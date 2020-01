Nos últimos vinte anos, é crescente o número de construções aparentemente sólidas que sofreram abalos estruturais que chegaram a causar desabamentos de uma hora para a outra. Esses graves acidentes poderiam ser facilmente evitáveis com um hábito fundamental para a saúde estrutural de qualquer construção: a avaliação rotineira das condições prediais principalmente de suas estruturas. Com a avaliação estrutural, é possível prevenir eventuais colapsos que implicam em perdas materiais e, principalmente, humanas.

Essas avaliações funcionam como um check-up realizado em todas as partes da edificação principalmente em suas estruturas prediais, verificando a existência de eventuais manifestações patológicas – ou seja, as evidências de que algo não está em conformidade, podendo vir a gerar riscos de acidentes graves. Assim, é possível realizar ações de prevenção e em determinadas situações ações corretivas, que visam garantir que a edificação seja utilizada de forma totalmente segura, sem riscos estruturais.

A importância do check-up predial

Durante a execução de uma obra, é comum uma maior preocupação dos construtores com relação aos prazos e custos do que com a qualidade na execução dos serviços. Hoje, essa prática está em um processo gradativo de modificação, justamente porque construtoras estão cada vez mais atentas à importância de priorizar a qualidade da obra uma vez que agrega valor e segurança ao imóvel.

Mesmo assim, não são poucos os empreendimentos que parecem perfeitamente seguros à primeira vista, mas, ao sofrerem uma avaliação predial minuciosa, principalmente em suas estruturas, muitas vezes são identificados problemas construtivos, ou de projeto, que necessitam de intervenções urgentes para deixar o imóvel em plenas condições de segurança.

A auditoria técnica realizada nos sistemas construtivos precisa ser feita por empresas especializadas no ramo da engenharia chamado de Engenharia Diagnóstica. No Paraná, uma das principais referências no setor é a Qualienge Engenharia, inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) sob o número 52461. Com mais de duas décadas de experiência no ramo, o escritório possui uma equipe qualificada e toda a expertise necessária para identificar quaisquer problemas e irregularidades, tanto em projetos quanto na execução de obras, e prestar um serviço de consultoria efetiva para que os percalços sejam resolvidos de forma rápida, objetiva e com excelente custo-benefício.

Através da auditoria técnica realizada em um empreendimento é possível conquistar benefícios que vão além da segurança estrutural, tais como:

Redução na execução de retrabalhos gerados por serviços mal executados;

Diminuição no desperdício de materiais;

Otimização nos prazos de entrega;

Controles estatísticos da qualidade dos serviços executados;

Redução nos custos finais do empreendimento.

Como funciona a realização dos check-ups estruturais?

A Qualienge conta com a com a atuação de profissionais experientes na execução de projetos estruturais para qualquer tipo e porte de obras e também para avaliar tecnicamente estruturas em geral visando verificar suas capacidades de resistência e as conformidades técnicas em todas as etapas da construção.Todo o procedimento começa com as auditorias realizadas no imóvel para identificação de eventuais falhas estruturais, que são catalogadas e classificadas de acordo com suas tipologias, prováveis tendências, e avaliação das suas criticidades. Dessa forma, é possível estabelecer uma metodologia eficaz para o planejamento das ações para tratamento priorizando os serviços de recuperação que oferecem maiores riscos à segurança estrutural.