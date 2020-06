Quem é empresário sabe que a renovação deve ser uma prática constante nos negócios. Pensando nisso, a Realce do Sabor, fábrica paranaense pioneira na produção de cereais integrais, está anunciando um reposicionamento de marca, com novo nome, logomarca e embalagens. Tudo resultado do aperfeiçoamento de sua história ao longo dos últimos 20 anos.

A história da Realce do Sabor foi iniciada por um dos seus criadores, Gilson Bispo do Nascimento, que está no ramo de granolas há 30 anos. Em homenagem ao avô e pai, a empresa levava o sobrenome da família – Bispo, que agora foi mudado. Hoje, ela é administrada pela filha de Gilson, Aline Izadora Honorato do Nascimento, que acompanhava o pai à fábrica desde pequena. No entanto, Gilson continua na empresa, criando e executando receitas junto com uma nutricionista que avalia e aprova para consumo.

Linha completa

A Realce do Sabor possui um mais de 150 itens para venda (sendo alguns de revenda como flocos de milho, aveia e açúcar mascavo). Um dos itens saudáveis próprios da marca são os biscoitos à base de aveia – com 14 sabores no total.

A linha de granolas saudáveis também é completa – são 14 tipos – e atende a diversos paladares e necessidades, desde quem quer reduzir o consumo de açúcar como quem quer ganhar massa muscular.

Entre as nuts, a linha de amendoins inclui os confeitados com açúcar, cobertos com gergelim, linhaça ou côco. As castanhas de caju podem ser encontradas caramelizadas com cobertura de gergelim e as amêndoas, caramelizadas com um toque de canela.

Quem prefere os salgados tem à disposição biscoitos de polvilho e uma linha de biscoitos integrais com quatro sabores.

Os produtos Realce do Sabor estão presentes no Mercado Municipal de Curitiba e nas melhores lojas de produtos naturais de toda a cidade (são mais de 200 pontos de venda). A empresa ainda atende Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Rio de Janeiro e a cidade de Manaus (AM).

A Realce do Sabor é pioneira e referência na produção de produtos que proporcionam saúde e sabor e tudo feito com muito carinho. O principal objetivo – que vai ser reforçado com esse reposicionamento – é continuar a desenvolver alimentos de qualidade, que promovam o bem estar com receitas inovadoras e únicas.

Saiba mais sobre a Realce do Sabor pelo telefone (41) 3679-2649 ou pelo WhatsApp (41) 98535-1698.