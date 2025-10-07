Edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária em 09/10
O Sindicato dos Trabalhadores na Captação, Purificação, Tratamento e Distribuição de Água, Captação, Tratamento e Serviços de Esgoto e Meio Ambiente das Regiões Oeste, Sudoeste, Centro Sul, Sul, Sudeste, Centro Oriental, Metropolitana e Litorânea do Paraná – SAEMAC, CONVOCA todos os Trabalhadores ao final relacionados, os quais trabalham na Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária no dia 9 (nove) de outubro de 2025 às 9:00 horas, que será pelo sistema virtual (on-line), no formato síncrono, podendo ser acessado pelo link: (https://www.youtube.com/watch?v=mceO0wnvFh8), e, para exercerem seu direito de voto, onde a coleta será de forma eletrônica, ou seja, de forma virtual, mediante voto eletrônico à entidade sindical SAEMAC, a qual será realizada nas datas, horários, locais e plataforma eletrônica (https://saemac.voteagora.app), conforme a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA
- Deliberação e ratificação do acordo judicial que visa à composição total e definitiva da ação coletiva que versa sobre o pagamento dos reflexos das horas de sobreaviso em repousos semanais remunerados (DSR), conforme reconhecido por esta Justiça Especializada nos termos do acórdão proferido pela 5ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos seguintes termos:
1.1. A Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar pagará, mediante depósito judicial o valor de R$ 6.133,22 (seis mil, cento e trinta e três reais), incluído o FGTS (8%) para cada trabalhador relacionado no processo, cujo nome consta ao final deste edital.
1.2. Extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC;
- Que havendo a homologação do presente acordo o sindicato Saemac outorga a mais ampla, total e irrevogável quitação quanto à extinta relação jurídica havida exclusivamente entre as partes.
- Honorários Calculista e Advocatícios, conforme definindo em assembleia geral da categoria.
- Assuntos Gerais.
PROCESSO DE VOTAÇÃO
O processo de votação será realizado de forma virtual, conforme previsão estatutária, por meio de voto eletrônico, disponível a todos os trabalhadores, associados e representados, mediante acesso pela plataforma eletrônica (https://saemac.voteagora.app), a partir das 10:00 horas do dia 09 de outubro de 2025 ate às 17:00 horas do dia 11 de outubro de 2025.
SISTEMA DE VOTAÇÃO VIRTUAL
Data, local e horário do processo de votação relativo a Assembleia Geral Extraordinária.
|Data e horário do início do processo de votação
|Data e horário do término do processo de votação
|CIDADES
|LOCAL
|09/10/2025 às 10h00min.
|11/10/2025 às 17h00min.
|BASE TERRITORIAL DE REPRESENTAÇÃO DO SAEMAC
|Plataforma Online
https://saemac.voteagora.app
ASSEMBLEIA VIRTUAL
Data, local e horário das Sessões da Assembleia Geral Extraordinária
|Data da Assembleia
|Horário
|Link de acesso
|09/10/2025
|9:00 h – manhã
|https://www.youtube.com/watch?v=SuYFh0mNVDw
Rol de trabalhadores contemplados pelo acordo
ACIR MIGUEL DOS SANTOS; ADAIR MANTEUFEL; ADALBERTO MACHADO DE SOUZA; ADELAR LUIZ DIAS; ADELINO BEZERRA DA SILVA; ADELMO JOSE MICHELON; ADELTON DE CRISTO SILVA; ADEMAR RODRIGUES LEITE; ADEMIR JEZ DE BARROS; ADEMIR MORAES DE LIMA; ADEMIR PAULA PINTO; ADEMIRSON APARECIDO PEDROSO; ADENILSO MACHADO; ADENILSON DROBINIEWSKI SOSSELA; ADILSON ALVES MENDES JUNIOR; ADILSON BENEDITO SAMPAIO DOS SANTOS; ADILSON BULIN; ADILSON GIACOMEL; ADILSON SIQUEIRA; ADOILSON PRECHESNIUKI; ADRIAN MARCELO GALVAN; ADRIANA QUADRI; ADRIANO APARECIDO DE SOUZA MACHADO; ADRIANO CARLOS ELOY; ADRIANO CELESTINO TEIXEIRA JUNIOR; ADRIANO FARIA; ADRIANO MACUCO DA CRUZ; ADRIANO MARTINS DOS SANTOS SOUSA; ADRIANO MURARO; ADRIANO SANTOS DE CAMARGO; AIRTON BUENO FILHO; AIRTON DA ROCHA CORDEIRO; ALAN DOUGLAS MORETTO BUHRER; ALAOR ABEL KOPPE; ALCELMO SZIMANSKI; ALCEU ANTONIO PERETTI NETO; ALESSANDRA CRISTINA PIMPAO SCHULTZ; ALESSANDRO MERNICK; ALEX AUGUSTO CORDEIRO; ALEX SANDRO DA SILVA; ALEX SANDRO EVERTON MACAGNAN; ALEXANDRE ALVES; ALEXANDRE BORGES DA SILVA; ALEXANDRE GABRIEL DE CASTILHO; ALEXSANDRO KRIGUER; ALINE MINIKOVSKI; ALISSON RAFAEL DIAS ROSA; ALLAN FELIPE MARTINS CORDEIRO DE MENEZES; ALMIR LAERTES CURUPANA; ALTAIR FERNANDES; ALTAIR GNOATTO; ALVACIR RODRIGUES DA ROSA; ALVARO JOSE GRALAK; ALVARO LUIZ VICCHIETTI WEISS FILHO; ALVINO RAMOS JUNIOR; ALVIR PIOVEZAN; AMAURI FREHNER; ANA PAULA PARODI; ANDERSON AMADEU; ANDERSON ANTUNES RIBASKI; ANDERSON BARRO; ANDERSON COUTO DE GODOI; ANDERSON DE PAULA OLIVEIRA; ANDERSON DE SOUZA COSTA; ANDERSON FRANCISCO BAYERL; ANDERSON HUBNER BOLSON; ANDERSON LEOCADIO; ANDERSON LINCKOLD FRIEDRICH COELHO; ANDERSON LUIS KAMINSKI; ANDERSON LUIZ CARNIM; ANDERSON LUIZ CHIPAK; ANDERSON LUIZ MENDES; ANDERSON MENDES; ANDERSON RIBEIRO PINHEIRO; ANDERSON SCHAMNE; ANDRE ALVES DA SILVA; ANDRE BISCAIA DA SILVA; ANDRE BRUNO MOROTTI BASSO; ANDRE LUAN FERREIRA; ANDRE MURILO HENNING; ANDREIA CRISTINA PILARSKI DE LARA; ANEZIO DA CONCEICAO; ANGELICA YOSHIMI NISHI NAKAZATO; ANGELO DE PAULA OLIVEIRA; ANISIO TEODORO DA SILVA; ANNIBAL LEANDRO VIEIRA; ANSELMO RODRIGUES DE ANDRADE; ANTONIO CESAR BUENO RIBAS; ANTONIO DENILSON CANUTO; ANTONIO JUAREZ DE OLIVEIRA; ANTONIO LUIS ZEIZER; ANTONIO MARCOS GUIMARAES; ANTONIO NEGRELI; ANTONIO RODRIGUES KUNZE; ANTONIO SENKOVSKI; ANTONIO VANDERLEI DE OLIVEIRA; APARECIDO JOSE BARALDI; ARAMIS CARNEIRO BEIRA; ARAMIS HIRAFUJI REIS; ARAMIS JOSE DE ARAUJO; ARNALDO FELIPE DOS SANTOS; ARTHUR GUILHERME BAUER; ATIERI FERREIRA ZATONI; AUDELINO LUIS BONETTI; AURO APARECIDO DO NASCIMENTO; AYSLAN SOUZA DE ALMEIDA; BENITO HEITOR BRUDECK ZAMBAO; BERNARDETE ORTIGARA; BIANCA NUNES; BRUNO CRUZ PORTES; BRUNO DAMASCENO PSZYBYLSKI; BRUNO DE MORAIS CUNHA; BRUNO FERNANDO DA SILVA KOCHHANN; BRUNO SILVA; CARLA RAQUEL DECHANDT; CARLISE FATIMA DARIVA NATEL; CARLOS ALBERTO LEONARDO; CARLOS ALBERTO SETNARSKI; CARLOS EDUARDO DA SILVA; CARLOS HENRIQUE JORGE; CARLOS HUMBERTO BENEDITO; CARLOS IRAN CHIARELLO; CARLOS LEANDRO ALVES PIRES; CARLOS ROGERIO ALVES; CARLOS SERGIO ANDRE RIBEIRO; CARLOS VITOR SONALIO; CASSIA MEIRELES DE SA; CASSIO AUGUSTO DE OLIVEIRA; CELIO ROESNER; CELSO CASTRO BARROS; CELSO MIGUEL DA SILVEIRA; CESAR AUGUSTO RAMOS; CESAR DUARTE LEMOS; CESAR MACHADO DE SOUZA; CEZAR AUGUSTO MEZZALIRA; CEZAR MOREIRA DE MATOS; CILMAR CEZAR DE OLIVEIRA; CLAITON ALEXANDRE DE MIRANDA; CLAUDEILSON PEREIRA VERZA; CLAUDINIR PASCOAL NEPOMUCENO; CLAUDIO BAIL; CLAUDIO DIONISI; CLAUDIO LAURIANO DE SOUZA; CLAUDIO MARCOS BRANCO LINHARES; CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS DA CRUZ; CLAUDIO SEBASTIÃO TATSCH; CLAUDIONOR SORTI SOARES; CLEBER FERREIRA; CLEICIANO JOSE SOARES; CLEIDSON FERREIRA; CLEITON JESUS EGIDIO FERREIRA; CLEITON JULIANO LECZMANN RIBEIRO; CLENIO JOSE CADONA; CLEOMIR TURRA; CLESIO RIBAS PINTO; CLEUDIMAR RITTER; CLEVERSON BITERLINI; CLEVERSON FABIO RIBAS; CLEVERSON MAGALHAES DE SOUZA; CLEVERSON SOUZA; CLOVIS LEMES DA SILVA; CONCEICAO FERRAZ DE CAMPOS; CRISTIANE BRUSTOLIN PERIN; CRISTIANO APARECIDO BEZERRA; CRISTIANO CESAR LOPES DE PAULA; CRISTOPHER ANDERSON IASCHOMBEK; DAIANE CRISTINA BORCATH; DALTON ISSAO ITO; DANIEL CORDEIRO DO NASCIMENTO; DANIEL DOROCHOWICZ; DANIEL HANSMANN MARCOS; DANIEL JOSE GOMES ZERGER; DANIEL RODRIGO PEREIRA DE JESUS; DANIELLE FREITAS VIEIRA SILVA; DANIELLI TABORDA RIBAS; DANILO ALVES DA SILVA; DARI LISSADALPRA; DAVERSON IDALINO DE LIMA; DAVID DE ANDRADE FERREIRA; DAVID GARCIA; DEBORA SAYURI KIMURA; DEILSON DE SOUZA MIGLIORINI; DENALZIRA MARIANO; DIEGO DOS SANTOS; DIEGO GARCIA DA SILVA; DIEGO MARCELO ZARDO; DIEGO RAFAEL RAMIREZ; DILBERTO MURILLO SCHREINER; DIONATHAN JAYME QUEIROZ; DIONEZ DARLAN SCHARDOSIN; DIRCEU CORREA DA SILVA; DIRCEU XAVIER; DIVONZIR CORREA DA MAIA; DONIZETI DALLA COSTA; DORLI DOS SANTOS; DULCIO MENDES DOS SANTOS FILHO; EDAIR HUMBERTO BLASIUS; EDIELSON BESTEL; EDILSON DE SOUZA BRITO; EDILSON JOSE MALAGUTI; EDINALDO POLLI ARSIE; EDNEI VALENTIM RUELA; EDNEY DUARTE RAMOS; EDSON ARAUJO DE SIQUEIRA; EDSON BACKA; EDSON DIAS DE MOURA; EDSON FRANCISCO CAVASSO; EDSON GIRNEI GRAPE; EDSON IRINEU DE PAULA; EDSON JOSE DO NASCIMENTO; EDSON MOREIRA BRANCO; EDSON VOTTRI; EDUARDO ANTONIO RIBEIRO HEINISCH; EDUARDO DE FRANCESCHI FELIPINI; EDUARDO EIJI TAKIGUTI; EDVAR CARDOZO MATOS; EGIDIO STRAPAZZON; ELAINE KOLLN ARAUJO; ELCIO DISSENHA; ELDER PIONKOSKI; ELEMAR REOLON DOS SANTOS; ELESSANDRO PAGLIARINI; ELIABE ZIEMER DE SOUZA; ELIANDRA RODIO; ELIAS BARBOSA DOS SANTOS; ELIASIBES EUGENIO DE CAMARGO; ELIEL JOSE RAMOS; ELIEZER LOPES; ELOY MIGUEL JUNIOR; ELVIS GIOVANI ROPELATO; EMANOEL MONTEIRO DE VALOES; EMANOEL VIANA BELTRAMO; EMERSON GIL PAULA SOUZA; EMERSON JULIANO HRECIUK; EMERSON KAZMIERCZAK; EMERSON LUIZ BITTENCOURT; EMERSON RODRIGO DE SOUZA; EMERSON SANTANA BERNARDO; EMILSON GROCHOSKI MATIAS; ENDRIO GERALDO SCHWANKA; ENEAS RIBEIRO DOS SANTOS; ENIO DENGO; ERICO ROLINSKI; ERIK ALEXANDRE PUCCI; ERIVELTON DOS SANTOS; ERLON SAMPAIO DOS SANTOS; ERNANI BISCAIA DAS CHAGAS JUNIOR; ESMAEL CRUZ BISCAIA; EUDE LOPES; EURICO ARILDO HOTZ; EVANDRO CORDEIRO SOARES; EVANDRO MIGUEL DA SILVA; EVANDRO TIAGO KOLODA; EVERLIN FARIAS DIAS; EVERSON FERNANDO MAYER; Everton Roberto Komar; EVONIR PERIN; EWERTON NONNENMACHER; EZAQUEU BERTRAND CAMUS; EZEQUIEL JADASK; EZIQUIEL FERNANDES DE SOUZA; FABIANO CORTIANO; FABIANO DOS SANTOS CONCEICAO; FABIANO SIQUEIRA; FABIO ALEXANDRE PSZEPIURA; FABIO CEZAR FRAZAO; FABIO DAIA DOS SANTOS ZUZA; FABIO DE SOUZA SERENISKI; FABIO FUZIOKA DA SILVA; FABIO GONÇALVES METZGER; FABIO LUIS BARBOSA; FABIO PEREIRA PINTO; FELIPE BLANC DE ANDRADE; FELIPE DIORIO MENDES; FELIPE FRANCISCO NUSDA; FELIPE HAMERSKI; FELIPE SCHMIDT; FERNANDO AMARO BORBA JUNIOR; FERNANDO GODINHO; FERNANDO INACIO EIDT; FIDEL AUGUSTO BURG SIMIONATO; FILIPE GREGORIO DOS SANTOS DA SILVA; FIORINDO JOSE CERQUEIRA; FLAVIO AUGUSTO VAILATTI; FLAVIO JUNIOR KOHLER; FRANCISCO CARLOS ALVES MOREIRA; FRANS ROBERT MEOTTI; GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS; GABRIEL RUTH; GABRIEL SCHMITZ PEREIRA; GEFERSON FACHI NETO; GEISON DA SILVA GOMES; GELSON BONETTI; GENIEL SOARES; GEORGES LUIZ ARVING; GERVASIO PIRES DOS SANTOS; GIL CESAR STADNIK DE ANDRADE; GILBERTO PERPETUO ROSA; GILMAR BEVILAQUA; GILMAR MARCIO BECKER; GILMAR NAKALSKI; GILMAR RIBEIRO DA ROSA; GILMAR ZUCHELI; GILSINEI APARECIDO FIDELIS; GILSON ALVES DA SILVA; GILSON AUGUSTO CASTILHO; GILSON LUIZ TOBIAS JUNIOR; GILSON OZORIO FRANCO; GILSON SIMOES DE OLIVEIRA; GIOVANE SEVERGNINI; GIOVANI ROCHA LOPES; GIOVANO DOTTO; GISLAINE FRANCINE MARTINS RAMALHETE; GLAUBER SOUZA RATI; GRASIELE CRISTINE DOS SANTOS DA CRUZ; GREGORI ROBERT PADILHA; GUARACI MARCOS DE ANDRADE; GUILHERME ARZAO OLIVEIRA; GUILHERME CARLOS ESTANISLAU; GUSTAVO DIAS CARDOSO; GUSTAVO FRANCIS PIVA MELO; GUSTAVO NOBREGA DE MOURA JORGE; HARI DEUSCHLE; HELIO ANTONIO DA SILVA; HENOCH PAULO JOSE DORIGHELLO; HENRIQUE DIAS JUNIOR; HERIC RIBEIRO BARROS DOS SANTOS; HERTON ESTEVAO; HEVERSON TABORDA RIBAS; HIRAN VAZ TEIXEIRA; HORIZONTINO TEODORO DA CUNHA FILHO; IBRAHIM RONI DA SILVA; ILARIO CARLOTA DE LIMA; ILDEMAR ARI CARDOSO; ILTON DIONI RIBEIRO DE ARAUJO; IRINEU ANTUNES FERREIRA; IRLAND FAVORETO ALVES; ISMAEL FRANCA; ISMAEL GUEDES DE OLIVEIRA; ISRAEL WALDEMIRO PEREIRA RAMOS; IVANIR SEBASTIAO DE ANDRADE; IVO DEBASTIANI; IVO REGINALDO INCZMIONKA; IVO VILSON MANARIN; IZALDO WALDERA JUNIOR; IZAQUEU DOS SANTOS; JACIR RODRIGUES DE BAIRROS; JAIME LUIZ PANASSOLO; JAIR LEONCIO DE SOUZA; JAIR ZAVORNE LIMA; JAIRO MARCAL RODRIGUES; JAIRTON LUIS MACHADO; JAKSON ALVES; JANAINA CARNEIRO CZEKOWSKI; JEAN CARLOS PADILHA; JEFERSON ARAUJO DE LIMA; JEFERSON CARLOS MENDES; JEFERSON LUIZ DEDA; JEFERSON MOMBACH DE SOUSA; JEFERSON VELOSO DA SILVA; JEFFERSON DOS SANTOS FRANCESCHI; JERONIMO DA COSTA RIBEIRO; JESAIAS MACHADO DINIZ; JESSE SERRANO DOS SANTOS; JESSICA LOISE SANTOS VAZ MARCHINI; JEUGLACIR ALVES DE OLIVEIRA; JOAO CARLOS DEZAN; JOAO CARLOS ERDMANN; JOAO CARLOS FERREIRA; JOAO DANIEL ABRAO FREITAS; JOAO ELIAS DE FARIAS; JOAO ERNESTO FERREIRA NETO; JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA PINTO; JOAO GABRIEL LEMES; JOAO MARCELO PEREIRA DE JESUS; JOAO MARIA DA ROCHA NETO; JOAO PAULO GUGELMIN; JOAO RODRIGO DA ROCHA; JOAO VIEIRA DA SILVA; JOAQUIM CARLOS DAS CHAGAS NETO; JOCELEI SIQUEIRA; JOCIMAR OBARA; JOCINEI SZYMANSKI; JOEL GOMES DOS SANTOS; JOELSON IGOR PEREIRA; JOICIMARI MARQUES RICETTO; JOILSON DOS PASSOS; JONAS ALVES MACHADO; JONATAS MOREIRA DOS SANTOS; JORGE DOLIZETI BARRABARRA; JORGE HILARIO GOMES; JORGE LUIZ DOS SANTOS; JORGE PAULO SOARES BORGES; JORGE ROBERTO STANISLAWSKI; JORGE VAIR SILVA DE OLIVEIRA; JOSE ALESSANDRO DE OLIVEIRA; JOSE APARECIDO DIFFONTE; JOSE APARECIDO MACIEL; JOSE BILO; JOSE CARLOS DE LIMA; JOSE CARLOS DE OLIVEIRA; JOSE CARLOS PRESMINI; JOSE DE OLIVEIRA MARTINS; JOSE DIVONZIR MARCAL; JOSE EDENIR ANTUNES DA SILVA; JOSE EDMIR FERREIRA RIBAS; JOSE ELIAS ALVES; JOSE EUCLYDES LECHINSKI DOS SANTOS; JOSE FERNANDO DE SOUZA BOMBARDA; JOSE GERONIMO DOS SANTOS; JOSE LENTZ; JOSE LUIZ FERREIRA; JOSE NERI DE OLIVEIRA; JOSE NILSON NICOLAU; JOSE NOGUEIRA BUENO; JOSE RENATO POLAK; JOSE SERGIO ZEDELINSKI; JOSE SKOREK; JOSE VANDERLEI ZENE; JOSIEL CRUZ; JOSMAR NEDUZIAK; JOSNEI DOS SANTOS SOUZA; JOSNEI SOBCZAK; JOSUE JOSAFAT DOS SANTOS; JUAREZ FERNANDES SIQUEIRA; JUAREZ MARQUES DE LIMA; JUAREZ ROCHA; JULIANA WESSLER SANTANA; JULIANO BITTENCOURT SILVA; JULIANO SCHNEIDER; JULIO CESAR DE TOLEDO ZANOTTO; JULIO CEZAR CANTERI MARQUES; JULIO HENRIQUE DA SILVA; JULIO RICARDO CORREA; JULIO SHIGUEYUKI ONO; JUNIOR CEZAR REISDOERFER; JUNIOR DE JESUS; KAIO VINICIUS MARTINS ROBLES; KALEBE RAFAEL QUADROS; KARLA WALERIA HUSAK; KELEN APARECIDA SULEKU DE JESUS; KLEBSON ANTUNES CAMARGO; KLERISON KIEL KOTACHO; LADISLAU ANTONIO DE OLIVEIRA; LAERCIO MARIO BISCHOFF; LAERCIO MATEUS SQUIBA; LAIRSON JOSE LINCK; LAURENTINO OBZUT JUNIOR; LAURO ALVES DE CAMPOS FILHO; LEANDRO BARBIOT DOS SANTOS; LEANDRO CIDINEI HERPICH; LEANDRO CORDEIRO VANNI; LEANDRO DE GODOY; LEANDRO LAZZARIN; LEANDRO LIMA GALVAO; LEANDRO PEDRO ROSANELI; LEANDRO POLAK; LENON RUFATTO; LEO DA SILVA; LEONARDO DA COSTA LAUREANO DE LIRA; LEONARDO RODRIGUES TRINDADE; LEONEL CESAR BATISTA; LEONEL DA ROCHA CORDEIRO; LEONID BRESJNEV RODRIGUES PIRES; LUCAS MOREIRA; LUCAS PENCZKOSKI; LUCIANO ANTONICHEN DE CAMPOS; LUCIANO BONETTI; LUCIANO CESAR PEREIRA; LUCIANO DANILO MACHADO; LUCIANO DE JESUS PORTES; LUIS CARLOS DOS SANTOS; LUIS FABIANO DE ALMEIDA PRADO; LUIS FERNANDO PIASSESKI; LUIS FERNANDO TEREZIN; LUIZ AUGUSTO GONCALVES DE ARAUJO; LUIZ CARLOS CARDOSO; LUIZ CARLOS DE BONFIM; LUIZ CARLOS PIRES; LUIZ FERNANDO BROCHONSKI; LUIZ FERNANDO CARVALHO; LUIZ FERNANDO DE POLI; LUIZ FERNANDO DOS ANJOS; LUIZ GOMES DA COSTA JUNIOR; LUIZ GUILHERME BELLOTTO; LUIZ GUILHERME PRUETER; LUIZ HENRIQUE CORDEIRO SEGALA; LUIZ WOZNIAK; MARCEL BOFF; MARCELINO MARTINS ALBIGO; MARCELO DE ALMEIDA; MARCELO GASPAR; MARCELO MUNHOZ BARBOSA; MARCELO PICININ; MARCELO RIBEIRO; MARCELO ROSSANEZI; MARCINO LUCCAS; MARCIO FERNANDO CASADO; MARCO ANTONIO CEMIN DE BARROS; MARCO ANTONIO FRANCISCO MOURA; MARCO AURELIO GRUCZKOSKI; MARCO AURELIO REGES; MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO COSTA; MARCOS ANTONIO GIROTTO; MARCOS ANTONIO MANARINI DA SILVA; MARCOS ANTONIO VALERO; MARCOS AURELIO NEUMANN; MARCOS DJOVANE TERRA; MARCOS EDUARDO MUNIZ; MARCOS LAVALL; MARCOS PAULO FACCIN; MARCOS PAULO FERREIRA; MARCOS PAULO SANTOS DA COSTA; MARCOS PISTORE; MARCOS SIMONI; MARCOS VIDAL; MARIA CLAUDIA LARA DA COSTA; MARIA SOLANGE DA SILVA; MARIO ALGACIR BISCAIA; MARIO JOSE MAGALHAES RICETO; MARIO LUIZ BUDENECK; MARIO SERGIO DE FRANCA ALBINI; MARLON SIBERT DA ROSA; MARLUS KAEHLER BENDLIN; MARQUITO APARECIDO LIGOSKI BETIM; MATHEUS DAVILLA SAVIO; MATIAS PODBEVSEK; MAURICIO ANDRE DE CAMPOS; MAURICIO ANTUNES DOS SANTOS; MAURICIO AZEVEDO; MAURICIO GASPARINI SILVANO; MAURICIO GEMELLI VIGOLO; MAURICIO OSNI DANELUZ; MAURICIO RICARDO BOSIO; MAXWELL DE SOUZA SILVA; MAYCON DOUGLAS TAVARES RAMOS; MEIRE HAREMI KANESHIRO; MICHEL DE OLIVEIRA; MIGUEL DE LIMA VIANA; MIGUEL EVANDRO SIMOES DE OLIVEIRA; MILAN CEZAR IVKO; MILTON FERREIRA; MILTON VILSON SCHWANKE; MOISES LUCIETTO; MOISES MENDES CRUZ; MOISES PINHEIRO DAS NEVES; MURILO FIGUEIREDO NETO; MYRON CONRADO MAXIMIANO; NARCISO BEDUM LABIGALINI; NATAL PEREIRA DA SILVA; NERI MACHADO; NIKOLAI RENATO CUNICO; NILSON CARLOS IASINSKI; NILSON ROBERTO TRAIN; NILTON CEZAR DA CONCEICAO; NILTON MARTINS; NILTON ROBERTO CHAVES BARBOSA; NORBERTO POLACHI FERREIRA; NORBERTO WISNIEWSKI; NORTON LUIZ DA CUNHA; ODAIR JOSE DE OLIVEIRA; ODAIR JOSE FERREIRA VIEIRA; OILSON ALMEIDA DE JESUS; ONEIDE MIGUEL MATCIULEVICZ JUNIOR; ORIVAL PELENTIR DE LIMA; ORLANDO CESCO JUNIOR; OSEAS RODRIGUES FECCI; OSMAR MORAES PADILHA; OSNI DE JESUS RIBEIRO; OSVALDO FERNANDES QUEIROZ; OSVALDO SILVESTRI; OZIAS DE SOUZA MARTINS; OZIEL GONCALVES DA SILVA; PABLO APARECIDO SANTUCCI; PATRICIA CORREA; PATRICIA MAIA WUNDER DE OLIVEIRA; PATRYCIA FOLADOR AUER NOVAK; PAULINO ABITANTE; PAULO ANTONIO DO VALE JUNIOR; PAULO BORGES DE OLIVEIRA; PAULO DOS SANTOS; PAULO JULIO QUADROS JARDIM; PAULO LIMA DA SILVA; PAULO ROBERTO DE LIMA; PAULO VILMAR ALVES; PEDRO ALEIXO KURZYDLOVSKI; PEDRO ANTONIO PAINI; PEDRO BRUGNARA; PEDRO HENRIQUE SOLEK; PEDRO LUIZ SILVA DE MORAIS; PEDRO SINESIO GROSSKOPF; RACELI ADRIANA CECCHIN; RAFAEL APARECIDO PAGLIA; RAFAEL BIELAK; RAFAEL COSTA SOARES; RAFAEL FABIO GUAREZ; RAFAEL IGLESIAS TEODORO DOS SANTOS; RAFAEL KEITI NAWATE; RAFAEL PRZYVITOWSKI PADILHA; RAFAEL RODRIGO FIORI; RAFAEL SYDLOWSKI BARCZAK; RAFAEL TAVORA ANAICE; RAMON ALVES RIBEIRO; REGIANE TREICIKI; REGINALDO CONTREIRA TORRES; REGINALDO DA SILVA; REGINALDO GOMES ZIMOLONG; REINALDO BUENO DOS SANTOS; REINALDO NICHAK; RENATO DOARTE; RENATO DOMINGUES TEIXEIRA; RENATO HAYASHI SANTOS; RENATO MIGUEL DE JESUS; RENILDE DA LUZ; RHOGERS MACANHA; RICARDO AMARAL; RICARDO ANTONIO NUCITELLI; RICARDO GROSSKOPF; RICARDO VIEIRA GUIMARAES; RIVANILDO ALBOITE RAMOS; ROBERILDO FRANCISCO DE FARIA; ROBERT FERNANDO LEITE LISBOA; ROBERTO APARECIDO KIERSKI; ROBERTO CARLOS BIN; ROBERTO HAAS; ROBERTO VAZZATA; ROBERVAL REQUIAO; ROBI FRIESEN; ROBSON BENITO; ROBSON PERIN DA SILVA; ROBSON ROBERTO DOS SANTOS GARROTE; RODOLFO PEREIRA MACEDO; RODRIGO CAILLOT; RODRIGO DALLASTRA; RODRIGO FERNANDO ALVES; RODRIGO GIMENES DA SILVA; RODRIGO MARTINS LEAL; RODRIGO PEDROSO GONCALVES; RODRIGO RODRIGUES DA SILVA; RODRIGO ROSA CALIXTO; RODRIGO ROSA FRAGOSO; RODRIGO ROSSATO; RODRIGO SETNARSKI; RODRIGO VANALI; RODRIGO VOTTERI; ROGERIO DE CASTRO OZORIO; ROMERITO FARIA SANTOS; ROMEU RIBAS RODRIGUES; ROMILDO DE SOUZA; RONALDO ADRIANO CZEKOWSKI; RONALDO DIAS THOMAZ; RONNY KLAYTONN PIRES DA SILVA; ROSALVO PECHEFISTE PEREIRA; ROSANE DONIZETI DA SILVA; ROSANGELA SALETE CAPPELLESSO; ROSCIMAR ROSA; ROSELI ELENICE MONFROI ZAMBONI; ROSEMIR SCHEID; RUBENS FERREIRA DA COSTA; RUBERLEI CAMPOS HEIL; RUDI ELINTON DE LIMA; RUDINEI PAZ QUEIROZ; SADI NAZARENO CAMARGO; SAIMON TIAGO DA ROCHA; SANDERSON WILMAR MAGALHAES; SANDIR LEONARDO PEREIRA DA COSTA; SANDRO CARLINHO SEFFRIN; SANDRO SOARES RODRIGUES; SARAI PACHECO MEDEIROS; SAUL PIMENTEL FILHO; SEBASTIAO SOUZA QUEIROZ; SERGIO LUIZ DE FREITAS; SERGIO MENDES BOTELHO; SERGIO RICARDO WARDZYNSKI; SERGIO SIMAO QUINTANA; SERGIO WUNSCHE; SIDINEI MARTINS DA SILVA; SIDNEI SERGIO BRANDINO DOS SANTOS; SIDNEI WISNIEWSKI; SILMAR DE OLIVEIRA; SILVANE MARIA MACEDO; SILVANIA SANCHES SEGALIO MARANGONI; SILVIO CESAR FABRO; SILVIO CEZAR CHARACHOUSKI; SILVIO LUIS ALVES DA CRUZ; SUELI DOS SANTOS TRINDADE VOLPATO; SUSANE SOLANGE LA BANCA DA SILVA; SUZANA DE OLIVEIRA VELOSO; TANIA CRISTINA SASAYA; THIAGO FERNANDO DE MATOS; THIAGO HENRIQUE AMBROSINI LIMA; THIAGO PIRES ZENI; THIAGO TREVIZAN GROKSKREUTZ; TIAGO MONTEIRO ROSA; UEKLYS ADRIANO DE PAULA; UILTON DE PAULA SOVINSKI; VAGNER APARECIDO PEREIRA; VAGNER CARLETTO; VAGNER JOAQUIM; VALDECIR NERI ELSNER; VALDEIR DA SILVA; VALDEMAR LOPES; VALDENIR PEREIRA; VALDICIR DAMINELLI; VALDINEI DOS SANTOS NOVAIS; VALDINEI STORER; VALDIR ANTONIO RIGON; VALDIR RAMOS; VALDOVINO TADEU PERONDI; VALERIO MACIJESKI; VALERIO MARQUES; VALMOR TIZON JUNIOR; VALNEY RIBAS DA SILVA; VALTAIR APARECIDO FERREIRA; VALTER CLAUDIO SCHNEIDER; VALTER VIDAL DIAS; VANDERLEI ANTONIO ECKERT; VANDERLEI EUGENIO ROSA; VANDERLEI GONCALVES DA SILVA; VANDERLEI LUIZ CAVALI; VANDERLEI RODRIGUES SOARES; VANDERLEI SALVADOR DOS SANTOS; VERGILIO PREVIDI NETO; VERGINIA CRUZETA; VERONICE PLUCINSKI; VILCEU MACHADO COSTA; VILSON FERGS; VILSON LORENCETTI PARENTI; VILSON MARQUARDT; VINICIUS PROSDOCIMO; VINICIUS SANTIAGO SIERACKI; VOLMIR JOSE DE BONA; VOLNEI BALDO; WAGNER ALBINO DA SILVA; WAGNER DAVID DOS REIS; WAGNER HENRIQUE CAMARGO; WAGNER WILLMS; WALDIR PONCIANO DA SILVA; WALTER BARUSSO; WALTER RADAMES CARNEIRO BEIRA; WELINTON DANELLI REWAY; WELLINGTON HENRIQUE XAVIER DE OLIVEIRA; WELLINGTON JACOB GIACOMITTI; WELTO RICARDO DE SOUZA; WESLEY FABIANO LOPES; WESLEY NELSON ANTAL; WILLIAM CUSTODIO DE OLIVEIRA; WILLIAM NAVARRO; WILLIAM STASIAK; WILLIAN DA CRUZ; WILLIAN GROSSL MARTINS DOS SANTOS; WILSON ADRIANO GORDIA; WILSON MORETO FILHO; WILSON VIEIRA; YAGO MARCON BET; ZAQUEU VALDOMIRO BATISTA.