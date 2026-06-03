Chef ensina menu completo para dois por cerca de R$ 150, enquanto a Recco reúne inspirações para criar uma atmosfera romântica sem sair de casa.

Existe uma crença de que o romantismo depende de grandes gestos. Reservas disputadas em restaurantes, viagens planejadas com antecedência ou presentes extravagantes costumam dominar o imaginário quando o assunto é Dia dos Namorados.

Mas a realidade dos relacionamentos costuma ser diferente. O amor aparece nos pequenos momentos: no café compartilhado antes do trabalho, na mensagem enviada durante um dia corrido, no jantar preparado juntos ou na conversa que se estende pela noite depois que a louça já foi guardada.

Talvez seja justamente por isso que a campanha da Recco para o Dia dos Namorados deste ano tenha escolhido uma frase tão simples quanto poderosa: “O amor mora na rotina.”

A proposta convida os casais a olharem para os momentos cotidianos com mais atenção e a perceberem que algumas das lembranças mais especiais não acontecem em ocasiões extraordinárias, mas dentro de casa, nos detalhes compartilhados todos os dias.

Com algumas escolhas bem pensadas, é possível transformar uma noite comum em uma experiência memorável.

3 passos para criar um Dia dos Namorados especial em casa

Passo 1: Crie uma atmosfera que convide à conexão

Uma noite romântica começa muito antes do jantar. Velas espalhadas pela sala, luzes mais suaves, flores naturais, uma mesa posta com cuidado e uma playlist construída com músicas que fazem parte da história do casal ajudam a criar um ambiente completamente diferente da correria dos dias comuns.

A recomendação é simples: desacelerar. Desligar as notificações do celular por algumas horas, abrir uma garrafa de vinho e reservar um tempo exclusivamente para quem está ao seu lado pode ser mais valioso do que qualquer programação elaborada.

Checklist para uma noite especial

✓ Velas ou iluminação aconchegante

✓ Flores naturais

✓ Playlist personalizada

✓ Vinho ou espumante

✓ Taças especiais

✓ Guardanapos de tecido

✓ Jantar preparado com carinho

✓ Um momento longe das telas

Passo 2: Escolha um menu que combine com a ocasião

Não é preciso gastar uma fortuna para preparar um jantar especial. Para ajudar os casais que desejam celebrar a data em casa, o chef Ivan Kaehler, da La Cocina Gastronomia, desenvolveu uma sugestão de menu completo para duas pessoas com investimento aproximado de R$ 150.

Bruschetta fresca, risoto cremoso e mousse de chocolate compõem um menu intenso e sofisticado para o Dia dos Namorados





Entrada : Bruschetta de tomate concassé e manjericão fresco

: Bruschetta de tomate concassé e manjericão fresco Prato principal : Risoto de salmão com alho-poró, nozes tostadas e limão siciliano

: Risoto de salmão com alho-poró, nozes tostadas e limão siciliano Sobremesa: Mousse de chocolate meio amargo

O menu combina ingredientes acessíveis com sabores que equilibram frescor, cremosidade e sofisticação.

A bruschetta abre a experiência com leveza e personalidade. O risoto traz a cremosidade característica do arroz arbóreo, combinada à delicadeza do salmão e ao contraste das nozes tostadas. Já a mousse de chocolate meio amargo encerra a refeição com intensidade e equilíbrio, criando um final perfeito para uma noite romântica.

Segundo o chef, mais importante do que a complexidade das receitas é a experiência construída ao redor da mesa.

Preparar o jantar juntos, servir as taças sem pressa e aproveitar o momento pode transformar completamente a atmosfera da noite.

As receitas completas desenvolvidas pelo chef Ivan Kaehler estão disponíveis ao final desta reportagem.

Passo 3: A lingerie também ajuda a construir a experiência

Assim como o cardápio e a decoração ajudam a criar o clima da noite, a lingerie também pode fazer parte desse momento.

A coleção especial de Dia dos Namorados da Recco aposta em peças que unem conforto, elegância e diferentes formas de expressar a própria personalidade.

A proposta da marca é mostrar que autoestima, bem-estar e confiança também fazem parte das experiências que tornam uma data especial.

Inspire-se com diferentes estilos

Romantismo em tons bordô

Poucas cores estão tão associadas ao Dia dos Namorados quanto o bordô. A tonalidade transmite intensidade, romantismo e elegância, aparecendo em peças que equilibram delicadeza e sensualidade.

A camisola em renda bordô da Recco combina romantismo, conforto e sofisticação para momentos especiais.

A elegância natural dos tons terrosos

Inspirados em elementos da natureza, os tons terrosos ganharam espaço nas tendências de moda por transmitirem sofisticação de forma natural e contemporânea.

Robes e conjuntos em tons terrosos traduzem conforto, leveza e elegância para quem prefere uma sensualidade mais discreta.

O clássico preto que nunca sai de moda

O preto permanece como uma das escolhas mais tradicionais da moda íntima por transmitir segurança, elegância e sofisticação.

Robes e conjuntos em tons terrosos traduzem conforto, leveza e elegância para quem prefere uma sensualidade mais discreta.

O amor continua morando na rotina

Talvez o segredo de um Dia dos Namorados inesquecível não esteja em uma reserva concorrida ou em uma viagem planejada com meses de antecedência.

Talvez ele esteja em cozinhar juntos, brindar sem pressa, ouvir uma música que desperta memórias e criar um momento que pertença apenas ao casal.

Mais do que uma peça para os dias frios, os pijamas de inverno da Recco celebram o conforto dos momentos a dois. Inspirada na campanha “O amor mora na rotina”, a coleção valoriza o carinho, a companhia e a beleza dos pequenos instantes compartilhados.

Porque algumas das histórias mais bonitas não acontecem longe de casa. Elas acontecem exatamente onde o amor mora todos os dias: na rotina.

Conheça as peças da RECCO: https://www.recco.com.br/

Confira as receitas completas desenvolvidas pelo chef Ivan Kaehler

Bruschetta de tomate e manjericão

Ingredientes

4 fatias grossas de pão italiano (aproximadamente 160g)

3 tomates maduros (cerca de 300g)

12 folhas de manjericão fresco

1 dente de alho

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de vinagre balsâmico

algumas gotas de limão

sal e pimenta-do-reino a gosto

Como fazer

Faça um pequeno corte em formato de “X” na base dos tomates e mergulhe rapidamente em água fervente por cerca de 20 segundos. Depois, coloque em água fria para facilitar a retirada da pele.

Retire as sementes e corte os tomates em cubos pequenos. Tempere apenas na hora de servir com sal, pimenta, azeite, limão e balsâmico.

Aqueça uma frigideira, pincele as fatias de pão com azeite e deixe dourar cerca de 1 minuto de cada lado.

Com o pão ainda quente, esfregue delicadamente o alho sobre a superfície.

Finalize com o tomate temperado, folhas de manjericão fresco e um fio de azeite.

Risoto de alho-poró e salmão com nozes e limão siciliano

Ingredientes

300g de salmão sem pele em cubos

250g de arroz arbóreo ou carnaroli

1 talo de alho-poró picado

meia cebola pequena picada

120ml de vinho branco seco

600ml de caldo de legumes quente

30g de manteiga gelada

40g de parmesão ralado

30g de nozes tostadas

raspas de meio limão siciliano

20ml de azeite

sal e pimenta-do-reino a gosto

Como fazer

Comece tostando as nozes em uma frigideira seca, em fogo baixo, por cerca de 4 minutos. Reserve.

Tempere o salmão com sal e pimenta. Em uma frigideira quente com um fio de azeite, sele rapidamente os cubos apenas para dourar por fora. Reserve.

Na panela do risoto, refogue a cebola e o alho-poró até ficarem transparentes.

Acrescente o arroz e mexa por cerca de 1 minuto.

Adicione o vinho branco e deixe evaporar completamente. Depois disso, vá acrescentando o caldo quente aos poucos, uma concha por vez, mexendo sempre.

O processo leva cerca de 18 minutos, até o arroz ficar cremoso e levemente firme no centro.

Desligue o fogo e finalize com manteiga gelada e parmesão ralado. Misture delicadamente o salmão e as nozes tostadas.

Finalize com raspas de limão siciliano antes de servir.

Que tal escolher um excelente vinho para acompanhar?

A sugestão de harmonização para este menu é o Reguengos Reserva Branco. Segundo Diego Czelusniak, gestor do Armazém 71, o vinho português se destaca pelo frescor e pela complexidade aromática, características que acompanham muito bem a leveza da bruschetta de tomate e manjericão e a cremosidade do risoto de salmão. “A boa acidez do rótulo equilibra a untuosidade do peixe e realça os sabores cítricos do limão siciliano, proporcionando uma harmonização elegante e agradável do início ao fim da refeição”, afirma. Valor R$ 150,00.

Mousse de chocolate meio amargo

Ingredientes

150g de chocolate meio amargo picado

150ml de creme de leite fresco bem gelado

2 claras

1 colher de chá rasa de açúcar

1 pitada de sal

Como fazer

Derreta o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, aquecendo de 30 em 30 segundos. Reserve até amornar.

Bata o creme de leite gelado até atingir ponto de chantilly firme.

Em outro recipiente, bata as claras com a pitada de sal. Quando começarem a espumar, acrescente o açúcar e continue batendo até formar um merengue leve.

Misture delicadamente o chocolate ao chantilly. Depois, incorpore as claras em duas etapas, mexendo de baixo para cima.

Distribua em taças e leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.

Para conhecer a coleção especial de Dia dos Namorados, lançamentos e outras inspirações de conforto, elegância e bem-estar, visite a Recco.