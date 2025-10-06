Estrutura moderna, ambiente acolhedor e promoções exclusivas marcam o novo capítulo da história do Rio Verde Campo Alto

O bairro Campo Alto, em Colombo, vai ser palco de uma grande comemoração nesta terça-feira, 7 de outubro, a partir das 9h da manhã. O tradicional Supermercados Rio Verde inaugura sua loja totalmente renovada — um espaço moderno, confortável e pensado nos mínimos detalhes para oferecer uma nova experiência de compra à comunidade. Agora com esta nova loja, a nona da cidade de Colombo a rede empregará só na cidade 1200 colaboradores!

O novo Rio Verde Campo Alto chega com layout ampliado, iluminação mais clara, setores redesenhados e ambiente climatizado. Tudo foi planejado para tornar as compras mais práticas, agradáveis e inspiradoras para toda a família.

Desde a entrada, o cliente será recebido por corredores mais largos, iluminação moderna, sinalização clara e espaços de convivência que convidam a uma experiência de compra leve e organizada. A área de hortifrúti, em especial, ganhou destaque: paletas de cores frescas, disposição otimizada e um cuidado extra com apresentação e qualidade dos produtos.

Durante todo o dia, quem comparecer à reinauguração poderá conferir de perto as novidades da loja, ofertas especiais selecionadas e surpresas preparadas especialmente para marcar esse momento de recomeço. A ideia é transformar cada visita em prazer, não apenas em necessidade.

E como uma boa inauguração pede festa, o Rio Verde preparou promoções imperdíveis e ofertas exclusivas para quem visitar a nova loja no dia da abertura. São descontos reais em produtos de todas as seções — uma oportunidade única de economizar e conhecer de perto o novo visual do supermercado que faz parte da história de Colombo.

Com mais de 45 anos de tradição, o Supermercados Rio Verde reafirma seu compromisso com a cidade, crescendo junto com seus clientes e investindo em qualidade, inovação e bom atendimento. A nova loja Campo Alto é a prova viva de que é possível evoluir sem perder a essência. Hoje o Rio Verde conta com 21 lojas e 2150 colaboradores ao total e completará ano que vem, em 2026, 55 anos de história!

“Queremos que cada cliente sinta orgulho de ter o Rio Verde como parte da sua rotina. Essa inauguração é uma celebração da nossa história e da nossa cidade.”

— Equipe Supermercados Rio Verde

Chegando ao final deste convite caloroso, vale destacar: a reinauguração de Campo Alto não é apenas mais uma ação local — é um reflexo da força de uma rede com décadas de história. O Rio Verde soma 21 unidades no Paraná, consolidando-se como referência em atendimento, compromisso com a comunidade e vínculo local. Para você, morador de Colombo e região, isso significa contar com uma rede que conhece seu bairro, respeita seu tempo e investe no seu conforto. Venha celebrar conosco essa nova etapa: Rio Verde, de Colombo para você, desde 1977.

Serviço

📍 Endereço: Estrada da Ribeira, 826 — Campo Alto, Colombo

🗓 Data: Terça-feira, 7 de outubro

⏰ Horário: A partir das 9h

🎉 Atrações: Ofertas exclusivas e um ambiente completamente renovado

www.rioverde.com.br