; ROBERTO DINIZ SKIBA; ROBERTO GONCALVES DE CERQUEIRA; ROBERTO HAAS; ROBERTO ORDAKOVSKI; ROBERTO VAZZATA; ROBERVAL REQUIAO; ROBI FRIESEN; ROBISON AUGUSTO DA SILVA DIAS; ROBISON KAVALKIEVICZ; ROBISON ROGERIO DA SILVA; ROBSON ALVES DE ALCANTARA; ROBSON CAVASSIM RAFFO; ROBSON EMILIO AMADEU; ROBSON JOSE NAZARIO; ROBSON MAIA RODRIGUES DOS SANTOS; ROBSON PERIN DA SILVA; ROBSON ROBERTO DOS SANTOS GARROTE; RODOLFO MULLER JUNIOR; RODOLFO PEREIRA MACEDO; RODRIGO ALVES FARIAS; RODRIGO BERLANDA VIANA; RODRIGO BONKOSKI; RODRIGO CAILLOT; RODRIGO CESAR MONTEIRO; RODRIGO DALLASTRA; RODRIGO DE OLIVEIRA MAREGA; RODRIGO DOS SANTOS; RODRIGO DRUSZ; RODRIGO EDUARDO MATTE; RODRIGO FERNANDES; RODRIGO FERNANDO ALVES; RODRIGO GIMENES DA SILVA; RODRIGO GOMES DE SIQUEIRA; RODRIGO KEVIM GOMES ALVES; RODRIGO MAIA; RODRIGO MARTINS LEAL; RODRIGO MELLO DE MATTOS; RODRIGO MELO DE OLIVEIRA; RODRIGO MOREIRA SOARES; RODRIGO MORENO ROSA; RODRIGO PEDROSO GONCALVES; RODRIGO PEREIRA RODRIGUES; RODRIGO RAMON ESCHHOLZ; RODRIGO RODRIGUES DA SILVA; RODRIGO ROSA CALIXTO; RODRIGO ROSA FRAGOSO; RODRIGO SETNARSKI; RODRIGO STORTI; RODRIGO VANALI; RODRIGO VOTTERI; ROGER DO CARMO FARIAS; ROGERIO CARVALHO DE SOUZA PEREIRA; ROGERIO DE CASTRO OZORIO; ROGERIO LUIS PRZENDZIUK; ROGERIO MACIEL DE ALENCAR; ROGERIO MIROLDI PADILHA; ROGERIO PEDRO ROVER; ROMERITO FARIA SANTOS; ROMEU CRUZETA; ROMEU RIBAS RODRIGUES; ROMEU ZAMBRANO; ROMILDO DE SOUZA; ROMUALDO FILIPUS; ROMUALDO LOTH; ROMULO JORGE LEITE PENA; RONALDO ADRIANO CZEKOWSKI; RONALDO ANTONIO COSTA; RONALDO AVELINO DA SILVA; RONALDO DIAS THOMAZ; RONALDO JOSE KOCHINSKI; RONALDO OLIVO; RONALDO RIBEIRO DE ANDRADE; RONALDO RODRIGUES LEITE; RONALDO TRIZOTE SALDANHA; RONALDO WANDER FERNANDES; RONIVAN BASSANI CAMPOS; ROQUE COSTA; ROQUE SAUSEN; ROSALVO PECHEFISTE PEREIRA; ROSANA DE FATIMA ELIAS DA SILVA; ROSANE DONIZETI DA SILVA; ROSANGELA BOAVA PINTO; ROSANGELA PIRES ROSA; ROSANGELA SALETE CAPPELLESSO; ROSCIMAR ROSA; ROSELI ELENICE MONFROI ZAMBONI; ROSELI TEREZINHA SKOLMOVSKI; ROSEMEIRE LIMA PINTO; ROSEMIR SCHEID; ROSIANE ALVES; ROSILEI DA COSTA ROSA FARIAS; ROSIMARA DA SILVA TOMAZ VASCONCELO; ROSIMERI LUCIANE REMBOSKI; ROSINEI APARECIDO DA SILVA; ROSIRENE CAMARGO PINTO DA CRUZ; ROSMAR DE OLIVEIRA; RUBENS ALEX FAGUNDES; RUBENS FERREIRA DA COSTA; RUBENS JOSE FERREIRA; RUBENS MARTINS CORREA; RUBENS MILLARCH; RUBERLEI CAMPOS HEIL; RUBIA LODI; RUBIA ROBERTA BARBOSA RIBAS; RUBIELI MARIA FAGUNDES; RUDI ELINTON DE LIMA; RUDI KOCHHANN; RUDIAMARA LOPES DE OLIVEIRA; RUDINEI PAULO MARQUES CORREA; RUDINEI PAZ QUEIROZ; RUTH ELIZABETH JENSEN; RUTHE SCHNEIDER; RUY FRANCISCO GRUMMT; RUY PEDRO KLEIN NETO; SADI NAZARENO CAMARGO; SADILIO RIZZON VIEIRA; SAIMON TIAGO DA ROCHA; SALETE FONTANA AMARAL; SAMUEL AGUIAR; SAMUEL MURILO FRANCO BATISTA; SAMUEL VERGILIO DE PAULA; SAMUEL WAENGA; SANDERSON WILMAR MAGALHAES; SANDIR LEONARDO PEREIRA DA COSTA; SANDRA SOARES FROIS; SANDRINI DE FREITAS SCREMIM; SANDRO APARECIDO GOLLO; SANDRO CARLINHO SEFFRIN; SANDRO GIONGO; SANDRO JOSE MARQUES; SANDRO LUIS ALVES DE OLIVEIRA; SANDRO LUIS ROLAO; SANDRO LUIZ SMOLINSKI; SANDRO SOARES RODRIGUES; SANDRO THOMAZ BLUM BUDNIK; SARA STRAPASSON; SAUL PIMENTEL FILHO; SCHEILA DOMINGUES; SCHIRLEY SILVA DE SOUZA PACHECO; SEBASTIAO DOMINGUES DA SILVA FILHO; SEBASTIAO GONCALVES CASTILHO; SEBASTIAO SOUZA QUEIROZ; SEBASTIAO VALMIR GONCALVES; SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA; SERGIO CARARO; SERGIO DE OLIVEIRA; SERGIO EDILSON VIDAL GOMES; SERGIO LUIZ DE FREITAS; SERGIO LUIZ MENDES; SERGIO MARQUES CORDEIRO; SERGIO MENDES BOTELHO; SERGIO RICARDO WARDZYNSKI; SERGIO SIMAO QUINTANA; SERGIO SIMAO QUINTANA JUNIOR; SERGIO WUNSCHE; SHEYLA STADLER; SIDINEI MARTINS DA SILVA; SIDNEI BONO CAETANO; SIDNEI GONCALVES DA SILVA; SIDNEI JOSE WEBER; SIDNEI RIBEIRO; SIDNEI WISNIEWSKI; SIDNEY JOSE MALINOWSKI; SILAS DE OLIVEIRA; SILMAR DE OLIVEIRA; SILVANA DOS SANTOS KRAINSKI; SILVANA MARIA WASSONSKI BUENO; SILVANA PIRES DA GRACA; SILVANE MARIA MACEDO; SILVANI BEATRIZ MIRANDA GRALAK; SILVANIA SANCHES SEGALIO MARANGONI; SILVANO BRUGNARA; SILVIA BORBA ZANETTI; SILVIA HELENA HENRIQUE DA SILVA KRAIESKI; SILVIA MONTANARI; SILVIA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA; SILVIA TEREZINHA KOZIEN; SILVIANE REGINA DALECIO MAICHAKI; SILVIO CELESTINO LEPCHACK; SILVIO CESAR DOS SANTOS; SILVIO CESAR FABRO; SILVIO CESAR GROSSKLAUS; SILVIO CEZAR CHARACHOUSKI; SILVIO DE AVILA MATOS; SILVIO DE JESUS MANGGER; SILVIO JOSE GRIZ; SILVIO LUIS ALVES DA CRUZ; SILVIO SIMIAO; SILVIO ZANA JUNIOR; SIMERI MICHIKO AIKO; SIMONE MARIA SOUTHIER DA SILVA; SIRLEI BACK; SIRLENE SALLUM; SIVONEI JOSE PIRES DE LIMA; SOLANGE DE PAULA GODOI; SOLMARIANE MACHINSKI DE SOUZA; SONIA CARDIAS DE OLIVEIRA CAMPOS; SONIA EVANGELISTA DOS SANTOS; SONIVALDO DE FREITAS; SORRAILA NAUFAL; SUELI DOS SANTOS TRINDADE VOLPATO; SUSANE SOLANGE LA BANCA DA SILVA; SUZANA APARECIDA XAVIER; SUZANA DE OLIVEIRA VELOSO; SUZETE REGINA PIASECKI; TABATA FERNANDA SUCZECK; TAIS LUZIA CADORIN PERES; TAIS PAETZOLD PALMA; TAIS ROSAS ROGINSKI; TAMARA DEINA DE OLIVEIRA; TAMARA JUSTUS DE BRITO; TANIA BARCHIK DA ROCHA; TANIA CRISTINA SASAYA; TATIANE MARIA DA SILVA; TATIANE THOMAZINI; TATIANE TREICIKI; TEILOR MITZKO; TELMO DARCH RUPPEL; TEREZA PERANTONI; THAIS LEAO DOS PASSOS; THALES RECH; THIAGO ALLAN GUIMARAES; THIAGO DE OLIVEIRA; THIAGO FERNANDO DE MATOS; THIAGO FERREIRA FIGUEIREDO; THIAGO GONCALVES DA SILVA; THIAGO HENRIQUE AMBROSINI LIMA; THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS; THIAGO MARCONDES DAS DORES; THIAGO MARLON BALTAZAR ROBES; THIAGO PIRES ZENI; THIAGO PLANCA; THIAGO TERRAS; THIAGO TREVIZAN GROKSKREUTZ; THOMAS EDSON CLEMENTE GONCALVES; THOMERSON GONCALVES SANTAREM; TIAGO CIOLA MARTINSKI; TIAGO DA SILVA FERREIRA ROCHA; TIAGO FELIPE GUIMARAES; TIAGO INACIO DA SILVA; TIAGO MACHENSKI ZARPELON; TIAGO MATEUS DOS SANTOS; TIAGO MIKUSKA; TIAGO MONTEIRO ROSA; TIAGO ROBERTO TOHONCA; TIAGO YUICHI NAGATA; TINOR MARCOS MACHADO; TISSIANA KARINA KUNRATH; TONI RICARDO BABINSKI; UEKLYS ADRIANO DE PAULA; UILSON DIAS BRUNO; UILTON DE PAULA SOVINSKI; ULISSES BRASILEIRO BARCELLOS NUNES; VAGNER CARLETTO; VAGNER JOAQUIM; VAINER BORGES DE CERQUEIRA; VALDECI GARCIA COSTA; VALDECI JOSE KEKES BORSUK; VALDECIR ALVES; VALDECIR ANTONIO ROSANELI; VALDECIR NERI ELSNER; VALDECIR SOARES; VALDEIR DA SILVA; VALDEMAR CANEI NETO; VALDEMIR BACIL DOS SANTOS; VALDENIR LUIS GROSSELLI; VALDENIR PEREIRA; VALDICIR DAMINELLI; VALDINEI ANTUNES MOREIRA; VALDINEI CHIMBORSKI LOPES; VALDINEI DOS SANTOS NOVAIS; VALDINEI STORER; VALDIR ANTONIO RIGON; VALDIR CORREA DA SILVA; VALDIR DE OLIVEIRA MACHADO; VALDIR MATEUS DE OLIVEIRA; VALDIR RAMOS; VALDIRENE TAVARES RODRIGUES DA SILVA; VALDNEI SOUZA BRANDAO; VALDOIR MOTA DE SOUZA; VALDOVINO TADEU PERONDI; VALERIANO MARCOS RIEDI; VALERIO MACIJESKI; VALFRIDO SIQUEIRA; VALMIR DE SOUZA; VALMIR ELI ARIELLO; VALMIR KULTZ; VALMIR RIGONI; VALMIR VILSON THOMAS; VALNEY RIBAS DA SILVA; VALSIR PUERARI; VALTAIR APARECIDO FERREIRA; VALTENCIR VARELA DA SILVA; VALTER ALVES DE OLIVEIRA; VALTER CLAUDIO SCHNEIDER; VALTER HONORIO RIGONI; VALTER TARCISIO DE OLIVEIRA; VALTER VIDAL DIAS; VANDERLEI ANTONIO ECKERT; VANDERLEI DE MORAES ALAMINO; VANDERLEI EUGENIO ROSA; VANDERLEI GONCALVES DA SILVA; VANDERLEI LUIZ CAVALI; VANDERLEI RODRIGUES SOARES; VANDERLEI SALVADOR DOS SANTOS; VANESSA BONATTO PINHEIRO; VANESSA LAZZARI; VANESSA VIEIRA DA ROSA; VANESSA VIEIRA ROSA BLUM; VANIA CRISTINA DA SILVA; VANIA DA LUZ PEREIRA; VANIA LUCAS; VERA LUCIA DOS SANTOS; VERA LUCIA WUNSCH; VERGILIO PREVIDI NETO; VERONICA ZIELINSKI; VERONICE PLUCINSKI; VICENTE JOSE GERONAZZO; VICTOR HUGO VANDRESEN; VILCEU MACHADO COSTA; VILMAR ALVES DE OLIVEIRA; VILMAR BURDA; VILMAR SOARES; VILMAR VAZ; VILMAR WILINSKI; VILMARI APARECIDA TABOR ZADRA; VILSON FERGS; VILSON FERNANDO DO CARMO; VILSON FERNIANI; VILSON LUIZ ZVIR; VILSON MARQUARDT; VILSON MARTINS; VINICIUS BITTENCOURT ALBERTI; VINICIUS GUILHERME BRISOLA MACHNIEWICZ; VINICIUS JOAO VIENC; VINICIUS RIBEIRO RAMOS; VINICIUS SANTIAGO SIERACKI; VINICIUS SANTOS FERREIRA; VITOR SERRANO DOS SANTOS; VIVALDO ZOTTO DE ANDRADE; VIVIANE APARECIDA SCHAMN PABIS; VIVIANE ELOISA LIMA FERREIRA GRAEBIN; VOLMIR JOSE DE BONA; VOLNEI BALDO; VOLNEI MAIA DANIEL; WAGNER ALBINO DA SILVA; WAGNER CRISTIANO ANTONELLO; WAGNER DAVID DOS REIS; WAGNER DIAS MARINS; WAGNER HENRIQUE CAMARGO; WAGNER LUIZ BENATO; WAGNER LUIZ CORDEIRO; WAGNER ROBERTO DOS REIS; WAGNER WILLMS; WALDEREZ DE FATIMA RIBAS; WALDIR GONCALVES; WALDOMIRO FRANCISCO NOGUEIRA; WALKYRIA MAIA NOVAIS; WALTER BELLOTTO; WALTER JESSE RODRIGUES; WALTER LUIZ LAROCCA JUNIOR; WALTER MEURER; WANDERSON ANGELO DE OLIVEIRA; WANDO DAMIAO WU; WARLEI MARQUES DA SILVA; WELINGTON GUSTAVO FREIRE; WELINGTON MUNIZ; WELINTON DANELLI REWAY; WELLINGTON HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA; WELLINGTON IGNACIO JAWORSKI; WELLINGTON PRADO DOS SANTOS; WELTO RICARDO DE SOUZA; WELTON LUIS BAPTISTA; WESLEY DOMINGUES LARA; WESLEY JOSE DE FARIA BORGES; WESLEY RODRIGO PEREIRA FERNANDES; WEVERTON DA SILVA; WILLIAM CUSTODIO DE OLIVEIRA; WILLIAM GUILHERME LUZ; WILLIAM NAVARRO; WILLIAM RODRIGUES MACHADO; WILLIAM SANTOS PEREIRA; WILLIAM STASIAK; WILLIAN DA CRUZ; WILLIAN DA SILVA BEZERRA; WILLIAN GODINHO COUTO; WILLIAN GROSSL MARTINS DOS SANTOS; WILLIAN MUNIZ DO NASCIMENTO; WILLIAN PUGIN DE SOUZA; WILLIAN WALTER DE ARAUJO; WILLYAN JHONNYS ZANELATTO; WILMAR KUHN; WILSON ADRIANO GORDIA; WILSON CARLOS GONDIM; WILSON GONCALVES; WILSON GONCALVES LANHOSO JUNIOR; WILSON LUIZ HORST; WILSON MONTEIRO DOS SANTOS; WILSON MORETO FILHO; WILSON ROBERTO SPRADA; WILSON TOZATO BONANI; WILSON VENANCIO; WILSON VIEIRA; WLADER CELSO BOGARIN; YAGO MARCON BET; YURI DEVOLATKA; ZAMILY BERNADETHE DUARTE NIEDZIEVSKI; ZAQUEU VALDOMIRO BATISTA; ZELINDA DE OLIVEIRA MOTTA; ZENAIDE FERREIRA DOS SANTOS; ZILO LUCAS DE SOUZA; ZULMAR RODRIGUES GOULART JUNIOR.