Empresa reforça presença no esporte mais popular do país e avança com nova fábrica em São José dos Pinhais

O Campeonato Paranaense de Futebol inicia a temporada 2026 com um novo patrocinador oficial: a Refriko, marca do Grupo RFK, indústria paranaense de bebidas que vive um dos maiores ciclos de investimento de sua história no estado.

A partir desta edição, a marca passa a estampar as placas oficiais do campeonato, reforçando sua conexão com o esporte, com o público paranaense e com o desenvolvimento regional. O patrocínio ocorre em um momento estratégico para a companhia, que avança com a implantação de uma grande e moderna unidade industrial em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

“O Campeonato Paranaense é um dos principais patrimônios esportivos do Paraná. Estar presente como patrocinador oficial reforça nosso compromisso com o estado, com o esporte e com a valorização das instituições que fazem parte da identidade paranaense.”

Márcio Mendes, presidente do Grupo RFK.

Patrocínio esportivo e investimento industrial

A nova planta industrial integra um projeto robusto de expansão do Grupo RFK, com investimentos expressivos em tecnologia, inovação e sustentabilidade. A unidade foi planejada para ampliar a capacidade produtiva, aumentar a eficiência operacional e fortalecer a presença industrial da companhia no Paraná.

Perspectiva da nova fábrica do Grupo RFK em São José dos Pinhais, projetada para ampliar a capacidade produtiva com tecnologia e eficiência.

Com atuação consolidada no setor de bebidas, o grupo vem ampliando sua presença no estado por meio de processos de alta eficiência, equipamentos de última geração e padrões internacionais de qualidade. O empreendimento em São José dos Pinhais representa um avanço relevante nesse movimento e consolida o Paraná como um dos principais polos estratégicos do grupo no Brasil.

Segundo o executivo, o projeto industrial em São José dos Pinhais reforça a estratégia de crescimento da companhia no estado. “A nova fábrica será uma das mais modernas da América Latina, mas Cambé continuará sendo o coração da nossa operação”, ressalta Mendes.

O Grupo RFK segue avançando com um projeto industrial que combina escala produtiva, eficiência energética, responsabilidade ambiental e tecnologia de ponta. A iniciativa contribui para o fortalecimento da cadeia produtiva local, gera impactos positivos na economia regional e reforça o posicionamento da companhia no Paraná.

Ao mesmo tempo em que amplia sua presença em um dos campeonatos estaduais mais tradicionais do país, a Refriko reafirma seu compromisso com o Paraná, com o e no esporte mais popular do Brasil e com o futuro da indústria regional.